SPELARBETYG: Isak bäst i Sveriges viktiga seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Alexander Isak

Svag första halvlek, precis som hela laget, men fick inga bra bollar att jobba med. Växte rejält i andra halvlek och låg bakom segern. Hög klass på framspelningen till Quaison vid straffen. Gjorde några fina individuella prestationer där han dribblade runt med motståndarna. Borde ha passat Quaison som hade blivit fri vid 1-0.

Mikael Lustig

Stabil defensivt och högerbacken skapade farligheter med två bra inlägg, ett till Augustinsson efter en timme och ett till Isak i den 67:e minuten.

Victor Nilsson Lindelöf

Missade ett inlägg i den fjärde minuten men därefter var han bra defensivt och mittbacken bidrog även offensivt med flera fina uppspel och aktioner där han drev upp boll.

Robin Quaison

IN 64. Mycket spring i benen när han kom in och fixade straffen som gav Sverige 1-0.

Sebastian Larsson

Bra inlägg till Augustinsson som fick nickläge, vilket då var Sveriges bästa målchans. Gjorde som vanligt en stark arbetsinsats, denna gången på två olika positioner.



Emil Forsberg

UT 90. Målskytt på straff. Det gör att han får en trea i betyg. Försökte driva på men det ville sig inte riktigt i de avgörande lägena och han fick inte visa upp sin kreativitet fullt ut.

Robin Olsen

Keepern behövde inte agera på jättemycket, men gjorde det bra när det brände till. Räddade upp en farlig hemåtpass av Danielson i första halvlek och gjorde en bra räddning på en nick i andra halvlek.

Marcus Danielson

Mittbacken var trygg i det han gjorde defensivt. Följsam och stark.

Ludwig Augustinsson

UT 88. Vänsterbacken hade ett dåligt uppspel som gav Hamsik skottläge, men annars okej defensivt och han tryckte upp offensivt när läge gavs, precis som han ska. Kunde slagit bättre inlägg men ytterst nära att ge Sverige ledning på nick i andra halvlek.

Albin Ekdal

UT 88. Kom inte upp i nivån han kan och var inte tillräckligt kreativ mot svagt motstånd. Bra arbetsinsats, vann bland annat tillbaka boll när Skriniar satte fart i kontring.

Viktor Claesson

IN 64. Tog jobbet när han kom in på kanten men framåt hände det inte särskilt mycket.

Kristoffer Olsson

UT 64. Fick inte till sin kreativitet trots svagt motstånd och att det behövdes. Kom inte upp i tempo och gick in sent i flera dueller. Låg på gränsen till rött kort.



Marcus Berg

UT 64. Hade ingen rolig match. Hade svårt att skapa och hota, men fick också få bollar att jobba med.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Gustav Svensson (IN 88), Pierre Bengtsson (IN 88), Emil Krafth (IN 90)