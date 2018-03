Lundhs allsvenska tips - Elfsborg och Dalkurd: "Nykomlingen får kvala"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. IF Elfsborg

9.

10. Kalmar FF

11. Örebro SK

12. IK Sirius

13. Trelleborgs FF

------------------------------------

14. Dalkurd FF

______________________

15. GIF Sundsvall

16. IF Brommapojkarna

ELFSBORG

Vad kommer att göra fansen glada?

Att Samuel Holmén hittar tillbaka till sig själv efter en tung höst. Återvändaren fick det inte att stämma och drabbades av skador när klubben sladdade.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Publikintresset har dalat brant och det är uppenbart att Elfsborgs-fansen vande sig vid toppstrid, medaljer och spel i Europa men man har hamnat sjua och åtta de senaste säsongerna. Tyvärr blir det inte mycket bättre 2018.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Elfsborg är en fin plantskola och klubbens U-lag har gått starkt så scouterna har koll på vad som sker kring Borås Arena. Simon Olsson och Jesper Karlsson har man under uppsikt och sedan förbannar man Simon Lundevalls ålder.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Tålamod. Man måste ge att klubben bygger om.

Hur säkert sitter tränaren?

Länge hette det alltid från Elfsborgs sida att man inte sparkade tränare. Nu har Jörgen Lennartsson gått 2013 och Magnus Haglund 2017. Inför 2018 köpte man loss Jimmy Thelin från Jönköping och han har skrivit ett långt kontrakt och det skulle se illa ut om han inte fick några säsonger på sig.

Hur går det för laget?

Man hämtade in Stefan Ishizaki från AIK och han var med under storhetstiden med två SM-guld och det kan behövas för Elfsborg har ömsat skinn på många sätt. Ordföranden Bosse Johansson slutade i mars efter 13 år i klubben, Magnus Haglund fick gå förra hösten och veteranen Lasse Nilsson gick till Norrby. Visst, Stefan Andreasson är kvar och han har satt ihop ett nytt tränarteam med Jimmy Thelin, Tobias Linderoth och Miguel Beas. Förutom Ishizaki värvade man eftertraktade Robert Gojani och har en del etablerade namn som kanske skulle räcka till en plats högre upp i tabellen. Men fortfarande är det ett försvar som släppte in våldsamt med mål under fjolåret och där det går att ifrågasätta om de äldre spelarna har hungern. Och var finns ungdomarna som kliver in från start? Det är fler frågetecken än utropstecken för Elfsborg som slutar på 8:e plats.

DALKURD

Vad kommer att göra fansen glada?

Allsvenskan borde räcka en bit även om det är rörigt för fansen med en klubb från Borlänge som håller till i Uppsala och spelar i Gävle. Sedan var förstärkningen av Buya Turay en som måste glatt.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Med tanke på att Dalkurd marscherat snabbt uppåt och haft rätt få motgångar och tålamodet inte är det största så kan det bli en prövning när klubben ska ställas mot de bästa.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Svårt att se någon som får utländska scouter att flockas till Gavlevallen.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Målvakt? Frank Pettersson har lämnat och det är en osäker position med Sixten Mohlin och Abdûlaziz Demircan som bägge saknar allsvensk erfarenhet.

Hur säkert sitter tränaren?

Direkt osäkert. Inte för Azrudin Valentic är ett svagt kort eller att det behöver gå dåligt utan för att klubben har bytt tränare ganska flitigt på senare år. Återstår att se om det finns mer långsiktighet med Mikael Ahlerup som ny vd.

Hur går det för laget?

Dalkurd har på 13 år tagit sig från division 6 till allsvenskan. Resan har gått snabbt och dessutom har den allsvenska nykomlingen valt att både byta tränare och flytta klubbens verksamhet till en ny stad. Man kan lugnt säga att det är gott om utmaningar för den unga klubben som backas upp av två miljardärer, bröderna Kawa och Sarkat Junad, och utan deras bidrag hade Dalkurd inte kunnat existera på den här nivån. Nu försöker man professionalisera organisationen med rekryteringen av AIK:s förre vd Mikael Ahlerup och med tränare Valentic som var med och tog upp BP får man en skicklig hantverkare. Man har i och med förstärkningen av Turay fyllt hålet efter Yarsuvat och det är målvaktsposten som kan oroa i kombination med en smal trupp. Det kommer att bli en kampsäsong och Dalkurd slutar på 14:e plats och får kvala för att hänga kvar.