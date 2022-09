Lundh: Janne och landslaget får börja om som 2016 - men motgångarna är tecken på svensk fotbolls brister

Om Janne Andersson vill tycka synd om sig själv är det sin sak. Däremot kan man fundera på vilka signaler det sänder. För om en förbundskapten som gjort det till sitt mantra att då är då och nu är nu plötsligt börjar glida på det har man problem.

Lite som när Erik Hamrén under en rad år hamrat in "shining" och sedan knappast hade det själv när det blåste snålt. Att helt enkelt leva sitt ledarskap är lättare i medgång än i motgång och det är högst mänskligt att likt Janne Andersson under fem minuter av en intervju på två timmar tycka synd om sig själv.

Sverige åkte ut mot Ukraina i EM-åttondelen. Man stöp i VM-kvalet trots en bragdmatch hemma mot Spanien. Och man föll mot Polen i en avgörande match att nå VM i Qatar. När man skulle börjar snickra på ett nytt landslag och nytt spelsystem blev det kaos med skador, återbud och förluster.

Arbetet som fotbollstränare hänger på resultat. Ingen kan påstå annat än att Janne Andersson levererat fram till EM-åttondelen mot Ukraina. Sedan kommer skador, formfall och marginaler in och det går givetvis att rabbla allt som gick emot Sverige på vägen fram till september 2022.

Dags att börja om. Förbundet har surrat sig till Janne Andersson, vilket självklart går att förstå, och vad jag hört har han många spelare med sig. Kan han då göra samma trick igen ihop med Peter Wettergren som är fotbollshjärnan bakom den skicklige ambassadören Andersson? Inget går att utesluta.

Det handlar om att få spelarna att sluta sig samman likt de gjorde hösten 2016 när Janne Andersson skippade en träningsmatch mot Tyskland och drog ut i skärgården. Kanske hade de tur i VM-kvalpremiären mot Nederländerna? Oavsett tror jag alla kände den häftiga kraften som kom från gruppen och där resultaten underlättade, men även där kom smällar på vägen.

Nu tar duon ett kliv tillbaka i mötena med Serbien och Slovenien för att stärka självförtroendet och ordna fortsatt spel i B-divisionen samt ge sig möjligheten att bli bästa två i B-divisionen och nå andra seedningsgrupp i EM-kvalet. Det är cirka fem procents sannolikhet enligt de kunniga på området.

Det finns ett mod i att våga backa för att sedan kanske testa på nytt i november då det väntar två träningsmatcher. Sverige får försöka skruva på modellen och försöka få ihop det till EM-kvalet i mars. Janne Andersson förtjänar möjligheten att försöka ta Sverige till EM i Tyskland och det kan givetvis gå.

Däremot är bristen på en del spelartyper och svaghet i utbud av spelare om man jämför med våra nordiska grannar. Det vore på sin plats att se över hur Sverige kan ta nästa steg. Varför inte bjuda in fler än bara de utvalda i SvFF-organisationen för att kunna ta ett kliv framåt på sikt. Jonas Thern? Henrik Rydström? Poya Asbaghi? Och så vidare.

Jens T Andersson är ny landslagschef för alla landslag och de här frågorna rör även damerna. Därför kunde man även ta ett större grepp kring svensk fotboll och vägen fram. Gissningsvis dröjer det till efter en ny ordförande väljs i mars, men det är klart att det som fått Janne Andersson att tycka synd om sig själv även rör strukturella brister i svensk fotboll.