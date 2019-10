TV: Sverige tog ny storseger i EM-kvalet – krossade Slovakien med 7-0

Sverige fortsätter att gå starkt i EM-kvalet På tisdagen kördes Slovakien över med hela 7-0, efter att Stina Blackstenius hoppat in och gjort två mål i andra halvlek. - Otroligt skönt att vi gör så mycket mål i dag, verkligen bra för oss. Och vi kommer till på olika sätt också, vilket är bra, säger Blackstenius till C More.

Sverige slog i fredags Ungern med 5-0 och klev upp i topp av kvalgruppen till EM 2021. På tisdagen var det dags för en ny storseger, den här gången med 7-0, när Slovakien avfärdades inför 9 748 personer på Gamla Ullevi.

Första målet skulle dock dröja till mitten av första halvleken, när Kosovare Asllani slog en hörna mot första stolpen. Den bollen slog Maria Korenčiová in i eget mål och efter det var Sverige överlägsna.

Lina Hurtig gjorde 2-0 minuter senare när hon rullade in bollen efter fint förarbete av Asllani och Sverige gick in i pausen med en 3-0-ledning efter att Linda Sembrant petat in bollen från nära håll efter en ny hörna.

I andra halvlek fortsatte Sverige att använda sin styrka på fasta situationer och gjorde ytterligare två mål på kort tid. Först nickade Nathalie Björn in 4-0 vid en hörna, innan Stina Blackstenius tryckte in 5-0 från nära håll efter att Kosovare Asllani slagit in bollen i straffområdet efter att en frispark täckts i muren.

Samma duo skulle samarbeta även för 6-0, där Asllanis inlägg hittade in till Blackstenius framför mål. Anfallaren kunde vrida till sig tillräckligt med yta i straffområdet för att kunna avlossa ett skott som gick upp i nättaket.

- Första målet trodde jag att jag var offside i förstaläget, men en bra boll från ”Kosse” så jag försöker bara styra in den. Andra blir en lite tilltrasslad situation, men får ändå ordning på avslutet, så det är skönt, säger Blackstenius till C More.

Anfallaren fick inleda matchen på bänken, men stod för två mål i den andra halvleken efter att hon hoppat in istället för Madelen Janogy.

- Jätteskönt. Det är bara att försöka den chansen man får och tillföra så mycket som möjligt. Sen är det alltid kul att göra mål, så klart.

Fridolina Rolfö fick även hon hoppa in och bli målskytt, när hon pricksköt in Sveriges och matchens sjunde mål via stolpen ett par minuter från slutet. Matchen slutade med siffrorna 7-0 till Sverige, som därmed toppar Grupp F i EM-kvalet före Island på bättre målskillnad.

- Jag tycker att vi gör en bra prestation i dag. Otroligt skönt att vi gör så mycket mål i dag, verkligen bra för oss. Och vi kommer till på olika sätt också, vilket är bra, säger Blackstenius.

Matchen mot Slovakien var den sista EM-kvalmatchen för året, då endast en träningslandskamp mot USA återstår innan årsskiftet. Nästa kvalmatch spelas mot Ungern den 14 april nästa år.

Startelvor:

Sverige: Hedvig Lindahl - Hanna Glas, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson - Julia Zigiotti Olme (Loreta Kullashi, 82'), Kosovare Asllani, Nathalie Björn - Sofia Jakobsson, Madelen Janogy (Stina Blackstenius, 46'), Lina Hurtig (Fridolina Rolfö, 71').

Slovakien: Korenciova - Zdechovanová, Bartovičová, Haršányová, Horváthová - Škorvánková, Bíróová - Šurnovská, Mikolajová, Koleničková - Fabová