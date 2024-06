Lundh: JDT ska bygga nytt landslag i skuggan av EM-festen

Helgens måste

Det var en späckad helg med EM-kval i fredags, Champions League-final i lördags och herrlandslaget i Malmö under söndagen. Blev ett antal andra krönikor och därför hamnade helgkrönikan i kläm.

Veckans presskonferens

Åklagaren Henrik Nordquist i Malmö släpper förundersökningen under måndagen som bland annat rör våldsamt upplopp gällande en del supportrar med koppling till ultras-miljön. Fast störst intresse lär riktas mot en som inte är misstänkt för brott. Malmö FF:s Pontus Jansson ska ha varit del av en chattgrupp med en del av de misstänkta och det återstår att se vad det finns för material. Jansson gick ut på Instagram under söndagen och bad om ursäkt för situationen som uppstått och erkände att han borde lämnat gruppen tidigare, men förnekade uppgifter om att han bidragit med information till chattgruppen som uppgivits i medier. Det är uppenbart att händelsen skapat en spricka mellan en del supportrar och klubben. När Malmö FF kryssade borta mot BP var det en del som höll upp två banderoller med budskap till klubbens ordförande Anders Pålsson. "Pålsson gör allt för ingressen - vad blir nästa grej du skvallrar om till pressen?” "MFF ska ha Ponnes rygg till varje pris - Pålsson håll käften din mediakåta gris."

Veckans kvalmatch

Sveriges damer tar emot Irland på Friends Arena. Över 20 000 sålda biljetter och det behövs en ny svensk seger för att på allvar ge sig in i kampen om att gå direkt till EM i Schweiz. Efter en darrig inledning i Dublin där irländskorna kunde tagit ledningen var det en kontrollerad match och svensk vinst. Repris tisdag kväll och det blir en intressant avslutning i juli mot Frankrike borta och England hemma.

Veckans väntade rättighetsaffär

Viaplay hämtade hem rättigheterna för Champions League i både Sverige och Danmark vilken inte är en nyhet för de som läser denna krönika. Återstår att se om det blir ihop med Amazon Prime som önskar en match per omgång. Tidigare har Prime köpt nio färdiga TV-serier av Viaplay och var tionde Premier League-match de kommande fyra åren. Prime har just en match per Champions League-omgång i Tyskland, Italien och från och med i höst även i Storbritannien. Planen just nu är att Viaplay och dess personal ska göra Primes sändningar och sedan ska det vara en annan logga på sändningarna, men vi får se hur det blir när hösten kommer. Vad betalade då Viaplay för Champions League? Ja, slutförhandlingarna mellan Uefas agent Team och Viaplay drog ut på tiden för att Uefa och European Club Association ville ha upp priset. Samstämmiga uppgifter gör gällande att det hamnade kring hälften av vad som betalades av Telia/TV4. Runt en halv miljard kronor. En person med insyn förklarade att Telias 1,1 miljarder kronor per säsong 2021-2024 var en tredubbling jämfört med tidigare avtalet och nu är man en bit över vad det var tidigare 2018-2021. Klart är att Team och Uefa spelade högt när man trodde på fortsatt stark prisutveckling och våren 2020 tackade nej till Telias önskemål om att köpa sex år av Champions League.

Veckans comeback

Fotbollskanalen On Tour kör med start måndag över landslagssamlingen med matcher mot Danmark onsdag och Serbien lördag. Här är första avsnittet. Under EM i Tyskland blir det Fotbollskanalen On Tour – EM-special.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof Jag ser att SvFF gör reklam för bilmärket MG. Sitter en stor logo på fotbollsdomarnas rygg. Förstår att miljardären Hedin har betalat en bra slant för att få denna reklam! Fordonsgruppen MG i Kina, ägs av Kinesiska staten via SAIC Motor Corp Ltd. Diktaturen och enpartistaten Kina är, tillsammans med Ryssland och Iran, de tre största verkande spionorganisationerna i/på Sverige! Dom är inte här för att göra Sverige bättre eller stötta Sverige! Kina ger Ryssland sitt stöd, på flera sätt, i kriget mot Ukraina! Kina tar en allt större roll kring Rysslands invasion av Ukraina! Ryssland och Kina har kommit överens om att stärka sitt militära samarbete. Utan Xi Jinping skulle Putin ha svårt att fortsätta kriget mot Ukraina. Xi Jinping och Vladimir Putin har ingått en ”gränslös vänskap”! Rysslands signaler om ändrade gränser i Östersjön visar att Putin lånat ett blad ur Kinesiska statens asiatiska spelbok. Kina anses också som det största säkerhetshotet mot hela EU! Kina omringar nu Taiwan och varnar de som stödjer Taiwans självständighet att; de ska få sina skallar krossade och blodet ska flyta! Det går att lyfta fram mer om diktaturens eländiga agerande. För varenda bil av märket MG som säljs i Sverige så klingar det till i Xi Jinpings kassa! Svff gör reklam för och därmed stödjer ett bilmärke som ägs av enpartistaten Kina som bl.a stöttar Rysslands invasion av Ukraina. Vilken värdegrund står SvFF på ? Man har varit kritisk till Qatar och Saudiarabien men till Kina gör man tummen upp! Skäms man inte? Hur f-n kan dom stödja Kinesiska staten? Jag häpnar! Lars

Svar: Fotbollsförbundet är inte delaktig i avtalet utan det är Svensk elitfotboll som slutit det med MG. Expressen följde upp det med kritiken mot Kina Sef hänvisade till att man har avtal med den svenska delen. Vilket väl är en väl lätt väg ut ur den frågan. Att domarna bär MG beror på att det ”är en väldigt bra exponering”, enligt nya generalsekreteraren Johan Lindvall som svarat på det till Aftonbladet. Kanske att fotbollsförbundet behövt ge klartecken till tröjlogga? Klart att det ser illa ut när man gräver i den kinesiska kopplingen, men tyvärr ser vi mer och mer sådant i idrottsvärlden i stort när det är pengar som gäller. I sommarens EM har Uefa fem sponsorer från Kina samt Visit Qatar vilket är sex av 13.

Veckans Disney-nyheter

Till hösten drar Disney i gång sändningar kring Europa League och Europa Conference League. Hör att de svenska studiosändningarna kan göras i Amsterdam för att Disney har mycket kapacitet där och att det handlar om cirka 20 sändningar under en säsong. En tanke som finns är att eventuellt försöka göra en ”roligare” studiosändning likt hur amerikanska CBS agerar kring Champions League. Där den studion ofta fått genomslag på sociala medier. Nu är det långt kvar till hösten och vi får väl se hur det går. Just nu pågår rekryteringar och det är mycket snack i branschen om vilka som fått frågan och vilken inriktning som gäller för Disneys satsning. Det verkar bli en programledare som inte är nördigt inriktad på fotboll utan någon som är bredare i sitt tilltal.

Veckans SvFF-besked inför Serbien-matchen

”Avtackningen av Zlatan Ibrahimovic’ kommer att ske på innerplan efter matchens slut. Det kommer inte att ske några medieaktiviteter med Zlatan Ibrahimovic’ i samband med matchen eller avtackningen, men vi har en gemensam ambition om att delge citat från honom efter avtackningens slut.”

Veckans kollapsade affär

Everton slipper ökända 777 Partners vars ägande av fotbollsklubbar knappast skapat någon glädje. Det amerikanska konsortiet klarade inte av att betala i tid. Tur för Everton som dock måste hitta någon annan ägare som kan backa upp klubben som är mitt i ett arenabygge och som två gånger straffats av Premier League med poängavdrag för misskött ekonomi. Kanske är det ur askan och in i elden för amerikanen John Textor vill in i Everton. Han har bland annat tagit över Lyon och Botafogo.

Veckans läsarbrev II

Herr Lundh, jag förstår din glädje över det inträffade. DU och Stockholms etablissemanget som du är så starkt allierad med vet nog inte till er av glädje, men inte detta heller kommer sänka MFF. Tycker du är så jävla patetisk.

Med inga vänliga hälsningar Mats

Sergio Peña dömdes förra våren för grov rattfylla. Han fick ingen matchavstängning av Malmö. Nu har Pontus Jansson blivit påkommen i en dålig WhatsApp-grupp. Pga detta stänger Malmö av honom i minst en match. Varför behandlas Sergio Peña och Pontus Jansson olika av Malmö? Martin

Pontus Jansson e från norra stå! Pk Sverige måste få ut sin vrede. Vi riktiga supportrar stöttar alltid våra hjältar. Oavsett vilket. Jesper

”Värdegrund” och ”uppförandekod”. Vad mer exakt är betydelsen av dessa fina ord? Malmö FF lät en spelare spela vidare som att ingenting hänt trots att han dömts i domstol för grovt rattfylleri och olovlig körning. Som sagt: ”värdegrund och ”uppförandekod”! Fotbollssparkare, oavsett nivå, är varken bättre eller sämre än någon annan. Samma gäller för klubbarna. Det finns inga värdegrunder eller uppförandekoder, det finns bara bättre och sämre moraliska människor – och fotbollsklubbar. Det visar om inte annat historien. Leif

Hej Sen klick kom in i er värld tappar ständigt trovärdighet med bl.a idiotiska rubriker. Samtidigt som ni / du tystar bort dina mindre trovärdiga handlingar o bara låter dig visas i en falsk bild skapat av 20 personer boende innanför murarna. När det fanns starka journalister som inte tvingades ingå i Stockholm maffian var det en mycket rikare meningsskiljaktigheter men nu kan man säga ett namn Bosse o alla journalister säger samma sak eller Djurgården o alla vet exakt samma, det är som en film du tvingas se var dag. Inga egna åsikter o då faller givetvis trovärdigheten om det inte är så att alla tycker samma som det var i Tyskland på 30-talet. Höj din nivå sen kan du gå på andra. Mikael

Svar: Reaktioner på artiklar och en krönika kring Pontus Jansson. Uppenbart att många Malmö-supportrar ser det som en konspiration, men vad 08-media skulle ha med en åklagare i Malmö att göra förvånar. Jämförelsen med Sergio Pena är intressant när inget hände med peruanen, men här kom klubben överens med Pontus Jansson om att avstå en match. Är det en avstängning? Om Alexander Axéns uppgifter stämmer, om att Malmö vetat om det en vecka och låtit Jansson spela några matcher och sedan agerat efter att det kom ut i media är det än mer märkligt.

Veckans kan inte sluta jobba

José Mourinho klar för Fenerbahce.

Veckans Leeds United

I augusti börjar Championship igen. Heja! Ovanpå det gick Red Bull-koncernen in som minoritetsägare i klubben och ny tröjsponsor vilket ska ha gett en rejäl injektion ekonomiskt. Ändå är det givet att bli orolig med tanke på hur Red Bull-koncernen gjort med andra fotbollsklubbar i världen. Här utlovas det av Leeds-ägarna (ett riskkapitalbolag med San Francisco 49ers i botten och en rad kändisar) att Red Bull inte får en plats i styrelsen och det är varken aktuellt att ändra namn, klubbmärke eller ta över arenan. Klart att det går att förstå att Leeds United hämtar in pengar och det finns aktiva supportrar som omedelbart sätter tryck på ledningen vilket bromsar utvecklingen. Sedan är det givet att oron finns vad som kan hända framöver om de nuvarande ägarna vill ta hem vinsten och Red Bull tar över hela klubben. Nu är den största oron bland många Leeds-supportrar att det ska bli en logga med rött på Leeds-tröjan.

Veckans poddgäst

Ett nytt avsnitt av Lundh: På djupet och denna gång diskuterar vi fenomenet utländska förbundskaptener. Jon Dahl Tomasson är den första ickesvensk att basa över det svenska herrlandslaget som förbundskapten och det har blivit en vattendelare. Ska ett svenskt landslag enbart tränas av svenskar? Varför finns det krav på spelarna nationalitet men inte påtränarens? Eller är det rimligt att anställa någon med influenser utifrån? Vilka är för- respektive nackdelarna? Gäster är tidigare allsvenska mästaren, ex-proffset och landslagsmannen Viktor Elm tillsammans med Hasse Backe som varit förbundskapten för Finland och assisterande i Mexiko. Sedan tidigare finns över 435 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!