Sema gjorde sitt för att hjälpa Potter sänka City: "Gav lite tips"

Graham Potter och hans Swansea skakade sånär Manchester City i kvartsfinalen av FA-cupen. Den tidigare ÖFK-tränarens mannar gick upp i en 2-0-ledning innan det gästande storlaget vaknade till liv.

2-0 blev 2-2 - som blev 2-3 i matchens 88:e minut. Landslagsmålvakten Kristoffer Nordfeldt gjorde sitt yttersta för att stoppa City och keepern stod för flera vassa räddningar, men till sist fick han kapitulera för Sergio Agüero.

Ken Sema var en av de som såg matchen på tv. Watford-stjärnan, som nu är tillbaka i landslaget, avslöjar att han dagen före matchen pratade med sin tidigare tränare Graham Potter.

- Han ringde innan matchen och frågade lite om City. Vi spelade mot dem veckan innan och han frågade: "Hur bra är dem? Är de så bra som alla säger att de är?". Jag var ärlig och sa: "De är otroliga, men de är människor." Ni kan stoppa dem och jag försökte ge lite bra tips, men samtidigt är han tränare så han vet lite mer än mig. Jag såg matchen och tyckte att det var så synd, för jag tyckte att de spelade riktigt bra. Nordfeldt - vilken match. Det var synd för det hade varit roligt att möta dem (Watford möter Wolverhampton i semifinal och kunde fått Swansea i en eventuell final).

Just Swansea och Potter har haft det tungt under säsongen, efter att man förra säsongen degraderats från Premier League. 16 spelare har lämnat sedan Potter tog över och i en nyligen publicerad intervju med The Guardian berättade Potter om den kaotiska perioden som varit.

- Vi fick dubbla smällar där spelare dels inte ville spela för oss samtidigt som marknaden visste vår ställning. Det blev lite av en perfekt storm. En katastrof, sa Potter.

Ken Sema berättar att de båda pratat om situationen i klubblaget:

- Vi har pratat om det, vi har bra kontakt. Han sa att det var tufft, men samtidigt visste han att det skulle bli spelarflykt - de hade precis åkt ner och de har tappat en massa.

Saknar du att ha honom som tränare?

- Nu får jag inte säga för mycket… haha. Det är en tränare som jag håller väldigt högt, så kan jag säga. Inom fem år så är han i en toppklubb, det är jag inte överraskad om det händer. Det är en otrolig tränare och jag är glad att jag har haft honom.

Sema själv har hoppat lite ut och in ur landslagstruppen. Han petades till VM, var tillbaka till samlingen då Sverige möte Österrike och Turkiet i september, innan han valdes bort på nytt.

Nu är han tillbaka i Blågult - igen.

- Jag är alltid glad, jag är en glad person och försöker sprida glädje. Men det är klart att det alltid är en ära att vara med och det har känts bra, säger han.

Hur reagerade du när du fick beskedet?

- Jag blev glad, men jag har varit med innan och jag vet vad det handlar om. Det är klart att man alltid vara med och det är roligt att bli kallad igen.

Ken Sema fick under slutet på 2018 och inledningen på 2019 en hel del speltid. Runt jul startade Sema fyra raka matcher i Premier League. Han stod för en assist och gjorde också sitt första mål framåt. På de tre senaste matcherna har det dock bara blivit totalt sex minuters speltid.

Han är dock inte stressad över utvecklingen.

- Nej, inte stressad men det är klart att du alltid vill vara med. När jag kom med i början och det blev en hajp omkring mig, då tänkte man: ”Nu är jag med på riktigt”. Sedan blev det som det blev och det gäller bara att hantera det. Klart att det är tufft, men den starkaste överlever och man måste alltid försöka överleva och därför är jag väldigt stolt över att vara här i dag.