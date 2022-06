Gerhardsson: "Det absolut bästa som vi haft"

Svenska landslaget besegrade under tisdagen Brasilien med 3-1 och slog ett nytt publikrekord i EM-genrepet på Friends Arena. I halvtid var det fortfarande mållöst och efter flera byten i andra halvlek vände Blågult ett 0-1-underläge till en klar seger.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson, som fick utdelning av sina byten, är nöjd efteråt och menar att det är en stenhård konkurrens om de offensiva platserna i startelvan.

- När jag och Magnus (Wikman) började 2017 var det väl framför allt på mittbackspositionen, där det var hård konkurrens, och kanske inte lika mycket framåt. Under de här åren har konkurrensen framför allt ökat längst fram. Det finns många bra alternativ och det är inte bara så att de konkurrerar. De kan även spela på flera olika positioner, säger förbundskaptenen under presskonferensen och fortsätter:

- Vi har därmed bra alternativ, ibland kopplat till form och ibland kopplat till vilka motståndare vi möter och vilken spelartyp vi behöver. Det beror på om det är mycket löpningar eller om det är ett lägre försvar och det behövs dribblingar.

Gerhardsson anser till och med att det är den tuffaste konkurrensen om de offensiva platserna under hans tid på posten.

- Det här är det absolut bästa som vi haft, och då har vi även spelare hemma, som hade kunnat vara med här utan att det hade varit konstigt egentligen i de offensiva positionerna. Det är riktigt bra. För spelarna handlar det om att visa när man kommer in eller visa när man startar, säger förbundskaptenen.

Landslagsbacken Jonna Andersson, som varit med i Blågult senaste sex åren, tycker det här landslaget är det starkaste som hon varit en del av.

- Ja, det skulle jag nog säga och det tror jag alla håller med om, både i gruppen och utifrån. Det är en så tuff konkurrens och vi ser styrkan i laget på de som startar, kommer in och inte får speltid. Det är ett jättehärligt gäng och vi behöver verkligen alla, vilket vi visar i alla matcher med bytena som görs också, säger Andersson.

Caroline Seger på frågan om det här landslaget är det starkaste som hon varit med i:

- Det är hela tiden nya människor som kommer in och många som består, men jag tror framför allt att grundmodellen som vi har är väldigt lätt att komma in i och spelarna, som nu kommit in i det här landslaget, vill vara med och bidra. Sedan gäller det att grunden finns där och den har vi skapat, samtidigt som det inte är något vi tar förgivet. Det är något vi jobbar hårt med hela tiden. Man säger även så varje gång man går in i ett mästerskap, då man vill ha den känslan, men det är klart att vi byggt något som är väldigt, väldigt bra.

Sverige reser på söndag till England och inleder gruppspelet mot Nederländerna den 9 juli i Sheffield i Europamästerskapet.