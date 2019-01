TV: On Tour - Riski nobbade Finland av "etiska skäl": "Anmärkningsvärt"

Under tisdagen berättade den tidigare IFK Göteborg-spelaren Riku Riski att han valt att tacka nej till Finlands vinterläger i Qatar. 29-åringen fattade beslutet på ”etiska” skäl. Landet Qatar kritiserats för att kränka mänskliga rättigheter och tidningen The Guardian har rapporterat att gästarbetare arbetat under slavliknande förhållanden.

- Det är väl den första spelare som jag vet som vägrat att åka med och det är extra anmärkningsvärt att det är ett landslag han tackar nej till, säger Andréas Sundberg i Fotbollskanalen On Tour.

Samtidigt sade den finländske mittfältaren Tim Sparv att fotbollsspelare är som "får” och de följer med dit man blir tillsagd att gå.

- Det är ju inget speciellt med fotbollsspelare och man kan ju flika om hur många svenskar som åker till Dubai från Sverige på semester. 2016 var det över 100 000, säger Olof Lundh.

Mötet mellan Sverige och Finland visas på TV12 och på C More Fotboll samt på cmore.se med avspark 17.45. Sändningsstart 17.30.