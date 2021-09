Klart: Så startar Sverige mot Uzbekistan

I torsdags vann Sverige med 2-1 mot Spanien i VM-kvalet och på onsdag väntar Grekland i samma kvalgrupp. Men under söndagen ska Blågult även ta sig an Uzbekistan i en träningslandskamp - och Janne Andersson väljer en helt ny startelva.

Exempelvis kommer Robin Quaison, Jens Cajuste och Mattias Svanberg starta.

Vem som blir lagkapten? Marcus Danielson, som var avstängd mot Spanien. Nu får mittbacken möjligheten att visa framfötterna i kampen med Filip Helander om en plats i startelvan mot Grekland.

- Spelarna får chansen att visa upp sig på ett bra sätt i vårt sätt att spela. Det finns inte så många chanser att göra det, säger Janne Andersosn.

Tre spelare som inte startade mot Spanien kommer få nöja sig med en plats utanför elvan även mot Uzbekistan; Jordan Larsson, Daniel Sundgren och Carl Starfelt.

- De kommer också få ganska mycket speltid. Exakt hur mycket får vi se, säger Janne Andersson.

Sveriges startelva: Kristoffer Nordfeldt - Mattias Johansson, Marcus Danielson, Joakim Nilsson, Martin Olsson - Ken Sema, Mattias Svanberg, Jens Cajuste, Jesper Karlsson - Robin Quaison, Isaac Kiese Thelin

Sverige-Uzbekistan har avspark klockan 15.00 under söndagen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan stremas på cmore.se.