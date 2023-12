Lundh: Vem hade du valt som förbundskapten - och se hur lätt det är

Helgens måste

VM i handboll. Sporten är ofta underhållande men är väldigt förtjust i Tomas Axnérs landslag som avancerat till finalspelet och hoppas på medalj.

Helgens avstå

Klubblags-VM i Saudiarabien som Sportbladet sänder.

Veckans amerikan

Emil Forsberg drar till New York och Red Bulls med start 2024 och har minst tre år där. Otroligt med nio år i RB Leipzig och han har varit en av de tongivande när klubben gått från Bundesliga 2 till att vara ett topplag, vinna cuptitlar och spela regelbundet i Champions League. Kan konstatera att MLS kommer att vara hetare än någonsin 2024 i och med Lionel Messi valt att spela för Inter Miami. Däremot har New York Red Bulls varit svagt senaste tre säsongerna och antingen inte kvalat in till slutspel eller åkt ut tidigt. Finns en del att jobba med för Forsberg.

Veckans trista återbud

Roony Bardghji blev äntligen uttagen i landslaget, men FC Köpenhamn stoppar honom och Jordan Larsson från att åka till Cypern. Förståeligt sett till FCK-schemat men trist.

Veckans segernickare

Gustaf Lagerbielke har varit långt från spel i Celtic men fick hoppa in mot Feyenoord. Segernickare och även om betydelsen för klubben var ringa var det antagligen viktigare för mittbacken.

Veckans lottning

Champions League på måndag. FC Köpenhamn är involverat och är första nordiska lag sedan 2010. Skrev i veckan om hur danska och norska ligan rycket ifrån det som skulle vara Nordens Bästa Liga redan 2017. Klart att man kan peka på att den danska ligan är annorlunda i och med ingen 51-procentsregel men ändå oroande för svensk herrfotboll. Risken är att fler gör som Roony Bardghji och lämnar Sverige för nordiska rivaler i tidig ålder. Inte blev det bättre av att BK Häcken förlorade igen och därmed sjönk Sverige ytterligare på Uefa-rankningen.

Veckans varför satte jag inte baseball-trä i näven på barnen?

Japanen Shohei Ohtani har varit en sensation i amerikansk baseball och var i vinter fri att flytta till valfri klubb efter sex år i California Angels. Det slutade med Los Angeles Dodgers och sanslösa 700 miljoner dollar över tio år. Än mer fascinerande är att han tar 680 miljoner dollar efter att avtalet löpt ut och blott 2 miljoner dollar om året under de tio åren. Skälet är att han vill att Dodgers ska kunna förstärka laget under hans tid där och på så sätt rundar ägarna baseball-ligans lyxskatt när man överstiger taket för lön. Ungefär som Chelsea skrev långa avtal med sina nyförvärv för att skriva av dem under längre tid, vilket Premier League satte stopp för i veckan. Vilken som är den gemensamma nämnaren för Chelsea och Los Angeles Dodgers? Todd Boehly som äger Chelsea är delägare i Dodgers.

Veckans snart vänder det och kulan är i luften

Spelschemat är ute. Omgång 1, 30 mars – 1 april: AIK – Västerås SK, Hammarby – Kalmar FF, IFK Göteborg – Djurgården, IFK Norrköping – Malmö FF, IF Elfsborg – IFK Värnamo, GAIS – IF Brommapojkarna, BK Häcken – Mjällby AIF, IK Sirius – Halmstads BK.

Veckans modiga tränarval

Rosenborg satsar på unge och oprövade Alfred Johansson efter en lång kris i den tidigare storklubben i norsk fotboll.

Veckans avsnitt i poddserien Blågul framtid – krisen i svensk fotboll

Erik Edman och jag kör vidare med nya avsnitt i vår poddserie om svensk fotboll. I veckan har vi kört avsnitt 10 om agenternas inflytande och om det är bra eller dåligt. Där gäster som Magnus Erlingmark, Lisa Ek och Petter Andersson trycker på att spelarnas utveckling är viktigast. I avsnitt 11 var Lilie Pehrsson och Ann-Helén Grahm med och talade om hur svensk damfotboll är starkt på landslagsnivå men att det är kämpigare för klubbarna. Där det handlar om att våga utmana historien. Avsnitt 12 gick in på hur AIK tog vetenskapen till hjälp för att ifrågasätta och ändra på sin ungdomsverksamhet och Dennis Hörtin talar om hur man jobbar vidare på det. Landslagets och HIF:s Dale Reese talar om att svenska spelare tränare för lite och avsaknad på kunskap kring hur unga spelare växer och hur de får referenser kring vad som är normalt.

Veckans insats

Jesper Karlström är en förebild. Gillar att han är ambassadör för lag med barn som har diabetes.

Veckans moderna fotboll

Bundesliga-klubbarna i B1 och B2 som är organiserade i DFL röstade för att sälja en del av klubbarnas produktionsbolag till en riskkapitalist. Svenska EQT är ett av bolagen som bjuder på att ta över en mindre del av bolaget och försöka hjälpa DFL att bli ännu mer kommersiella kring TV-produktioner och rättigheter.

Veckans drömlott

Sverige-Bosnien om att hänga kvar i Nations Leagues A-division. Det ska den forna världsettan (numera femma och det är inte bara i hockey det går snabbt) klara av även utan Kosovare Asllani och Magdalena Eriksson.

Veckans slutspel

Semifinal väntar i Alla mot alla efter seger i kvartsfinalen mot Emma Molin och Markus Krunegård. Viktigt att gå långt under en Allstar-säsong.

Veckans kommande dom

Torsdag 21 december 9:00 lämnar EU-domstolen beslut kring hur man ser på konflikten mellan Uefa och de klubbar som står bakom A22 och superligan. Skrev om ämnet i förra veckan och att jag för att skaka om Fifa och Uefa håller på superligan. Får se hur domslutet landar.

Veckans målvaktskamp

Jennifer Falk vs Zecira Musovic i Champions League. Imponerande av BK Häcken atts no åt sig en poäng I London och ha greppet om gruppen efter tre matcher.

Veckans lyxkryssare

The Icon of The Seas är en ny lyxkryssare I Royal Carribeans flotta. Kryssningsföretaget är även ny sponsor till Inter Miami och ikonen till The Icon of The Seas är givetvis Lionel Messi.

Veckans citat

”Perfekt steg för kimpa! IFK Värnamo fast med publik.” Simon Thern om att Kim Hellberg är ny tränare för Hammarby. För övrigt Thern som rekommenderade moderklubben att ta Hellberg efter att Värnamo gått upp i allsvenskan efter att ha jobbat med tränaren i IFK Norrköping.

Veckans läsning

Guardian-krönika om prins Harrys seger kring avlyssning av telefoner från medier. Intressant vinkling i att belysa vilket hot prins Harry är mot en del tidningar och dra ut linjen till hur han och Megan blir bevakade.

Veckans läsarbrev

Hej Funderar på om det hade varit en bra idé att Sverige gör som tex Spanien ! Att reservlag spelar i dom riktiga serierna!? Men kan såklart inte spela i samma serie som sitt A-lag !! Max upp till 1-2 serier under!? Fördelen med detta tror jag är det ger mer att möta lag som gör allt för att vinna sina matcher!! vilket skulle utveckla alla reserver mer än att bara spela i en u-21 serie som jag upplever är som träningsmatch emellanåt!? Sen kanske man kan behålla u21 -serie fast med mindre lag ( mer lokalt kanske) Tror att dessa förändringar gör att kvaliteten blir högre i framförallt skiktet under elit typ superettan- div 3. Tror att ni journalister behöver trycka på för förändringar!! Känns som förbunden gärna fortsätter i gamla hjulspår!? Ha de fint Mvh Johan

Svar: Den diskussionen pågår och däremot är det väl olika vad personer tycker i den här frågan. Exempelvis var veckans poddgäst Patrik Brenning kritisk till den utvecklingen. Jag ser både för och nackdelar, men framför allt måste man som krönikör belysa vad man själv tror på. Det här är komplext och poddserien som Erik Edman initierade och som Fotbollskanalen och jag varit med och jobbat kring är väl ett sätt att lyfta en rad frågor. Lägg till att det verkar hända en hel del på fotbollsförbundet under en ny ledning. Sedan får demokratin gälla och det som röstas fram och har stöd är väl den väg som gäller.

Veckans Leeds United

Stryk mot Sunderland i veckan. Dags att ge upp. Lik förbannat sitter jag där hoppfull när Leeds möter Coventry i klubbens egen sändning för tio pund. Får som leds till slakt gör mer motstånd.

Veckans låt

”The Boys Are Back In Town” – Thin Lizzy. Spelades av Newcastle United på St James´Park i veckan inför mötet med Milan och det väckte Lizzy-spår i huvudet.

Veckans siffra

888. Antalet miljoner dollar som världens fotbollsagenter tog betalt 2023. En ökning med 42,5 procent jämfört med året före och nytt rekord. Premier League dominerar givetvis med 280 miljoner och därefter kommer den saudiska ligan som nya tvåa med 86 miljoner. Lite humor att rekordåret kommer när Fifa försöker begränsa agentarvoden till 3 procent på alla kontrakt gällande löner över 200 000 dollar. Något som stoppats i England och därmed riskerar att falla över hela linjen. Man kan undra kring diskussionen om agenter och att de tar pengar från sporten när ALLA inklusive Fifa, Uefa, SvFF, Sef och klubbar använder agenter. Sedan visade Fifas genomgång att fler affärer än tidigare hade agenter involverade vilket tyder på att deras del av kakan växer.

Veckans poddgäst

