Carlén säker på IFK som topplag - kan bara säga ett lag som blir bättre: "Svårt"

Säsongen 2016 slutade IFK Göteborg fyra i allsvenskan. Sedan dess har det gått sju säsonger, och bara en gång har laget placerat sig på den övre halvan, det var 2019 då man kom sjua.

Fjolåret var väldigt tufft och det var i den 95:e minuten i den sista omgången mot Varberg som laget lyckades få in en boll som betydde säkrat kontrakt och en 13:e plats.

Den som gjorde det viktiga målet var Adam Carlén.

- Det var sjukt. Det var en lättnad. Först var det blackout och glädje men sedan lättnad. Det var ju jobbigt när vi fick straff och man kände att det skulle lösa sig, men sedan när vi missade den så var det bara att försöka göra en sista push och försöka få in ett mål, och det gick vägen sån tur var, säger han.

Du kan ha räddat kvar IFK Göteborg i allsvenskan - hur känns det?

- Man har inte riktigt förstått det där. Men det är klart att det var viktigt.

- Det var ett tufft år, men väldigt lärorikt. Jag kan ta med mig mycket. Skönt att vi löste det till slut. Det var jobbigt hela säsongen för man kände att vi har så mycket mer att få ut, men vi fick inte ut det. Vi fick det inte att stämma. Vi satte inte dit våra bollar. Vi spelade inte så bra som vi kan, och vi släppte in för enkla mål. Då blir det tufft att ta poäng. Så frustrerande att inte komma upp i den nivån som jag vet att vi kan få ut av den gruppen. Så det var skönt att vi klarade det till slut när vi hamnade i den situationen som vi hamnade i. Nu är det mest revanschlust och ett sug efter att dra igång.

Nu är Carlén med landslagets januaritrupp på Cypern, en plats han fick efter återbud från Noah Eile och Victor Eriksson - på en position som han helst inte vill ha.

- Jag är här som mittback. Daniel Bäckström (ansvarig förbundskapten) sa att det är tuff konkurrens på mitten och jag var med i den diskussionen först, men sedan så blev det inte så. Då kom en lucka på mittbacken och då kände jag att hellre vara med som mittback än att inte komma med alls. Det är ju fortfarande så att jag föredrar att vara mittfältare, det är min position och det vet Daniel också. Men kul att vara här. Man kan lära sig mycket genom att spela mittback. Man får bland annat ha mer boll. Sedan får man träna med riktigt bra spelare och visa upp sig här, säger Carlén till Fotbollskanalen.

Vad har du för förväntningar och förhoppningar här?

- Jag vill visa upp mig för tränarna och visa vad jag kan med mitt spel och vad jag är bra på och att jag håller en hög nivå. Sedan njuta också. För det är en otrolig möjlighet att få träna fotboll med otroliga förutsättningar.

På Cypern har Carlén fått bekanta sig med en ny lagkamrat. Oscar Pettersson har lämnat Brommapojkarna för IFK Göteborg.

- Jag har pratat med honom här. Det verkar vara en superbra kille. Det var första gången vi pratade ordentligt. Vi såg ju vad han gjorde i BP förra säsongen så han kan absolut bidra med spets som vi verkligen behöver.

Är det fler från IFK Göteborg som borde vara med er?

- Det är tuff konkurrens och väldigt många bra spelare här, men samtidigt har vi många unga och duktiga spelare som har gjort det bra. På januarilägret kanske det är en viss ålder som de vill kolla på. Men det finns definitivt spelare som har gjort det bra. Sebastian Ohlsson har haft det jättetufft med skador, men han gjorde det väldigt bra när han spelade. Lucas Kåhed kom in och gjorde det bra. Pontus Dahlberg skulle absolut kunna vara med också, men han har haft lite problem med skador.

Förra säsongen är historia. Nu är det ett nytt år. Adam Carlén är optimistisk och menar att IFK Göteborg inte hör hemma så långt ner i tabellen som man kom senast.

- Nej det ska vi verkligen inte. Våra supportrar har varit helt otroliga och stöttat oss även om vi inte har kommit upp i nivå. Man har förstått deras frustration. För det stödet vi har, en sådan klubb som IFK Göteborg är och med den kvaliteten vi har i truppen, så ska vi göra det mycket bättre än vad vi gjorde. Men det var också en väldigt stökig säsong. Tränaren sparkades en vecka innan premiären, sedan var det två nya som skulle in och försöka få in sitt, och sedan bytte vi tränare igen. Så det var mycket, säger han och fortsätter:

- Vi spelare kom inte upp i nivå och så var det mycket ut och in på tränare. Sedan när vi fick in Jens (Askou) så tog vi steg och blev bättre och gjorde en betydligt bättre höst än vår. Även om vi hade en svacka i slutet så kan det ha med många saker att göra, som att det blev mycket press, så känner jag ändå att vi gjorde många bra saker på hösten som vi kan bygga vidare på och addera saker till nästa säsong som kan göra att vi kan bli riktigt bra.

Är det ett stort misslyckande att sluta där ni gjorde?

- Ja det är det verkligen. När det är en sån klubb som Blåvitt så ska vi absolut vara högre upp. Det är inte så att vi är nöjda med att vi klarade oss kvar men det var en lättnad när vi låg där vi låg.

Vilka förväntningar ska man ha på Blåvitt i år?

- Höga förväntningar. Jag tror att det kan bli riktigt bra. Jag har en stor tro och höga förhoppningar på att vi ska göra det riktigt bra nu när vi har haft Jens i ett halvår och att vi nu får en hel försäsong med honom, han kan addera saker och också slipa bort saker som vi var mindre bra på. Det ska bli kul att se vad vi kan få till. Sedan få in lite spets också. Få in en bra forward som kan göra lite mål för oss. Så att få in lite spets och också att många spelare runt omkring höjer sig, spelare som har mycket mer i sig än vad de kom upp i förra året. Då tror jag absolut att vi kan göra det jättebra i år.

Carlén är säker på att IFK Göteborg kommer att lämna den nedre halvan och nu bli ett topplag.

- Absolut. Det siktar vi absolut på. Det har vi förutsättningar för. Vi har ett lag för att vara på den övre halvan. Vi måste bara se till att få en tydlig spelidé som funkar, som alla följer och som vi får jobba med under en längre tid. Då kommer vi att bli starka.

Om du ska tippa var ni slutar i år?

- Fyra eller femma. Vi går för det och jag har en stor tro på ledarstab och trupp. Om vi prickar rätt så vet jag att vi kan göra det jättebra.

Vilka lag slutar före er?

- Malmö FF är alltid starka... sedan är det svårt. Jag tror att Malmö kommer före oss, men sedan vågar jag inte säga mer.