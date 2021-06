SPELARBETYG: Duo bäst i Sveriges EM-genrep

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Emil Forsberg

UT 85. På spelhumör igen. Ett mål, en assist och fixade en straff. Kombinerade med lagkamrater och hotade själv. Forsberg har EM-form.

Dejan Kulusevski

UT 72. Droppade fint och hittade bra ytor mellan Armeniens försvar och mittfält. Vass felvänd och även rättvänd i en mot en. Fick frisparken som det blev 1-0 på, och hade en bra kombination med Forsberg till straffen.

Albin Ekdal

UT 72. Nära att nicka in två hörnor och hade också i andra halvlek ett bra läge inne i straffområdet, men tog för lång tid på sig med avslutet. Hittade Kulusevski fint flera gånger.

Kristoffer Olsson

Ofta spelbar och involverad. Lugn och trygg. Byggde upp anfallet fint innan Alexander Isak var nära att göra ett snyggt mål.

Pierre Bengtsson

Vänsterbacken blev mycket av en vänsterytter i den här matchen, då Forsberg ofta klev in centralt och Bengtsson sköts fram i planen. Fick till ett tungt skott precis innan paus som Armeniens keeper räddade. Stabil defensivt och löpte extremt mycket längs med kanten.

Marcus Danielson

Säker i de defensiva aktionerna, tog för sig offensivt och var ett ständigt hot på fasta situationer. Mittbacken nickade också in 2-0 på en hörna. Ett bra genrep, efter en svagare insats senast mot Finland.

Victor Nilsson Lindelöf

Visade i vissa aktioner varför han spelar på absolut högsta nivån och mittbacken var bra i passningsspelet. Men slarvade i några lägen och det kunde ha kostat ett baklängesmål tidigt i andra halvlek. Tajmade fel i samband med returen då Armenien reducerade.

Alexander Isak

UT 72. Var nära att göra ett riktigt snyggt mål efter att ha skojat upp en motståndare på läktaren, men avslutet misslyckades. Blev något ensam som spets då Kulusevski ofta droppade ner.

Sebastian Larsson

UT 46. Spelade första halvlek (vilket var förutbestämt), och hade svårt att övertyga. Hotade inte framåt och slarvade några gånger i defensiven, bland annat med en svag passning hemåt som gick rakt till en motståndare utanför Sveriges straffområde. Missade en straff. Svag tvåa.

Robin Olsen

Målvakten hade väldigt lite att göra fram till Armeniens reduceringsmål, som kom till efter att Olsen först gjort en räddning. Utspelen och insparkarna var inte alltid klockrena.

Mikael Lustig

UT 72. Matchbilden och det faktum att Sveriges högerkant blev defensiv när fokus var på att trycka fram Bengtsson av ytterbackarna gjorde Lustig relativt anonym. Defensivt skötte sig högerbacken bra.

Viktor Claesson

IN 46. Kom in i paus och hade en framspelning till Ekdal som mycket väl kunde ha blivit en assist. Sverige var inte lika bra offensivt i andra halvlek som i första och Claesson utmärkte sig inte.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Marcus Berg (IN 72), Mattias Svanberg (IN 72), Emil Krafth (IN 72), Robin Quaison (IN 72), Ken Sema (IN 85)