TV: Quaison sänkte Tjeckien - Blågult till playoffinal efter rysare

Sverige tog under torsdagskvällen emot Tjeckien i en VM-playoffsemifinal på Friends Arena. Inför matchen var förutsättningarna klara - Sverige behövde en seger för att få spela mot Polen på bortaplan i en playoffinal om en plats i Qatar-VM.

Sverige inledde med en hel del boll och ett par fina försök offensivt. Först testade Emil Forsberg avslut, men fick se skottet gå en bit över mål, och sedan var det Alexander Isaks tur att skjuta över. Därefter växte Tjeckien in i matchen.

Tjeckien var i den elfte minuten först med att sätta bollen i nät, men det blev i slutändan bortdömt efter VAR-granskning. Anledningen var gruff i straffområdet, då mittbacken Jakub Brabec gav Victor Nilsson Lindelöf en knuff i ryggen.

I den 27:e minuten hotade Tjeckien igen. Landslaget tog sig in i straffområdet efter ett inkast, och i sista stund kom Joakim Nilsson emellan, och styrde bollen tätt utanför eget mål, vilket gjorde att första halvan av matchen slutade 0-0.

I andra halvlek lade sig Dejan Kulusevski ner i gräset efter att ha skallat ihop med David Zima. Under ett par minuter fick Tottenham-svensken behandling, och en ispåse mot ena kinden, men till slut kunde han fortsätta spela. Däremot tvingades vänsterbacken Martin Olsson, som även såg ut att ha ont redan i första halvlek, till byte lite senare, vilket gjorde att Pierre Bengtsson kom in från bänken.

Sverige skapade samtidigt inte så mycket i början av andra halvlek, och hade svårt att hitta rätt i den sista tredjedelen av planen. Med tio minuter kvar av full tid var Mattias Svanberg nära på en hörna, men nickade rakt på Tomas Vaclik mellan stolparna.

Sverige lyckades i slutändan inte få in ett mål under ordinarie tid, och därmed gick matchen till förlängning. Första kvarten var relativt händelsefattig, men i början av andra kvarten sprakade det till för svensk del.

Inhopparen Jesper Karlström stod för ett fint förarbete till Robin Quaison, som sedan väggspelade med Isak och satte bollen i mål till 1-0. Det blev slutresultatet.

- Det var en bra kväll, men vi får inte glömma att det är en match till. Den är viktigare. Det känns bra nu, men om vi inte vinner då är den här matchen förgäves, säger Quaison till C More och fortsätter:

- Det är två playoffmatcher. Det här var första halvlek, nu är andra kvar.

Quaison menar vidare att Tjeckien var en tuff motståndare.

- Det var en väldigt tuff match. De var bra, hade några chanser och fick in en boll, men VAR rädde oss. Vi körde på. Nu får vi vila och sedan är det en viktig match mot Polen.

Emil Forsberg är också glad efteråt och mer än nöjd med segern.

- Det satt hårt inne, det måste man säga. Jag tycker att vi gjorde en halvdan match och jag tycker inte riktigt att vi fick till det ibland. De var farliga när de kom på kontringar och fick in bollen i boxen, samtidigt som de hade några riktigt fina lägen, som de inte förvaltade, säger Forsberg till C More och fortsätter:

- Det var mycket kamp och vi hade svårt att hitta lösningar, men det var ett fantastiskt mål och en fantastisk kombination av "Alex" (Isak) och Robin (Quaison). Vi ville ta oss till Warszawa och nu är vi där och ska möta Polen. Det var det viktiga. Vi vann, det satt hårt inne, och det var ett fantastiskt stöd här. De bar oss sista tio minuterna, det var fantastiskt.

Förbundskaptenen Janne Andersson om sina känslor efter matchen:

- Det är svårt att analysera så här efter match, men att det skulle bli en kamp var vi inställda på. Jag tycker ändå att vi hade lite tag den största delen av matchen. Vi kom till några bra lägen, men inte jättemånga, och de hade något. Men vi försökte, säger han till C More och fortsätter:

- Sedan har vi ganska många spelare som inte har jättemycket speltid i sig, så vi fick använda hela spelartruppen id ag. Vi bytte och fick liv i det på olika sätt. Jag tycker att killarna gjorde det jättebra, och det är roligt att vinna såklart. Det var ju det vi ville göra. Nu har vi alla möjligheter i nästa match.

Nu är Sverige alltså klart för playoffinal mot Polen om en plats i Qatar-VM. Den avgörande matchen spelas i Polen på tisdag i nästa vecka.

Quaison ser att Sverige har goda chanser att vinna ödesmatchen.

- Vi ska göra fler mål, kämpa som vi gjort under hela kvalet och jag tror på våra chanser.

Sveriges lag: Robin Olsen - Marcus Danielson, Victor Nilsson Lindelöf, Joakim Nilsson, Martin Olsson (Pierre Bengtsson, 61) - Viktor Claesson (Robin Quaison, 61), Albin Ekdal (Mattias Svanberg, 72), Kristoffer Olsson (Jesper Karlström, 107), Emil Forsberg (Anthony Elanga, 115) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (Filip Helander, 115).

Tjeckiens lag: Tomas Vaclik - David Zima, Jakub Brabec, Tomas Holes, Michal Sadilek (Jan Sykora, 92) - Antonin Barak (Ladislav Krejčí, 92), Tomas Soucek - Lukas Masopust (Milan Havel, 76), Adam Hlozek, Jakub Jankto (Aleš Matějů, 76) - Jan Kuchta (Tomas Pekhart, 83).

