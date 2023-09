Lundh: Landslaget måste leva upp till orden

Helgens måste

Besök i Tallinn och Sveriges ödesmatch mot Estland. Poängtapp där och EM-kvalet är över samt även Janne Anderssons tid som förbundskapten. Svensk seger innebär ny ödesmatch på tisdag mot Österrike.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans inledande VM-kvalspel

Natten till i fredags drog VM-kvalet till USA, Mexiko och Kanada i gång i Sydamerika. Regerande mästarna Argentina slog Ecuador med 1-0 och Lionel Messi gjorde enda målet på frispark. Nu är det bara två år och nio månader till VM-premiären i juni 2026. Det finns 45 platser att slåss om i VM-kvalet då värdnationerna är klara. Sydamerika är först ut med kvalspelet. Asiens drar i gång i oktober och Afrikas i november. Europas och Uefas kvalspel dröjer till mars 2025 och där gäller tolv grupper med fyra eller fem lag och enbart gruppvinnarna går till VM. Sedan väntar playoff om de sista fyra VM-platserna och dit går tolv grupptvåor och de fyra bäst rankade lagen från Nations League som inte blivit etta eller tvåa i sin kvalgrupp. Där handlar det om en semifinal och en final och lagens seedas efter Nations League. Sverige är som bekant i C-divisionen i Nations League hösten 2024 och det kan vara värdefullt att vinna gruppen som en reservingång om man inte blir etta eller tvåa i sin kvalgrupp. Plus att man kan höja sin seedning litegrann.

Veckans nomineringar

Amanda Ilestedt och Fridolina Rolfö fanns med när France Football släppte listan på 30 spelare som kan vinna. Starkt. Ingen svensk herrspelare fanns med bland de 30 herrarna som kan vinna priset som den franska tidningen delar ut. På herrsidan har man delat ut det sedan 1956, även om priset ändrats genom åren, och på damsidan har det delats ut sedan 2018. Ingen svensk har vunnit varken på herr- eller på damsidan. Priset delas ut på en galan 30 oktober.

Veckans poddande

Fotbollskanalen On Tour tar rygg på Sverige varje samling. Ta rygg på oss och lyssna. Senaste avsnittet här. Om att Sverige saknar galna vinnarskallar och mycket mer.

Veckans ”Déjà vü”

Att det är rejäl hausse kring det svenska U21-landslaget med många unga och lovande spelare samtidigt som A-landslaget har det tufft och kämpar med resultat känns igen. Det var så våren 2001 då Zlatan Ibrahimovic, Pontus Farnerud och Kennedy Bakircioglu var en del av U21-landslaget efter ett svagt EM 2000. Eller som 2009 när Sverige var på väg att missa VM i Sydafrika och U21-landslaget med Elm, Berg och Toivonen gick starkt i hemma-EM. Precis som 2015 när U21-landslaget med Guidetti, Nilsson Lindelöf och Augustinsson vann EM och Sveriges A-landslag hade det tufft sportsligt. Nu hade det svenska U21-landslaget det tufft trots en rad lovande spelare på plan och på bänk och man förlorade hemma mot Nordmakedonien.

Veckans moderna fotboll

Chelsea kan köpa in sig i Sporting. Att äga fler klubbar än en sprider sig.

Veckans nu räcker det

Stockholms Fotbollsförbund gav i veckan en sorglig inblick i all skit som sker i samband med fotbollsmatcher härom helgen. Totalt 34 grova utvisningar varav fem i seniormatcherna och 29 i ungdomsmatcherna. Grova. Lägg till det Expressens intervju med en domare som blev nedsparkad under en match. Kan bara hoppas att fler berättelser och rapporter kan få folk att tänka efter.

Veckans Jens T Andersson-samtal

Sveriges landslagschef måste givetvis redan nu etablera kontakter med tänkbara ersättare till Janne Andersson. Utgår från att han ringe Graham Potter och lyssnar om Sverige kan vara intressant.

Veckans sport-TV-kris

De som följt min helgkrönika över åren och dessa små instick har sett att jag skrivit om turer kring Viaplay, Discovery, SVT men även om TV4 och tidigare C More. Man kan konstatera att det varit rörigt över sommaren och att krisen bara är i början. Hos oss på TV4 är det ett stort effektiviseringsprogram som löper över tre år och där givetvis sporten påverkas. Hur? Ja, det lär visa sig framöver. Viaplay som haft det kämpigt under sommaren och man har skurit hårt, tagit tillbaka Peter Nörrelund (som var den köpte idrottsrättigheterna genom åren) och aktien har rasat ytterligare i veckan och det utan några nyheter. Totalt är aktiens värde ner över 80 procent bara i år med en kurs kring 38 kronor. Positivt för Viaplay är att man trots detta kunde förlänga med danska ligan i herrfotboll, men man gick ner i antalet matcher (från två tredjedelar till hälften) och även i antalet förstaval (från alla till hälften) när man delar med TV2. Discovery lämnade inte ens in något bud på den danska ligafotbollen som man har en säsong kvar på och nu är allsvenskan i Sverige den lokala rättighet man har kvar efter att ha släppt norska ligan. Klart är att detta påverkar försäljningen av rättigheter. Champions League, Europa League och Europa Conference League skulle ha varit ute på marknaden förra hösten, sedan i våras, sedan i augusti och nu är det tal om oktober. Formel 1, EM 2025, NHL, Serie A, Allsvenskan, Superettan och Hockeyallsvenskan är några av rättigheterna som är på väg ut på marknaden inom de närmaste åren. Det ska tilläggas att detta inte bara sker i Norden utan det finns problem runt om i världen när TV-marknaden stöps om.

Veckans suck av lättnad

Saudiarabiens transferfönster drog igen i torsdags och nu blir det lugnt till i vinter. Totalt värvade man 94 spelare från utlandet.

Veckans fördelningsnyckel

Uefa kommer att dela ut mer pengar till klubbar som inte spelar gruppspel i Europa från och med nästa höst. Totalt närmare fem miljarder kronor per säsong går till de klubbarna. Ett bra steg. I gruppspelet omfördelar man och drar ner på intäkter som hänger ihop med marknadspool (styrs av TV-intäkters storlek och antalet lag från samma land) samt lagegs koefficient som speglar resultat över tio år, och i stället jackar Uefa upp det som handlar om deltagande i gruppspel i form av större startpott och prispengar kopplade till resultat. Det sistnämnda lär gynna de bra klubbarna, men är rimligt att lägga mer fokus på den delen.

Veckans röriga landslag

Bosnien stänger av en skadad Anel Ahmedhodzic.

Veckans intervju

The Athletics Adam Crafton och David Ornstein intervjuade Jordan Henderson efter flytten till Saudiarabien och Al Ettifaq. Första gången den tidigare Liverpool-spelaren svarade på frågor om flytten till Saudiarabien. Fascinerande att man inte kan erkänna att pengar är en del av flytten och faktiskt förstå besvikelsen över att Henderson som stått upp för rättigheter för utsatta och nu är en del av något annat.

Veckans citat

”Europa måste komma ihåg att man har varit Saudiarabien de senaste 20 åren, när man tömt de främsta kontinenterna på dess talanger. Nu har en motståndare med två giltiga skäl dykt upp. Ett, pengar att köpa för och två, en kärlek till fotboll.” Argentinske legendaren Jorge Valdano pekar på Europas hyckleri.

Veckans svårgreppade mediastrategi

SvFF-basen Fredrik Reinfeldt ville länge inte uttala sig om allt som följde Spaniens VM-triumf i Australien. Till slut bjöds medier in till n pressträff i Piteå där det sedan länga var planerat att han skulle delta. Däremot var det inte aktuellt med enskilda intervjuer. Reinfeldt leder en folkrörelse och idrottsförbund, inte Sverige. När han till slut fick frågor då var Svenskfotboll.se snabbt ute med en text. Synd att Fredrik Reinfeldt inte lyssnar på de som jobbar för SvFF:s pressavdelning och inser att han bör uttala sig i stället för att bara hålla tyst och styra journalister.

Veckans svulstiga arena

Santiago Bernabéu. Real Madrid har investerat rejält och fått en arena som är mäktig.

Veckans Manchester United-sorgligheter

Rättsutredningen kring Mason Greenwood lades ner men tillräckligt mycket har läckt ut för att det går att förstå att många ifrågasatte att Manchester Uniteds ledning ville behålla honom. Protesterna fick United att svänga men man hann knappt låna ut honom till spanska Getafe innan det var Anthony som blivit polisanmäld av sin flickvän och han anklagas för at ha använt våld. Brassen blev petad från det brasilianska landslaget, men ännu så länge följer United bara händelserna. Och till det kan man lägga att United värvade Ronaldo vilket gav upphov till ifrågasättande. Nu kan knappast klubbar ha koll på allt som sker med spelare och allt de gör, men det är klart att om man inte agerar tydligt och klart när det uppdagas kommer kritiken.

Veckans Messi-effekt

Dagen före Lionel Messis första match med Inter Miami var det över 110 000 som tecknade abonnemang med Apple TV för att se MLS. Under juli lockade Apple mer abonnenter än under de fyra första månaderna av säsongen.

Veckans stipendium

Svenska sportjournalistförbundet har utlyst ett stipendium till Play the Game 2024. Det är en dansk konferens kring idrott, forskning och journalistik som anordnats med jämna mellanrum sedan slutet av 1990-talet. Läs mer om Play The Game här. Nästa år är det i Trondheim och jag har bara varit på en konferens, i Odense 2022, och det är värt ett besök. Så om du är sportjournalist, sök!

Veckans måste att ta in

Spanska fotbollsförbundet sparkade VM-vinnande Jorge Vilda. Sedan tidigare är spanska förbundets ordförande Luis Rubiales avstängd av Fifa under tiden han utreds. Det pågår även en rättslig process i Spanien efter kyssen i samband med prisutdelningen efter VM-finalen. Det finns mycket material från efter finalen och det går att tolka det hela på olika sätt, men om man inte sätter sig in i den långvariga konflikt som varit mellan förbundet och en majoritet av spelarna i landslaget för damer så har man missat en stor del av vad som kulminerade i Sydney. Via min kollega Johanna Garå läste jag journalisten Gemma Herrero som beskrev att jobbet var svårt att göra för kvinnor på både redaktioner och i fotbollens värld. Bara att inse att kyssen endast är en liten del av det hela.

Veckans löfte

Saudiarabiens klubbar kommer inte få spela i Champions League. Både Uefa-basen Alexander Ceferin och ECA-basen och PSG-preisdenten Nasser al-Khelaifi lovar att det inte kommer att ske.

Veckans typiskt techföretag

När Meta som äger Facebook och Instagram avvecklar sin pressverksamhet i Norden gör sig Spotify till exempel på att inte svara i Svenska Dagbladets granskning av hur kriminella tvättar pengar via strömningstjänsten. Det är beklämmande att företag med resurser och stor betydelse bara struntar i att ta ansvar och svara på frågor som berör deras kunder, klienter.

Veckans quick-step

Inför VM i Qatar var Craig Goodwin en av spelarna som var med när Australiens landslag markerade mot emiratet. Nu har Goodwin bestämt sig för att lämna Adelaide United för Saudiarabien. Ska sägas att Goodwin spelat i Saudiarabien tidigare i karriären.

Veckans gästspel

Var med i podden Mellan Raderna Fotboll. Avsnitt 17.

Veckans prisbild

Danska fotbollsklubbar fick, enligt Tipsbladet, till en ökning på 6-8 procent när det handlar om TV-rättigheterna från 2024 till 2030. Nu har man 410 miljoner danska kronor per säsong och det sägs att det blir mellan 435 och 445 miljoner från 2024 och framåt. Köpare var Viaplay som delade jämnt med TV2 och man har lika många matcher och lika bra macher. Svenska agenturen Commercial Sports Media var Divisionsföreningens rådgivare i försäljningen och CSM är även Sef:s rådgivare i kommande försäljning.

Veckans moderna fotboll II

Azerbajdzjans statliga oljebolag SOCAR är ny sponsor för Galatasaray. Närmare 60 miljoner kronor om året.

Veckans oroande domstolsbesked

Domaren Pamela K Chen friade häromveckan ett par av de som åkte fast efter räderna mot Fifa-höjdare 2015 och där en hel del dömts i amerikanska domstolar. Hernan Lopez och ett företag ska ha betalat ut mutor i utbyte mot att få köpa TV-rättigheter. Bland annat såg man till att Fox kom över VM 2018 och 2022 framför ESPN, och med tanke på att Fox fick förlänga över VM 2026 utan någon auktion när VM 2022 flyttades till vintern, hade mutorna långtgående effekt. Nu frias Lopez och företaget, men inte för att de är oskyldiga utan att brottet inte ryms i amerikansk lag. Frågan är hur det här påverkar övriga fall.

Veckans Leeds United

Efter en kaosartad sommar med ägarskifte samt enormt många spelartapp och en del nyförvärv får nya managern Daniel Farke äntligen lugn under landslagsuppehållet. Några supportrar som driver podcasten ”The Square Ball” har intervjuat vd:n Angus Kinnear om senaste året. Intressant lyssning. Förre ägaren Andrea Raddrizani gick till motattack på X, men det slutade med att italienaren försvann från plattformen. Oklart varför. Återstår att se om klubben kan utmana om en plats i Premier League eller om det väntar nya 16 år innan man är tillbaka?

Veckans låt

”We’re Only In It For The Drugs No.1” – Ebba Grön.

Veckans siffror

7,36. Antalet miljarder dollar som lades på spelaraffärer mellan 1 juni och 1 september, enligt Fifa. Saudiarabien kom med 907 miljoner dollar två i nettoutlägg efter Premier League som lade ut 1,39 miljarder. Bundesliga var den liga som tog in mest pengar.

Veckans poddgäst

Expressens krönikör Noa Bachner är gäst och talar om sin bok Den sista utposten, om sitt förhållande till Newcastle United som Saudi-ägt, om svensk fotbolls viktiga vägval och om journalistik vs supporterskap. Glöm inte att det även kom tre avsnitt i slutet av juli som spelades in under Gothia Cup. Gästerna var Offsides chefredaktör Anders Bengtsson, advokaten Carl Fhager som jobbar med fotboll samt förre Premier League-spelaren Djimi Traoré som nu är tränare i danska Nordsjälland Sedan tidigare finns över 400 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!