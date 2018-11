SvFF hade vunnit mer på öppenhet än en fåfäng kamp om att framstå som ensam förändrare

Efterdyningarna från Nilla Fischers brandtal på Fotbollsgalan har bland annat inneburit att SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand fått rejäla mothugg från herrspelarna både tisdag och onsdag. Det går att ta på spelarnas besvikelse över Sjöstrand.

Bakgrunden är dels förbundets hemlighållande av avtalen för damerna och herrarna som representerar Sveriges landslag, dels att det inte kommit ut att herrspelarna i sitt senaste avtal gick med på en rejäl sänkning för att ge utrymme till att damspelarna skulle kunna få mer i ersättning.

Lagkapten Granqvist var efter tisdagens träning märkbart irriterad på att Håkan Sjöstrand och förbundet inte fått ut informationen om att herrarna gick ner i ersättning. Det i en tid när det talades mycket om att herrspelare i Finland, Norge och Island agerade för att få det jämställt mellan herrar och damer i landslagen.

Även om det inte är synd om Granqvist, och att han gott kunde ha satt sig in lite mer i Fischers tal som snarare var brett riktat mot män än mot herrlandslaget, så är min upplevelse att tisdagens pressträff blev felaktigt vinklad i de flesta medier. Rubrikerna handlade då mest om att mittbacken var irriterad på Fischers tal, men han var överlägset mest irriterad på SvFF-Sjöstrand.

Efter uppståndelsen under tisdagen så ryckte sedan Håkan Sjöstrand in på kvällen och talade först med Andreas Granqvist (tog honom i örat?) innan han gick ut i medierna. Där gjorde Sjöstrand ett konststycke till quick-step när han förklarade att herrarnas sänkning inte hade något alls att göra med damernas höjning…

Bland annat hänvisade Sjöstrand till att damernas avtal kom till sent på hösten 2017 och herrarnas avtal dröjde till en bit in på 2018. Därför var det skilda världar och det fanns överhuvudtaget ingen koppling. Istället så har herrarnas minskade ersättning gått rakt in i SvFF:s skattkista.

Något som inte landade väl bland landslagsspelarna. Inte bara Marcus Berg, som var med i en del av förhandlingen, ifrågasatte Sjöstrand i den mixade zonen under onsdagen, utan även Emil Krafth och Gustav Svensson. De hävdade alla att spelarna visst sänkt sin ersättning för damernas skull och att det hade varit tydlig information när man varit i gång i förhandlingen.

En rätt rejäl spricka i den svenska fotbollsfamiljen. Kan inte dra mig till minnes en sådan här öppen konflikt mellan herrspelarna och förbundsledningen tidigare. Den här typen av familjekonflikter inom svensk fotboll ska inte finnas, och om de mot förmodan gör det så hanterar man dem endast inåt utav tradition, och då bakom en kuliss med en lycklig kärnfamilj på utsidan.

Ett enkelt sätt att undvika detta för SvFF hade varit att visa öppenhet, men det är ingen gren som Håkan Sjöstrand kommer att ta OS-guld i. Knappt ens att SvFF-basen tar sig till en DM-final i öppenhet. Därmed sitter Sjöstrand också trångt när han försöker ta sig ur den här konflikten och där herrar och damer nu enats i att de inte är nöjda med svensk fotbolls högste tjänsteman.

Tänk om SvFF-basen istället hade förklarat att avtalen numera var likvärdiga i fast ersättning och sedan innehöll klausuler gällande procent på publikintäkter och prispengar. Då kanske fler hade förstått att herrarna faktiskt försökt komma in i matchen när det handlar om ersättning i landslaget och att det inte alls handlade om att skänka pengar till SvFF.

Vad handlar det om då? Jo, Sjöstrand är uppenbarligen fåfäng och vill få det att framstå som att han ensam ligger bakom jobbet att öka på jämställdheten – SvFF-ordföranden Karl-Erik Nilsson, som satsar på Uefa-uppdraget, har i princip lämnat över förbundets styrning till Sjöstrand. Inte konstigt att herrspelarna blir upprörda över att SvFF-höjdaren inte är sanningsenlig.

Det räcker att se på Sjöstrands instagram där han i augusti lyfte fram en tweet om att han sagt något i ämnet jämställdhet och fotboll för att förstå att han vill framstå som handlingskraftig och att det ska synas för alla vilken kämpe han är för jämställdhet. Instagram-inlägget ledde sedan till en artikel i Sportbladet.

Det är nog inte en slump att tidningen någon vecka senare skrev om ett hemligt brev från svensk fotbolls högsta styrande till Fifa och Sportbladet skrev följande i ingressen: “Så här har svensk fotboll kämpat mot ojämlikheten – i flera år.” Fattar givetvis att Sportbladet gör grejen, men det är ingen slump att just det brevet läcker ut till SvFF:s mångårige samarbetspartner.

För alla som har koll på SvFF vet att man inte är känt för att vilja släppa dokument. Bara det att SvFF-basen förbjudit spelarna i både herr- och damlandslaget att berätta något om sina respektive avtal med förbundet. Vad är det för ledarstil? Men som jag skrivit tidigare så har Sjöstrand själv gått ut och skrutit om att SvFF gav damerna mer än vad de begärda intervju i Sportbladet.

Blir intressant att följa hur det här ska utveckla sig. Det är uppenbart att spelarna inte är nöjda och inte vek ner sig. Detta trots att Sjöstrand var på plats och träffade Granqvist och upplyste honom om att det saknades koppling mellan att de gick ner i ersättning och att damerna gick upp i ersättning.

För övrigt gillar jag att Nilla Fischer tar chansen och håller ett brandtal, och jag förstår inte riktigt alla män som känner sig direkt utpekade. För det handlade om ett brett angrepp på oss män och man får ju ha de största SvFF-skygglapparna för att inte se att strukturerna under många år bidragit till de stora skillnaderna.

Att fotbollsförbundet och organisationer som Uefa och Fifa givetvis måste ta ett större ansvar är givet då de bara finns för att utveckla fotbollen. Det finns ingen aktieägare som ska ha utdelning och då borde man kunna se till att kompensera för skillnaderna som funnits under många år och varit stora på flera olika plan.

Att Fischer varit ekonomiskt oberoende om hon varit man är för mig en annan sak. Det styrs av andra mekanismer och är betydligt svårare att åtgärda utan att marknaden följer med i form av publik, sponsorer och så vidare. Det finns enorma löneskillnader bara i allsvenskan för herrar, och det finns andra svenska idrottare som har det sämre än vad Fischer har i Wolfsburg.

Däremot är det strålande att Fischer vågar kliva upp på barrikaderna och får till en debatt i ämnet. Även om långt i från alla är med henne så är det sådana personer som behövs för att det ska brytas ny mark och att man ska kunna förändra världen. Sedan får man ta att en del fåfänga höjdare vill att det ska skina mest på dem.

***

Apropå Fotbollsgalan så var det uppenbarligen svårt för många att förstå att Andreas Granqvist blev Årets back och Victor Nilsson Lindelöf fick Guldbollen. Det är två helt olika jurygrupper som röstar och med tanke på att det kan antas ha varit rätt jämnt dem emellan så blev det så.

Följande jury tar ut årets back: Janne Andersson, SvFF; Peter Wettergren, SvFF; Roland Nilsson, SvFF; Tomas Turesson, SvFF; Stefan Lundin, SEF; Richard Henriksson, Sveriges Radio; Anders Andersson, TV4/ C More; Kim Källström, Discovery Networks; Daniel Nannskog, SVT; Ola Wenström, Viasat.

Följande jury tar ut vinnaren av Guldbollen: Karl-Erik Nilsson, SvFF, Janne Andersson, förbundskapten, Håkan Sjöstrand, SvFF, Simon Bank, Petra Thorén & Pontus Carlgren, Aftonbladet.

Man kan konstatera att i gruppen som valde årets back fanns betydligt fler gamla spelare än i gruppen som valde vinnaren av Guldbollen. Å andra sidan var det bara ett par stycken i årets back-juryn som röstade på “Vigge” som årets back och bägge kom från gruppen av experter i media.

För egen del hade jag Victor Nilsson Lindelöf som min kandidat till Guldbollen och därmed även Årets back. Fast jag hade inte kedjat fast mig i protest utanför Fotbollsgalan om Robin Olsen eller Andreas Granqvist hade fått priset som årets spelare i svensk. Alla tre kunde fått priset.

***

Ny presschef i landslaget ska vara rätt nära. Fyra var kvar i kampen häromveckan och det ska ha varit en hel del från mediabranschen som sökte jobbet. Får se om det är någon gammal kollega som dyker upp i träningsoverall framöver.

***

Emil Forsberg saknas på grund av skada och Victor Claesson är uttagen som forward. Är nedan startelvan mot Turkiet då? Troligen.

Olsen – Lustig, VNL, Granqvist, Augustinsson – Durmaz, Ekdal, Larsson, Olsson – Claesson, Berg

Martin Olsson kan fylla en roll på vänsterkanten och är inte helt ofarlig framåt. Lägg till att man får en annan dimension med Claesson som anfallare bredvid Berg. Sedan hänger det på

Om hoppet om gruppseger ska leva måste Sverige vinna matchen för att sedan slå Ryssland hemma på tisdag. Kryss räcker om man bara vill se till att a) slippa sämre seedning i EM-kvalet b) inte åka ur division B i Nations League till hösten 2020.

Vid förlust mot Turkiet är det klart att Sverige åker ur B-divisionen i Nations League och kommer att få en tuff höst 2020 med endast tävlingsmatcher och det mot iskallt motstånd som inte kommer att kräva Friends Arena. Dessutom får man ett svårare utgångsläge i EM-kvallottningen 2 december, då man blir seedat i tredje gruppen.

***

Flygning med landslaget till Konya under torsdagen. Väl i Turkiet väntar riktigt kyligt väder med minusgrader på natten och endast några plusgrader dagtid. Hade hoppats på en flykt undan november i Stockholm, men icke.

***