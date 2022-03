SPELARBETYG: De var bäst när Sverige vann mot Tjeckien

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Robin Quaison

IN 62. Rev, slet och sprang. Länge fick han inte mycket uträttat, men i förlängningen klev han fram och avgjorde.

Victor Nilsson Lindelöf

Till stora delar rejäl i närkamperna och en kugge längst bak, men hade tur som fick med sig frispark vid Tjeckiens bortdömda 1-0-mål och han bjöd på en farlighet vid ett tjeckiskt inkast i första halvlek. Bra med boll när han klev fram och skapade övertag. Ledde en försvagad backlinje till en nolla.

Kristoffer Olsson

UT 107. Bra match. Var aktiv och ofta spelbar. Vaken och smart i bollstölder och bra på att spela sig ur situationer. Även bra arbetsinsats.

ANNONS

Emil Forsberg

UT 115. Kreativ. Flera bra kombinationer. Satte ett par passning mellan motståndarnas backar så att Martin Olsson fick bra inläggslägen. Hittade även in till anfallarna några gånger. På minuskontot var att han fuskade i defensiven ett par gånger, bland annat när Tjeckien var nära att avgöra strax innan andra halvlek var slut.

Alexander Isak

UT 115. Försökte och ville mycket. Men hade inte riktigt det där flytet. Fram till den 110:e minuten. Då fick han visa upp sin intelligens och satte upp Quaison till 1-0.

Dejan Kulusevski

Var kreativ och ett hot och motståndarna hade stor respekt för honom. Sprang mycket och vra bra med bollen och tog flea bra initiativ. Bra inlägg till Quaison i förlängningen.

Robin Olsen

Inga konstigheter mellan stolparna. Stod i vägen när det behövdes. Alltid stabil i landslaget.

ANNONS

Marcus Danielson

Har inte spelat några matcher på senare tid och fick vikariera som högerback. Såg lite virrig ut i första halvlek och var inte distinkt i duellerna. Obekväm med boll. Stabilare efter minut 45.

Joakim Nilsson

Rensade till hörna i viktigt läge i första halvlek men var också steget efter i någon duell och stod för en farlig nickpass till Kristoffer Olsson som inte gick fram. Inte 100-procentig i passningsspelet.

Martin Olsson

UT 62. Skötte sig defensivt och klev fram med fart i offensiven. Men fick någon känning i första halvlek och klev av tidigt i andra.

Albin Ekdal

UT 72. Hade att göra mot Tjeckiens bjässar på det centrala mittfältet. Det blev mycket kamp. Stod upp bra. Blandade och gav i spelet med boll.

Pierre Bengtsson

IN 62. Stabil bakåt. Hängde med fram i anfallen och kom till några inspel, men då saknades kvaliteten.

ANNONS

Mattias Svanberg

IN 72. Nära nicka in 1-0 på hörna. Trygg med bollen. Ett stabilt inhopp.

Viktor Claesson

UT 61. Det syntes att det var längesedan han spelade en tävlingsmatch. Var inte så rejäl som vi är vana att se honom och kom ofta på mellis. På pluskontot: hittade snyggt till Kulusevski som fick ett bra läge i den första halvleken.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Jesper Karlström (IN 107), Anthony Elanga (IN 115), Filip Helander (IN 115)

Sverige-Polen på tisdag avgör om Blågult går till VM. C More och TV4 sänder matchen.