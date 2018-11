Lundh: Signalen är tydlig: ni är inte bra nog

Helgens måste

Turkiet-Sverige i Konya och landslagsflyget hem och studiojobb kring England-Kroatien (15:00 i TV4). Kanske får in ett besök på Taka i Konya som är en krog Patrik Carlgren rekommenderar.

Veckans amatör

Kalmar FF:s ordförande Johan Assarsson var tydlig när han var nominerad att ta över klubben och förklarade sin inställning: ”Vi ska vara en välskött förening med ett långsiktigt tänk.” Frågan är om välskött inrymmer att man snackar i telefon på stan om att sparka tränaren och sedan säga att man inte minns det när man konfronteras med det. Pinsamt, ovärdigt och allt annat än välskött är en tydligare spegling av ett så oproffsigt agerande. Det enda som gjort att han kunde klara sig var om han bestämt kunde dementera det hela. Man förstår exakt hur amatörmässigt klubbens sköts när Rasmus Elm som vanligtvis är försiktig talar om ”cirkus och karusell nu”. Precis som många av spelarna är Elm för att Henrik Rydström ska få vara kvar men vi får väl se när Assarsson minns och vad han i så fall minns.

Veckans padelsatsning

Zlatan Ibrahimovic har precis som Markus Rosenberg satsat på att bygga padelhall. Även Andreas Isaksson är involverad i ett padelprojekt och den tidigare målvakten är med och deläger Avesta Padel Center.

Veckans statuter

Varje år när Guldbollen ska delas ut så divideras det om vad det är som ska premieras. Nu har Aftonbladets Simon Bank sett till att priset statuter moderniserats och klarlagts och följande gäller:

1. Priset utdelas till den herrfotbollsspelare som, under perioden mellan två jurymöten, anses uppträtt och spelat på ett sätt som gör att han kan anses som Sveriges främste spelare under perioden.

2. Vikt ska läggas vid avgörande insatser i klubb- och/eller landslag, företrädesvis det svenska.

3. Hela perioden ska vägas in, snarare än enskilda insatser.

4. Spelaren ska ha varit en god representant för svensk fotboll, och ha svenskt medborgarskap.

5. Tidigare guldbollenutdelningar ska inte påverka utfallet.

6. Tre representanter för Aftonbladet och tre representanter för Svenska Fotbollförbundet har varsin röst i omröstningen. I det fall röstningen slutar lika, och inte kan avgöras på annat sätt, har mötets ordförande skiljeröst. Ordförandeskapet innehas vartannat år av SvFF, vartannat år av Aftonbladet.

Vi kan alltså se att det är Sveriges främste spelare som gäller och att Saman Ghoddos skulle kunna få priset så länge han behåller sitt svenska medborgarskap.

Veckans moderna fotboll

Richard Scudamore slutade i veckan som vd för Premier League och fick ett gyllene handslag värt närmare 60 miljoner kronor som tack för jobbet. Varje klubb i Premier League gav honom tre miljoner kronor. Man kan undra om han behövde pengar med tanke på att han tjänat över 25 miljoner kronor om året.

Veckans hela-havet-stormar

Özcan Melkemichel klev av uppdraget att träna Djurgården vilket fick som följd att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf utnyttjade en storklubbsklausul (var går gränsen) och lämnade Sirius och nu tar över Djurgården. Trelleborg sparkade Patrick Winqvist och det talas om att Henrik Rydström åker och att Magnus Haglund kan vara på väg in… GIF Sundsvalls assisterande tränare Ferran Sibila som bidragit till klubbens uppryckning och katalanska inspiration och har placerats i IFK Göteborg. Det är en stökig tid, helt enkelt, och känslan är att Djurgården rekryterat rätt om de kan få ihop samarbetet med Bosse Andersson.

Veckans Gais-replik

Hej Olof. I din senaste pod med Wanderson dos Carmo så finns det ett faktafel som är av stor vikt för att förstå viss frustration. WdC erbjöds ett längre kontrakt än 6 månader. Han fick ett erbjudande som sträckte sig över 18 + option om ett år, oavsett om klubben nådde AS eller inte. GAIS valde att inte fortsätta förhandlingarna med WdC då hans anspråk var allt för höga med tanke på en redan ansträngd ekonomi. Det säger ganska mycket om hans anspråk när HIF tvingas använda sig av externa finansiärer och Örebro, Djurgården och även GAIS backar ur. Sätt då Hifs personalkostnad emot övriga lag i SE (eller tom. Allsvenska lag) Kalkylen gick inte ihop för GAIS. Oavsett. GAIS har mycket att tacka WdC för. Sportsligt och ekonomiskt. Att ekonomi går före passion eller kärlek till lag och fans är absolut inte konstigt, speciellt inte om du inte har någon egentlig koppling till laget och du växt upp med knappa ekonomiska förhållanden. Men efter ett par år i Ryssland och saudi kunde man som supporter hoppas. Nu hoppas jag att du får fler Mail rörande WdC ifrån Gaisare och på så sett en mer nyanserad bild av glåporden och burop. Må väl och fortsätt gör det du gör. Hälsningar. Linus.

Svar: I en intervjusituation så får jag gå på hans version om det är helt nya uppgifter som i det här fallet. Inte sällan är det så här när det handlar om havererade förhandlingar att motparter har versioner som står 180 grader ifrån varandra. Däremot vet jag att Örebro inte backade ur och att lönen från HIF först rycker upp sig under 2019.

Veckans mäktigaste kvinna

Susanna Dinnage tar över styrandet av Premier League. Var involverad när Discovery/Eurosport köpte fyra OS över hela Europa och nu ska hon se till att Premier League fortsätter att dammsuga världen på miljarder.

Veckans moderna fotboll II

Nyligen öppnade Bundesliga kontor på Manhattan för att växa i Nordamerika. Nu ska man erövra även Afrika.

Veckans revolution

Klubbarna i Championship vill att ligaklubbarna ska bryta sig loss från Sky och bilda en egen liga för att ta upp kampen mot Premier Leagues tv-pengar. Englands andraliga är långt från Sverige där superettan får en fjärdedel av pengarna som kommer in.

Veckans läsarbrev

Hej I sann PK-anda ställs det inga kritiska frågor till Fischer. Inte från spelare eller förbund, inte från journalister. Ok för att Fischer säger vad hon tycker, men hon gör det från en väldigt priviligerad piedestal. Var är hennes brandtal för andra idrottskvinnor? Hockeyspelare, handbollstjejer, bandytjejer. Slutar jämställdhetssträvandena vid att några priviligierade fotbollsdamer ska få sitt? Och ärligt talat, varför är frågan överhuvudtaget aktuell? Jo därför att tv-bolagen dränker fotbollen i pengar. Och det är ju framförallt intresset för CL och PL som genererat detta. Varför ska damerna ha del av detta? Eller varför ska mediokra herrspelare ha del av detta, när det ändå är de stora stjärnorna och lagen som genererar pengarna. Rättvist ska det vara, men för vilka? Det kanske är så att marknadsmekanismerna är de mest rättvisa. De är i alla fall inte godtyckliga. För vem ska annars bestämma vilka som ska ta få och hur mycket. De som skriker högst? Mvh, Ingemar

Svar: Ibland svårt att komma åt och ställa frågor och min bild är att hon mer gav en bred bild. Sedan håller definitivt inte alla med om allt och det har definitivt framkommit.

Veckans rapport

Serie A har haft svårt att slå igenom i utlandet – se bara i Sverige där den ligger på IMG:s egen plattform Strive – och nu kommer en rapport om att den numera är för dyr och därför inte slår igenom som förr.

Veckans grepp

Chelsea pröjsade Andreas Christensens farsa Sten (för övrigt målvaktstränare i Bröndby under tiden) 656 640 pund (runt sju miljoner kronor) under fyra år för scouting. Inget tyder på att han nånsin scoutade åt Chelsea. Fantastiskt upplägg. Att på olika sätt anlita familjemedlemmar och belöna dem är inte helt ovanligt inom fotbollens värld även om det inte behöver vara något fel. Har tappat kollen på alla pappor eller bröder som på olika sätta jobbar åt aktörer inom fotbollen.

Veckans läsarbrev II

Hej! Hamnade i en diskussion med en kompis om Alexander Isak är en flopp eller inte för Dortmund i dagsläget. Den ena av oss hävdar att han är det, den andra att han inte är det. Kort eller gott, vi vänder oss till experterna! Är Aleksander Isak en flopp för Dortmund idag, ja eller nej? Motivera gärna :) Tack för svar! Hälsningar, Joakim

Svar: I dagsläget är det klart att det är floppartat för Dortmund att man betalat över 100 miljoner kronor för en spelare som inte ens är med i truppen till ligamatcher, men man har fortfarande kontrakt med honom till sommaren 2022 vilket innebär att det finns rejält med tid för 19-åringen att infria förväntningarna och förhoppningarna. Sedan måste ju Dortmund ställa frågor till sin egen ledning gällande värvningen och om man gjort allt för att Isak ska kunna infria förväntningar.

Veckans aktivister

Västerås SK:s Anno 1904 firade klubbens avancemang till superettan genom att granska de andra klubbarnas ekonomi och det visade sig att Gais finns hos Kronofogden. Ett annorlunda sätt att fira men det är klart att det är intressant att ta del av det.

Veckans siffror

8 423. Trots att AIK fyllde Friends Arena två gånger så föll publiksnittet i allsvenskan med 664 åskådare och man har gått från 9967 i snitt 2015 till 9127 år 2016 och 9087 år 2017. Nu ett rejält rätt tapp och dessutom en trend när man minskade för tredje året.

Publikligan

Hammarby 23.679 (+1.543)

AIK 23.664 (+5.857)

Malmö FF 14.921 (-3.332)

Djurgården 12.306 (-3.934)

IFK Göteborg 9.978 (-2.321)

IFK Norrköping 9.172 (+169)

Elfsborg 6.317 (-685)

Östersund 6.020 (+755)

Kalmar FF 5.563 (-673)

Örebro SK 5.496 (-786)

Gif Sundsvall 4.333 (+172)

IK Sirius 3.998 (-1.176)

BK Häcken 3.461 (+465)

Trelleborgs FF 2.502 (nykomling)

IF Brommapojkarna 2.307 (nykomling)

Dalkurd 1.058 (nykomling)

Å andra sidan bör allsvenskan kunna höja snittet under 2019 när Helsingborgs IF och Falkenbergs FF ersätter Dalkurd och Trelleborgs FF.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! Du har tydligen missat det här! ? Vänliga hälsningar Håkan

Svar: Ja, det är korrekt. Jag har missat det och det var ett fint initiativ av Östersunds FK.

Veckans hårtork

Resumés Björn Rietz om hur Systembolaget vaskar ur vinsortimetet. Tacksam att jag inte dricker vin.

Veckans hjälte

N’Golo Kanté nobbade Chelseas upplägg kring ”image rights” för att komma runt skatt. Svårt att inte gilla en person som bara vill ha vanlig lön.

Veckans låt

”Not a Damn Thing Changed” – Lukas Graham.

Veckans läsarbrev IIII

Tack olof äntligen någon dom säger nåt vettigt det är efterfrågan som styr.För var är alla pk damfotbolls älskare på matcherna det ju för fan tomt på läktarna fråga hur många av dina polare som går på en match utan att få betalt genom jobbet eller en släkting som spelar.Fråga cmoore varför dom inte köper rättigheter till damerna eller Viasat till dam champions.Den hårda sanningen är ingen skulle betala.Man får fortfarande ha en egen åsikt om underhållni g o kvalite sen får ni tycka va fan ni vill. Sen tror jag Kalle Nilsso ser på damerna som nåt katten släpat in ena jobbiga jävlar som inte drar in nå stålar men är gnälliga som faan.En sista om Hedvig blivit lika bortglömd som Isaksson då jävlar har sverige skitit ner sig.För att "citera" Stefan Holm. Tack för kaffet.Ha et bra liv .Kalle.

Svar: Vet inte riktigt vad du läst dig till… Nu sänder C More en hel del fotboll för damer och även TV4 har sedan 2002 satsat hårt på det och faktum är att TV4:s nästhögsta tittarsiffra är Tyskland-Sverige i VM-finalen 2003. Inser att det är svårt att dela på frågan för många men för mig är det en sak vad förbund och organisationer gör, en annan vad föreningar och klubbar gör. Så att jag är för att SvFF har lika mycket i ersättning i landslagen, men att det inte går att kräva att Hammarby ska ha lika mycket i lön för herrar och damer.

Veckans poddintervju

Guingamps målvakt Kalle Johnsson är veckans gäst och berättar om att han inte ens var målvakt när HBK värvade honom, om den tunga tiden i Holland, om klivet tillbaka till Randers, om vad som krävs för att utmana Robin Olsen och drömmen om en större klubb. Sedan tidigare finns en bra bit över 200 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Veckans läsarbrev V

Hej Olof. Du som har en skarp tunga och brukar säga vad du tycker. Jag bara undrar hur man utser årets guldbollenvinnare? Är det inte konstigt att priset guldbollen går till en spelare som inte ens anses vara Sveriges bästa back? Då detta priset gick till Andreas Granqvist. Gör man såhär för att man skall fördela priserna bättre för inre beundran? Med vänlig hälsning, Johan.

Svar: Nej, det gör man inte. Det är två olika jurygrupper som väljer varsin vinnare. Inte svårare än så och det speglar väl också att det var väldigt jämnt om vem som skulle få olika priser. Följande jury tar ut Årets back: Janne Andersson, SvFF; Peter Wettergren, SvFF; Roland Nilsson, SvFF; Tomas Turesson, SvFF; Stefan Lundin, SEF; Richard Henriksson, Sveriges Radio; Anders Andersson, TV4/ C More; Kim Källström, Discovery Networks; Daniel Nannskog, SVT; Ola Wenström, Viasat. Följande jury tar ut Guldbollen: Karl-Erik Nilsson, SvFF, Janne Andersson, förbundskapten, Håkan Sjöstrand, SvFF, Simon Bank, Petra Thorén & Pontus Carlgren, Aftonbladet. Vet att i juryn som tog ut Årets back så var det bara ett par personer som röstade på VNL och det var personer som representerade olika medier, å andra sidan kryllar det av ex-spelare i den juryn till skillnad mot Guldbollen-juryn.

Veckans citat

”Vi vill vara tydliga med att vi vill stå för jämställdhet och att vi vill ha likvärdiga avtal. Det var vår ingång i förhandlingen och det vill vi ska vara tydligt utåt. ”

Lagkaptenen Andreas Granqvist efter att SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand fått backa i konflikten om ersättningarna till herrarna respektive damerna.