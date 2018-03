Lundhs allsvenska tips - AIK och Djurgården: "Özcan sitter inte alls säkert"

1.

2. AIK

3.

4. Djurgårdens IF

5. BK Häcken

6. Hammarby IF

7. IFK Norrköping

8. IF Elfsborg

9. IFK Göteborg

10. Kalmar FF

11. Örebro SK

12. IK Sirius

13. Trelleborgs FF

------------------------------------

14. Dalkurd FF

______________________

15. GIF Sundsvall

16. IF Brommapojkarna

AIK

Vad kommer att göra fansen glada?

Svårt att inte vara glad som AIK:are när man ser hur Björn Wesström använt sig av Alexander Isak-pengar och värvat rejält. Både hemvändare som brinner för klubben och äss som Tarik Elyounoussi och Enoch Kofi Adu. Dessutom värmer det säkert att Daniel Sundgren krigat sig tillbaka.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Att det inte blir SM-guldet som alla förväntar sig.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Oscar Linnér om han fortsätter ta kliv. Sedan är det klart att Nabil Bahoui och Alexander Milosevic vill hitta sig själva i AIK och sedan studsa ut igen.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Möjligen en back med tanke på att ”Nisse” Johansson tvingades lägga av och Jesper Nyholm missar hela säsongen efter benbrottet.

Hur säkert sitter tränaren?

Andreas Alm var huvudtränare under många år, annars har omsättningen på posten varit stor. Naturligtvis är trycket uppskruvat på Rikard Norling efter klubbens satsning och man föll i cupens semifinal. Nu handlar det om att försöka ta laget till Europa Leagues gruppspel eller vinna för att känna full trygghet. Annars kommer det att ställas frågor om Norling.

Hur går det för laget?

På papperet har AIK en trupp som ska utmana Malmö FF om guldet trots att man förlorat en del spelare från i fjol. Naturligtvis ett slag att tappa ledaren ”Nisse” Johansson men det finns tillräckligt med både spets och bredd i truppen för att hantera allsvensk toppstrid och ett kval till Europa. Däremot måste det oroa i AIK-leden att Norling inte fått spelet att klaffa och respass mot Djurgården i cupen och smällen i genrepet mot HIF gör att det kan börja svaja snabbt om resultaten inte kommer. Tror ändå att Rikard Norling får ihop den mängden av kvalitet och med Adu som ett ankare på mittfältet så kommer det att vara svårt att stå emot en offensiv som AIK skickar fram. Det kommer att bli kamp och eventuellt spel i Europa kan skada spelet i allsvenskan, men AIK står pall och hamnar på 2:a plats.

Djurgården

Vad kommer att göra fansen glada?

Derbyseger? Efter vinsten mot AIK i cupsemifinalen kommer det äntligen bli derbyseger i allsvenskan under 2018.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Borde inte bli besvikna med tanke på hur klubben stärkt sina positioner på senare år och nu tappat flera tongivande spelare, men det är klart att om man förlorar cupfinalen, missar i Europa League-kvalet och inte är med och slåss om medaljer kommer det bli dålig stämning.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Kerim Mrabti var på väg i vintras och har bara ett halvår kvar på kontraktet. Även Felix Beijmo borde dra till sig intresse om han är lika vass som under debutsäsongen.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Offensiva krafter och en ny mittback om Jonas Olssons skadeproblem fortsätter. Man har tappat Magnus Eriksson, Kim Källström och Othman El Kabir som stod för mycket poäng och det kommer att märkas.

Hur säkert sitter tränaren?

Inte alls säkert. Özcan Melkemichels kontrakt går ut efter säsongen, även om det finns en option, och man får höra dåligt för att inte ta del av en hel del missnöje som läcker ut från Kaknäs gällande ledarstil, organisation och spelsystem. Samtidigt har han gjort resultat och tagit klubben till en cupfinal och till Europa-kval. Om framgångarna fortsätter lär väl Melkemichel fortsätta.

Hur går det för laget?

Med tanke på spelarförlusterna är det både förvånande och imponerande att Djurgården är i cupfinal. Försvarsspelet har suttit och framåt har man hittat några mål trots att man tappat fyra av de fem spelare som stod för målen och assisten under 2017 (Källström, Eriksson, El Kabir och Gustav Engvall). Just bristen på poängspelare med osäkra ersättare gör att det finns frågetecken för årgång 2018, men man har en stark kassa och kan fynda i sommar om det behövs. Dessutom finns det spelare som Kadewere och Badji som höjt sig och kan bidra på ett annat sätt. Defensivt känns man starkare än 2017 konstigt nog och det bådar för att man hänger med i toppstriden men man får nöja sig med 4:e plats.