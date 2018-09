Nordfeldt självkritisk efter missen: "Känns som jag ska göra det bättre"

Målvakten Kristoffer Nordfeldt, till vardags i Swansea, fick chansen från start i mötet med Österrike under torsdagen. Han kunde dock ha önskat sig en bättre inledning, för tidigt i matchen kom 1-0 till hemmalaget efter att just Nordfeldt boxat bollen från David Alaba på Filip Helander, och in i mål.

Efter matchen var Nordfeldt själv öppen med att agerandet varit långtifrån prickfritt.

- Jag har bara sett det jättesnabbt i omklädningsrummet och det känns som att jag ska göra det bättre, säger han.

- Jag tycker att jag pratar rätt tydligt. Sen om det är olyckligt eller dåligt att jag träffar Filip, det måste jag se fler gånger för att säga.

Att målvaktspositionen är utsatt och att misstag oftast leder till mål är något Nordfeldt lärt sig hantera, säger han.

- Det är ganska svart och vitt när man är målvakt. Antingen är det jättebra eller så är det ganska risigt. Det är något man vet ingår på något sätt. Bara att försöka släppa och gå vidare

- Jag kan inte göra något åt det nu förutom att lära av det.