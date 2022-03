TV: Janne förklarar Karlström-valet: "Ute efter Jespers egenskaper"

Sverige ställs under tisdagskvällen mot Polen i en playoff-final om en plats i Qatar-VM. I Albin Ekdals frånvaro får Jesper Karlström chansen från start ihop med Kristoffer Olsson på innermittfältet i ödesmatchen.

Nu förklarar förbundskaptenen Janne Andersson varför Karlström får starta.

- Första alternativet utöver honom är Mattias Svanberg och Mattias är heller inte så jätteerfaren på det sättet, men framför allt är det Jespers egenskaper som jag är ute efter. Det är viktigt att ha en spelare som kan balansera upp när vi går till anfall och med tanke på att vi har både Emil (Forsberg) och Dejan (Kulusevski) på kanterna, säger Andersson till C More och fortsätter:

- Vi är ganska offensivt balanserade och därmed kände jag att jag ville ha lite mer stationära centrala mittfältare på det sättet. Det var väl det som fällde avgörandet. Jesper är orutinerad i landslagssammanhang, men han har spelat fotboll i många år, så jag är övertygad om att han löser det på ett bra sätt.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.