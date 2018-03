Lundhs allsvenska tips - Sundsvall och Sirius

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Kalmar FF

11. Örebro SK

12. IK Sirius

13. Trelleborgs FF

------------------------------------

14.

____________________

15. GIF Sundsvall

16. IF Brommapojkarna

GIF SUNDSVALL

Vad kommer att göra fansen glada?

David Batanero. Spanjoren har ett stort spel i sig och en fin vänsterfot och blir viktig om Sundsvalls spel ska ticka på som tänkt.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Tunn trupp efter nya spelartapp och en ständig ekonomisk kris tär på klubbens anhängare.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Ont om fynd om inte Peter Wilson hittar tillbaka till storformen. Annars är det mest äldre spelare som har tongivande roller.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Ännu fler nya finansiärer. Klubbens ekonomi är i sådan fara att elitlicensen är hotad. Därför behöver man först hitta pengar innan man kan värva. Försvaret känns klart försämrat med tanke på spelartappen sedan i fjol och där kan man behöva staga upp.

Hur säkert sitter tränaren?

Joel Cedergren fick ensamt ansvar hösten 2016 och har kontrakt över 2019. Utan tvekan har han ett svårt uppdrag och har gått på en spansk linje och om klubben får det tufft är det knappast enbart hans ansvar. Däremot kan det lätt bytas tränare om det börjar gå utför. Om man nu har råd med det?

Hur går det för laget?

GIF Sundsvall har sedan återkomsten i allsvenskan hovrat kring kvalstrecket men klarat sig kvar tre säsonger i rad. Inte sällan inleder man starkt för att sedan ha det tufft under hösten. Satsningen på en rad spanska spelare som man inledde under 2017 har utökats och det hänger på att Batanero o Co kan prestera om klubben ska klara kontraktet. På plussidan finns att man har erfarenhet av den här typen av kamp och att man fixat det, men på minussidan är de tunga spelarförlusterna i form av bland andra Eric Larsson, Marcus Danielsson och Noah Sonko Sundberg. Lägg till den svaga ekonomin så är det bara att inse att trycket är hårt på klubben, särskilt eftersom man fortsatt värva i form av Maic Sema och iranske målvakten Alireza Haghighi, och att det kan följa med till spelartruppen. Min tro är att man tunnats ut för mycket och att GIF Sundsvall slutar på 15:e plats och åker ur allsvenskan.

IK SIRIUS

Vad kommer att göra fansen glada?

Värvningen av Omar Eddahri från AFC. En klasspelare som kommer att höja kvaliteten framåt.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Våren 2017 då Sirius tog allsvenskan men storm kommer att vara avlägsen under den andra säsongen i allsvenskan. Blir en lång och tuff vandring i det perspektivet.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Förutom Eddahri är det rätt tunt.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Skador och spelarförluster gör att Sirius ömsat skinn och det ser ut som både backlinje och mittfält kan behöva stagas upp. Sedan hänger det på om nyförvärv kan växa in i rollen som Abdul Razak som kommer från en tung säsong i Blåvitt.

Hur säkert sitter tränaren?

Med tanke på succén under 2017 och att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf så sent som i höstas förlängde kontrakten att gälla över 2020 så borde det krävas mycket för att Sirius ska agera.

Hur går det för laget?

Sirius är svårbedömt med tanke på att många av spelarna i den kärna som var med och tog upp klubben försvunnit. Lägg till att man saknar en del viktiga pjäser på grund av skador. Länge var Sirius ett imponerande lag under allsvenskan 2017 men verkligheten hann i kapp under hösten då man förlorade sju raka och föll ner i tabellen. Frågan är var man börjar 2018? Även om man ser intressant ut framåt med Eddahri, Vecchia och Ogbu och är stabilt i mål via Joshua Wicks så är det mer osäkert i försvaret och mittfältet. Det blir en slitsam säsong för Bergstrand och Lagerlöf och man kommer att befinna sig i det nedre skiktet men det finns kvalitet nog att ordna en 12:e plats.