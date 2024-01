20 heta ämnen med Besara: Jag har nobbat minst tre allsvenska storklubbar

1. Hammarby har allsvenskans bästa tränare?

- Ja det har vi. Han är i alla fall en av de bästa. Att komma femma med Värnamo och spela så som de gjorde, så ja han är en av de bästa och den som är mest intressant. Jag har träffat honom en gång. Vi hade ett möte som drog ut på tiden, vi snackade om allt möjligt. Det var snack om taktik och allt möjligt. Det ska bli jävligt spännande. Jag längtar efter att få åka tillbaka och få se allt, hur allt kommer att bli.

- Jag har bara fått positiva intryck av honom. Han känns som en väldigt fin människa och samtidigt väldigt fotbollskunnig. Det jag tycker imponerade i Värnamo var hur de kunde ändra sitt spel. Sättet som de spelade upp på. När vi pressade med två så ändrade Värnamo. När vi pressade med tre så ändrade man på ett nytt sätt. Så deras taktiska flexibilitet var häftig att se.

2. Du hoppas att Kim Hellberg ger dig en lite mer offensiv roll än vad du hade i slutet med Marti Cifuentes?

- Nej. Jag är mer intresserad av det här taktiska och vad Kim kommer att tillföra till vårt lag och vad han vill ändra på. Jag har haft ett snack med honom och nu ska det bli kul att se hur det kommer att bli. Han kommer att använda mig på lite olika sätt. Ibland mer offensiv, ibland mer defensiv. Allt beror på matchbilder.

3. Det kommer att vara en stor stolthet att få spela en landskamp, om du får spela mot Estland?

- Definitivt. Det ska verkligen bli stort. Jättekul att vara här med landslaget.

4. Darijan Bojanic är klar?

- Va!? Är han klar!? Aha, det var som ett påstående? Nej det vet jag inte om han är. Men jag tror att det hade gjort många supportrar glada. Bland annat mig. Vår kemi på plan är fantastisk, det känns som att vi har spelat tillsammans hela livet. Han är en jättebra spelare. Om han kommer så är han verkligen välkommen. Men jag har inte pratat med honom så jag vet inte om han kommer tillbaka.

5. Det var konstigt att Viktor Djukanovic inte fick starta mer?

- Nej. Han blev bättre och bättre under säsongen. I början av säsongen var han extrem på det han gjorde, men klickade inte helt in i laget. Men ju längre säsongen gick desto bättre blev han. Samtidigt, om man är så bra och gör så många mål som han gjorde, då ser jag inte slutet för honom. Han kommer att gå väldigt långt. Till slut la han ner jobbet och insåg att han behövde göra lite mer än bara mål. Och det gjorde han i slutet av säsongen. Som jag sa, jag ser inte slutet för honom. Hans avslut är bland det sjukaste jag har sett. Ibland kan man se spelare som kanske får in något turskott, men han gör det där varje dag på träningarna. Det är knorr upp i bortre krysset, knorr upp i krysset, knorr upp i krysset. Och sedan går han också ut i match och gör samma sak. Om och om igen.

- Det är en ung kille med en otrolig potential. Jag tror att han kan gå hela vägen. Jag tror definitivt att han kan spela i Premier League. Jag tror att Hammarby håller hårt i en sådan talang. Han blev bättre och bättre, och om han fortsätter att utvecklas, och stannar kvar, så kommer han att bli extremt viktig för oss.

6. Om du fått välja en spelare från ett annat allsvenskt lag så hade du tagit Mikkel Rygaard - det hade varit fint med en lekkamrat på mitten?

- Han är definitivt en av dem. Han är en otroligt bra spelare som gör mycket poäng och som är väldigt skicklig. Men det finns även andra. Häcken har ju Gustafson som också är jättebra. Sebastian Nanasi blev årets spelare i allsvenskan. Så det finns många bra spelare, men Rygaard är definitivt en av de bästa.

7. Din paradrätt när du lagar mat är pasta carbonara?

- Haha, definitivt inte. Jag gillar inte pasta carbonara. Jag är inte den som lagar mat hemma. Det gör frugan. Barnens favoriträtt är falukorv med makaroner, den brukar jag laga, för det är det enda jag kan.

8. Du ser inte längre AIK och IFK Göteborg som allsvenska topplag?

- Jag ser båda som potentiella allsvenska topplag. De har ju mycket fans och en historik. De behöver bara justera och korrigera till vad man har varit så tror jag att man kommer att vara topplag igen.

9. Under de två senaste säsongerna gjorde du 20 mål och 33 assist - men du är ändå inte nöjd?

- Nej. Förra året hade jag kunnat gjort fler. Med så bra medspelare kunde jag ha gjort fler. Jag tror att jag kommer göra det ännu bättre i år.

10. Göztepe, Pafos, Hatta, Al Faya - du ångrar tre av utlandsflyttarna?

- Nej. Kanske en men inte tre, haha. Tre är lite för mycket. Men egentligen är det inte så att man ångrar. Allt det här har tagit mig dit jag är i dag. Jag sitter här i en landslagströja. Jag är lagkapten för Hammarby. Så alla de här grejerna har tagit mig dit jag är och dit jag vill vara. Men om det är en jag ångrar så är det Göztepe. Men sedan när jag väl var där så var det jättefint och en bra klubb. Men jag ville egentligen inte lämna Hammarby. Jag ville vara kvar, men jag blev nästan borttvingad. Så som det blev var jag nästan tvungen att lämna. Mats Jingblad var sportchef och ville hämta in andra spelare på den positionen.

11. För ett och ett halvt år sedan var du väldigt besviken på Hammarby när de gav dig ett kontraktsförslag som du tackade nej till?

- Det kom ut i media att vi hade något tjafs, men det var inte riktigt så. Det var mycket mindre dramatik. Det tog sin tid, men till slut kom vi överens.

12. När du väl förlängde med Bajen så tackade du nej till mycket pengar?

- Jag hade haft utlandsbud med extremt bra pengar när jag gick från Örebro till Hammarby, men jag ville bara till Hammarby. Nu när vi förlängde så hade jag fortfarande väldigt mycket intresse. Det var från lag och ligor där man kan tjäna mer pengar. Men jag var inte intresserad. Det var Hammarby som gällde.

13. Du har under karriären tackat nej till minst tre allsvenska storklubbar?

- Ja det stämmer. Men jag vill inte säga vilka klubbar.

14. "Bara en kringelikrok bort" - så lyder Södertäljes nya slogan - och den är kanon. I alla fall bättre än de andra förslagen som var "Här är det spännande - dag och natt" och "Mer än bara lastbilar och piller"?

- Är det Södertäljes slogan? Herregud. Det var inte det bästa. Ingen var bra, men den som det blev var i alla fall bäst. Så jag förstår valet.

15. Det är klart att siktet alltid är inställt högre upp - men med tanke på att ni tappade Darijan Bojanic, Gustav Ludwigson, Mohanad Jeahze, Veton Berisha, Simon Sandberg, Richard Magyar och Jeppe Andersen så var det helt okej att sluta sjua i allsvenskan?

- Ja. Eller det är aldrig okej för en klubb som Hammarby. Hade vi vunnit sista matchen så hade vi kommit femma. Men med tanke på hur många nya det blev och vilka spelare vi tappade så kan man acceptera det på ett annat sätt, även om det gör ont i hjärtat att säga det. Men Hammarby ska aldrig behöva vara sämre än topp tre.

- Men det blev många unga som fick chansen och därför tror jag att förra året kan ha varit bra för Hammarby. Om alla de här spelarna hade varit kvar så hade kanske inte Markus Karlsson, Jusef Erabi, Montader Madjed, Viktor Djukanovic och Deniz Gül fått chansen. Nu har de fått chansen och bevisat sig. Så nästa år ställs det högre krav på de här spelarna också. Så på sikt kommer de här kunna leverera det som spelarna som lämnade gjorde.

16. Du lyssnar på ljudböcker - den senaste var Tills alla dör?

- Sjukt. Det stämmer. Jag gillar den typen av böcker och poddar om gängkriminalitet.

17. Du har ett till utlandsäventyr i dig innan du lägger av?

- Nej det tror jag inte. Det är klart att det går, men jag är där jag vill vara. Om inte Hammarby vill ha kvar mig så blir det en annan femma, men så länge klubben vill ha mig så vill jag vara kvar. Jag vill avsluta karriären i Hammarby. Det var ju därför… när jag kom tillbaka så var det för att jag vill vinna SM-guld med Hammarby och nummer två så vill jag vara här tills det är slut.

18. Det är inte du som sköter musiken i Hammarbys omklädningsrum?

- Nej verkligen inte. Det är inte jag. Vi har flera andra. Edvin (Kurtulus) är vår dj. Han spelar allt möjligt. Man kan höra allt från albansk musik till assyrisk/syriansk musik till engelsk. Du hör allt.

19. Du har under din karriär varit klar för en klubb - men brutit löftet om att gå dit

och i stället valt en annan klubb?

- Inte på det sättet. Jag har varit klar för en klubb och gjort läkarundersökningen, men av andra anledningar blev det inte av. Det var när jag var i Örebro, då var jag på väg till ett lag i Qatar. Men i sista sekunden blev det inte av. Klubbarna kom inte överens. Sedan var det en gång då jag hade bestämt mig för att förmodligen gå till Sundsvall som då spelade jättefin fotboll. Jag åkte dit och besökte klubben, men sedan när Alexander Axén, som då var i Örebro, ringde… den jäveln är hal. Men det är jag tacksam för. Vi har en jättefin relation än i dag.

20. Du visste inte vilka alla i januaritruppen var när ni först sågs?

- Jo det visste jag faktiskt. Jag kan allsvenskan ut och in. Det hade varit värre om det hade varit massa spelare med från danska och norska ligan. Men allsvenskan är min liga och jag kan alla spelare där. Det ska bli så kul att träna och spela match med spelarna som är här på januarilägret. Till exempel Anton Saletros. Han var otroligt bra när han kom tillbaka till AIK. Så det ska bli kul att se om han kan påverka här så som han påverkade i AIK. Han är en jättefin spelare. Men det finns många andra. Sebastian Nanasi också, för att nämna en till.