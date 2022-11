Janne förklarar Quaisons speltid: "Var inte framme"

Mot Mexiko i onsdags, när Sverige vann med 2-1, fick Robin Quaison hoppa in i 69:e minuten. Och forwarden startade inte heller mot Algeriet under lördagen. Då byttes Quaison in i 84:e minuten. Viktor Claesson, som vanligtvis håller till på kanten i landslaget, fick chansen som forward bredvid Viktor Gyökeres mot Algeriet.

Efter 2-0-segern förklarar Janne Andersson varför Al-Ettifaq-spelaren fått lite speltid under samlingen.

- Robin kommer från en skadeperiod. Han har varit skadad under en längre period och jobbat sig tillbaka, säger förbundskaptenen.

- Han var inte framme för en startposition nu. Det är egentligen det som varit grunden.

ANNONS

Matcherna mot Mexiko och Algeriet var träningslandskamper.