Skandal på Friends - fotograf blev förd till sjukhus: "Mår ganska bra"

Sverige (herr)

Mitt under Sverige-Azerbajdzjan inträffade en skandal.

En fotograf fick en stol kastad på sig i bakhuvudet under matchen.

- Han känner sig lite groggy och har lite ont i huvudet, men som tur är mår han under omständigheterna ganska bra, säger Bildbyråns vd Niklas Larsson till Fotbollskanalen.