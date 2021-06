Klart för åttondel men Sveriges insats övertygade inte

S:T PETERSBURG. Emil Forsberg gjorde som vanligt enda målet på arenan i St Petersburg och tog Sverige vidare i EM. Men det vore fel att säga att insatsen övertygade.

En nöjd Janne Andersson slog sig ner vid podiet i den mäktiga arenans inre i St Petersburgs utkant. Han lovade spelarna några pilsner på flyget hem till Göteborg och skulle unna sig någon eller några själv. Med fyra poäng på två matcher är Sverige i princip vidare till åttondelsfinal och kan på egen hand styra om man blir etta, tvåa eller trea.

Däremot var förbundskaptenen inte så intresserad av att älta insatsen och kritiken efter matchen mot Spanien. Inte heller att Sverige hade en del spelmässiga problem i första halvlek. När Sportbladets Petra Thorén tog upp att BBC avstått från att visa höjdpunkter efter de första 45 minuterna så konstaterade förbundskaptenen att det inte var något han brydde sig om.

Utan Janne Andersson valde det positiva. Exempelvis att Sverige under hela 2021 bara släppt in ett mål och att man höjde kvaliteten under den andra halvleken även om målet dröjde. Det är lätt att förstå att fokus ligger på det efter spelmässigt svagare insatser men där resultaten övertygar. Sverige är redan vidare i EM efter två matcher.

Men det var en jobbig match att följa för alla som vill se Sverige excellera. Även om landslaget skapade några skarpare målchanser efter pausen var det som om tiden bara rann i väg. Under långa stunder hade man försökt att ta sig igenom en slovakisk välparkerad buss i straffområdet. Oftast strandade instick, inlägg eller avslut på olika utespelare som blockerade som om de alla var omskolade hockeyspelare.

De få gånger man kom förbi muren av utespelare så träffade man inte målet med sina avslut eller så visade Martin Dubravka vilken skicklig målvakt han är. Räddningen på Ludde Augustinssons nick var högklassig. Så därför var det tryck på Emil Forsberg när han klev fram till straffpunkten med möjlighet att ge Sverige ett troligt segermål.

Matchen stod och vägde med 0-0 efter 75 minuter när Alexander Isak hittade inhopparen Robin Quaison med en väl avvägd passning. Mainz-spelaren stormade fram och petade bollen precis förbi Martin Dubravka. Slovakiens målvakt kunde i sin utrusning inte göra annat än att fälla svensken. Straff! Emil Forsberg fick alltså uppdraget att förvalta läget.

Precis före EM brände Sebastian Larsson en straff mot Armenien och blev av med rollen som förste straffskytt. En del äldre har påmint mig om att detsamma hände Bosse Larsson inför VM 1974 vilket betydde att Staffan Tapper fick slå Sveriges straff mot Polen. Det blev inget mål i Västtyskland när Tappers straff räddades och istället tog Polen ett VM-brons.

Emil Forsberg hade förvisso rollen som förste straffskytt men brände en under VM-kvalet och därefter tog Andreas Granqvist över. Nu var “Mini-Foppa” precis vad Sverige behövde och skickade in 1-0 till höger och det var ett säkert avslut. Leipzig-spelaren stormade ut mot de cirka 3 000 svenska supportrarna bakom Slovakiens mål. Precis som i VM-åttondelen mot Schweiz så sköt han Sverige vidare i turneringen.

Men det som följde 1-0 var en krampaktig avslutning där Slovakien skapade en hel del tryck och halvchanser på slutet. Janne Andersson packade defensiven och kastade in Gustav Svensson, Pierre Bengtsson och Emil Krafth för att staga upp försvarslinjerna. Ändå var Sverige i brygga och ett bättre motstånd hade troligen straffat Anderssons landslag, men inte ens en VAR-koll av en misstänkt hands skakade om.

Slutsignalen var en befrielse för svenskarna. Det går inte att runda att Sverige har fyra poäng och 1-0 i målskillnad på två matcher, men om man har ambitioner att gå längre så måste man höja kvaliteten i offensiven. Alexander Isak sticker ut och har fått ett internationellt genombrott men det är många andra som har mer i sig än man fått ut på planen.

Vilka krav ska man kunna ställa på de svenska spelarna? Trots allt är det en del som tillhör bra klubbar i stora ligor och spelar regelbundet. Ändå var det länge bara en regissör på planen och det var den semi-pensionerade Marek Hamsik. Slovakerna sökte honom hela tiden och det var uppenbart varför. Han har alltid en tanke och en förmåga att få fram bollen till framstormande lagkamrater.

Nu var det knappast så att Slovakien var vasst framåt. Man skapade förvisso mer än Sverige och efter 25 minuters spel tog man över mer och mer och därmed blev det lite farligare framför Robin Olsen. Bästa läget hade nämnde Hamsik efter att Ludde Augustinssons uppspel gått på en motståndare och blivit en framspelning. Där visade dock den förre Napoli-spelaren att han är en bra bit från toppen.

Det blev inga byten under pausvilan utan Janne Andersson ville ge samma spelare chansen att göra det bättre. Och det började omedelbart bättre när Victor Nilsson Lindelöf hittade Forsberg som kvickt gav Isak ett bra läge men skottet styrdes ut till hörna. Allt oftare hittade man fram i bra kombinationer även om slovakerna inte var ofarliga.

En timme hade gått av matchen när den svenska klacken flög upp. Ludde Augustinsson mötte Mikael Lustigs inlägg med huvudet men Dubravka räddade otroligt nog. På den efterföljande hörnan kunde Marcus Danielson skalla in bollen men den smet över. Tätt därefter gjorde till slut förbundskaptenen sitt första skifte och skickade in Viktor Claesson och Robin Quaison för Kristoffer Olsson (som kunde och kanske borde åkt ut) samt Marcus Berg.

Sverige fick med kontroll och ett tag efter skiftena kom Alexander Isak på en räd som kunde blivit historisk om skottet gått in. Han passerade ett gäng spelare på vägen fram på Slovakiens planhalva innan han avslutade rappt vid första stolpen, men Dubravka dök och styrde undan skottet. Några minuter senare jublade nog alla AIK:are lite extra när Isak hittade Quaison och domaren blåste för straff vilket gav målet.

När domaren blåste av matchen efter 90 minuter plus tillägg var det knappast så att de som tvivlade på Sveriges kvaliteter efter matchen mot Spanien blivit övertygade om att Janne Anderssons landslag har mer att ge. Första halvlek var plågsam att följa och gav vibbar av 0-0 mellan Sverige-Turkiet i EM 2000. En match som klassades som mästerskapets sämsta och det var ett snällt betyg.

BBC val att inte visa några höjdpunkter från första halvlek är ett annat tecken. Även om man gjorde en bättre insats sista 45 var Sverige återigen efter i både bollinnehav och passningskvalitet och det trots att motståndet var på en helt annan nivå än Spanien. Visst, man sprang mer än slovakerna men totalen var av för dålig kvalitet.

Blott fyra avslut på mål är knappast något som imponerar eller skrämmer, men givetvis gör Sverige rätt i som struntar i vad andra människor tycker och tänker. Fotboll handlar om resultat och att göra vad som räcker för att ta poäng. Nu kan man ladda om i Göteborg och vet att EM lever minst två matcher till. Gott så.