TV: Hien om startplats i Blågult: "Det är Jannes jobb"

Efter storförlusten mot Serbien och poängtappet mot Slovenien under sina första samlingar har Isak Hien återigen fått förtroende av Janne Andersson i det svenska mittlåset. Hien startade både mot Mexiko och Algeriet tillsammans med Victor Lindelöf.

- Skönt att få några matcher under bältet. Det är träningsmatcher så man kanske inte ska ta allt för mycket från dem. Men det är bra att vi spelar två matcher i rad. Det går snabbt i början. Det känns bra att vi har fått några matcher ihop nu, säger 23-åringen efter matchen.

Hella Verona-försvararen vågar dock inte ta platsen för givet.

- Det är Jannes jobb att ta ut laget. Jag försöker bidra med mina kvaliteter så det är kul att få visa upp sig, säger han.

Emil Holm var en av debutanterna i novembersamlingen som nu lovordas av Serie A-kollegan:

- Det gället att jobba med vad vi vill göra under träningar. Emil till exempel gör det jättebra under sin första samling, han kommer in i det snabbt. Bra match sist och ännu bättre idag, säger mittbacken.