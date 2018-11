Här är förutsättningarna - så räddar Sverige en enklare väg till EM: "Står inför en finalmatch"

Inför Sveriges två avslutande gruppspelsmatcher i nya turneringen Uefa Nations League är framför allt en sak solklar: blir det förlust borta mot Turkiet under lördagskvällen slutar Blågult sist. Då blir det nedflyttning i C-divisionen till nästa Nations League.

Gruppettan Ryssland står på sju poäng och har en match kvar att spela (mot Sverige på Friends Arena på tisdag), medan grupptvåan Turkiet har spelat in tre poäng. Även Turkiet har bara en match kvar och det är den mot Sverige.

Vinner Sverige både mot Turkiet och Ryssland kommer Blågult vinna gruppen, på inbördes möten mot Ryssland. Blir det seger mot Turkiet och sedan ett kryss eller förlust mot Ryssland slutar Janne Anderssons mannar tvåa i gruppen. Även ett kryss mot Turkiet och en seger mot Ryssland ger en andraplats, medan två kryss inte räcker för att sluta tvåa.

- Grundinställningen som vi har är att vi alltid planerar för att vinna. Sen är det här en match av avgörande karaktär och det är en del som vi kommer prata med spelarna om, hur vi hanterar ett eventuellt underläge. Eller ett likaläge, om vi ska gå för segern eller för att säkra ett kryss. Men grundläget är att vi förbereder oss för att vi ska vinna matchen, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson.

Lagkapten Andreas Granqvist:

- Vi vet vad som gäller och vad som krävs. Förlorar vi är vi borta. Det blir en finalmatch, en typ av match som vi hade ett antal av i VM i somras. Det ska bli väldigt roligt att möta ett starkt Turkiet.

Om det blir gruppseger avancerar Sverige till A-divisionen (den högsta) i Uefa Nations League och då blir Blågult andraseedat i lottningen till det "vanliga" EM-kvalet nästa år. Slutar Sverige tvåa i gruppen stannar man kvar i B-divisionen och blir även då andraseedat inför EM-kvalet. Men vid degradering faller man ner ett hack i seedning.

Blågult har också, genom bra resultat mot Ryssland och Turkiet, chans att ta en "bakväg" till EM 2020 genom Uefa Nations League, då fyra av 24 platser till EM 2020 delas ut via just Nations League.

Om Sverige inte slutar etta eller tvåa i sin kvalgrupp i det "vanliga" EM-kvalet, så har Blågult chans att hamna bland de fyra bästa lagen i B-divisionen som inte har kvalat in till EM via det "vanliga" kvalet. I det fallet går laget in i en play off-runda som börjar i mars 2020. Sverige behöver då vinna både semifinalen och finalen i play off-rundan för att ta sig till EM. Ett lag i varje division kommer att få en EM-plats genom play off-rundan i mars.

I mars nästa år inleds det "vanliga" EM-kvalet med matcher i mars, juni, september, oktober och november. Blågult kommer att bli indelat i en av tio olika kvalgrupper, där det är fem grupper med fem lag och fem grupper med sex lag.

