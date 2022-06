SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges genrep

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Jonna Andersson

Vänsterbacken har fina inspel, som borde utnyttjas oftare, men i stället blev det inte så mycket av den varan i första halvlek. Kom sedan upp bra i andra halvlek och bjöd på en fin assist till Lina Hurtig.

Filippa Angeldahl

UT 73. Gjorde en bra prestation för Blågult - stabil i uppspelsfasen och vågade utmana. Hon hittade fram till fina framspelningar, men lyckades inte komma till några farligheter trots försök på distansskott.

Johanna Rytting Kaneryd

IN 63. Kom in och förändrade matchbilden direkt med sitt vackra solomål. Det gav Sverige energi för att minuten senare vända på matchen - hennes första landslagsmål dessutom. Det visar också på vilken bredd det svenska landslaget har.

Lina Hurtig

UT 85. Såg blek ut i den första halvleken. Men när nya fräscha ben byttes in, då fick hon också energi. Strax efter 1-1-målet nickade hon in 2-1. Hurtig visade varför hon är så bra i luftrummet när hon var nära att göra ytterligare ett mål efter ett fint inlägg av Olivia Schough.

Olivia Schough

IN 63. Kom in med energi, satte fram bollen på vänsterkanten till Jonna Andersson, som spelade fram Lina Hurtig till 2-0. Hotade lite senare med ett farligt avslut, och hade även ett bra inlägg till Hurtig.

Stina Blackstenius

IN 63. Forwarden fick ett par bollar att jobba med och lyckades först inte riktigt hitta rätt, men klassavslutet till 3-1 gör att det blir en trea i betyg.

Hedvig Lindahl

Målvakten testades inte allt för ofta. Hade tur vid Brasiliens stolpträff, då hon inte var nära att ta bollen, och släppte sedan in ledningsmålet efter skott i första hörnet från nära håll.

Hanna Glas

Följde inte med så mycket upp och lyckades inte stoppa Tamires stolpträff. Annars okej prestation.

Amanda Ilestedt

Testades lite, då Brasilien slog in bollar bakom den svenska backlinjen. Gjorde ett par brytningar, och täppte till hyggligt.

Magdalena Eriksson

Hamnade fel vid Brasiliens ledningsmål. Gick upp, i stället för att falla ner, och då kom Debinha förbi och ordnade 1-0. Sedan täppte hon till bakåt.

Nathalie Björn

UT 85. Stora skor att fylla när man ska axla Caroline Segers roll. Björn stod ändå för en godkänd insats och var stabil på mittfältet.

Kosovare Asllani

UT 63. Tog på sig kaptensbindeln men ledarskapet på planen fanns inte där. Mittfältaren kom inte till sin rätt och såg stundtals vilsen ut - men bjöd på ett par hyfsade aktioner.

Fridolina Rolfö

UT 63. Hon ska vara Sveriges mest lysande stjärna - men mot Brasilien var hon inte den som lös allra starkast. Lyckades ta sig förbi spelare och dribblade fint, men hotade aldrig tillräckligt.

Sofia Jakobsson

UT 63. Såg ut att vara på tårna de första tre minuterna. Sen gick det utför - Tamires var snabbare och mer teknisk. Jakobsson kämpade men kom inte till sin rätt. En blek insats.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Caroline Seger (IN 73), Rebecka Blomqvist (IN 85), Hanna Bennison (IN 85).