Persson öppnar upp om sin tro - svarar om kontroversiell församling: "Jag tror på Bibeln"

Joakim Persson gjorde en stark säsong i Sirius och svarade för tio mål och fem assist. Efter varje mål han gjorde gick det att se att han firade genom att göra ett korstecken med sina pekfingrar.

- Jag brukar göra det när jag gör mål. Det är för att visa och tacka Gud. Jag vill att folk ska förstå att min källa till framgång kommer från honom, säger han.

Fotbollskanalen träffade Joakim Persson på landslagets januariläger på Cypern. Då berättade han om sin starka tro och också om att det stormade kring hans förra församling.

Persson växte upp i Utby, strax utanför Göteborg innan familjen flyttade till Rimbo, utanför Uppsala.

- Farmor och farfar bodde i Täby och vi ville flytta i närheten. Vi valde Rimbo på grund av skolvalet och det var den kristna skolan, säger han.

Vad betyder din tro för dig?

- Den betyder mycket för mig. Det är den som är centrum av mitt liv. Fotbollen är kul, men min tro är det som verkligen spelar roll. Allt annat är kul.

Vad ger det dig, din tro?

- Det ger mig ett perspektiv på livet. Det är inte så att jag gråter ihjäl mig när jag förlorar i fotbollen. Det finns saker som är viktigare än andra. Familjen är en och min tro är en annan. Allt annat omkring eller bakom är kul. Jag mår bra av min tro. Jag känner frid, glädje, kärlek och hopp. Det är allt som jag behöver.

- Jag hade bara fått temporär glädje av fotbollen. Om man vinner så är man glad en stund, men sedan känner man att man behöver mer. Egentligen är det så med det mesta. Man vill bara fylla sig med mer. Det finns aldrig någon lättnad i ren glädje, men det får jag i min tro.

Joakim Persson delar gärna med sig av sina tankar kring Gud och Bibeln. Han säger att det är många fotbollsspelare som också tror på Gud, men att det inte är många som väljer att följa det på samma sätt som han själv gör.

- Det är väldigt stora och djupa frågor. Det är frågor som inte är enkelt att bara reflektera över. Många väljer att inte reflektera över frågorna för att man tycker att det är för känsliga frågor, säger han och fortsätter:

- I Sverige och västvärlden, det är mycket där som folk inte tror på Gud. Men på nästa alla andra ställen i världen är det en självklarhet att tro på Gud. Jag har några tankar om varför det är så i Sverige.

Berätta gärna?

- Jag vet ju att man i hela västvärlden inte är lika öppen på det sättet. Man vill leva på sitt sätt. Om det är så att någon religion är sann så måste man anpassa sig till att leva på ett annat sätt. Det är en anledning. Det finns fler. Om man då inser att det finns något, man kanske väljer att inte reflektera över vissa frågor för att man inte vill inse att man behöver förändras.

Hur mycket för dig handlar livet om att följa Jesus?

- Allt. Allt jag gör... alltså jag ber ju 24/7 till Gud. Jag har honom som en bästa vän. Jag kan ju be till honom när jag går. Men oftast har jag en stund när jag verkligen bara knäpper händerna och ber på riktigt. Då gör jag det ibland i 20 minuter, ibland i en timme. Sedan läser jag fyra kapitel i Bibeln om dagen. Jag spenderar egentid med Gud i ungefär en timme varje dag. Jag går i kyrkan och lyssnar på predikningar och så lyssnar jag även på kristen lovsång.

Vad pratar du om med Gud?

- Allt. Jag säger alltid "din plan att vilja ske över mitt liv". Jag vill att han vägleder mig i allt. Jag frågar hela tiden vad jag ska göra med olika saker. Det gäller med allt jag gör. Det är en sån trygghet.

Det är viktigt för Joakim Persson att låta Gud vägleda honom. Han berättar att vardagen handlar om att inte gå till platser där han inte ska vara.

- Det finns lämpliga platser för mig att vara på. Men jag kommer inte på några exempel just nu. Jag är bara väldigt fokuserad hela tiden på att ha min relation till Gud och att han vägleder mig varje dag och i varje sak jag gör, säger han.

Vad gör du inte, som andra kanske gör?

- Jag går ju inte ut och dricker mig full. Förutom att vara hemma, gå i kyrkan och fotbollen så gör jag ingenting annat.

I dag känner han sig inte vilsen. Värre var det för ett par år sedan. Då tappade han sin tro.

- Jag var född med en kristen bakgrund. Jag förstod inte riktigt varför det här var den sanna religionen. Det finns ju så många olika religioner och olika saker. Eller så kanske inte Gud existerar? Då tänkte jag på varför just det här ska vara sant? Jag tänkte inte tro på det bara för att mina föräldrar tror på det. Jag vill tro på det för att jag verkligen vet att detta är sant. Jag vill tro på det på riktigt. Därför sökte jag efter sanningen. Jag sökte det därför att beroende på vad som är sant så kommer jag att få olika konsekvenser både under och efter livet, säger han.

- För tänk om alla är fejk, då kan jag ju leva ett liv helt annorlunda än vad jag gör nu. Men om en av de här är sanna då är det ju extremt viktigt att lära sig att följa det. Vissa frågor är väldigt viktiga att reflektera över, och det valde jag att göra. Men många vill ju inte göra det på grund av att man inte vill inse att man behöver förändras.

Tänker du att folk missar det som du upplever?

- Jag tycker att det är jättesynd. Det här gäller alla människor. Man kan ju inte säga att det här inte är för mig, för beroende på om det jag tror på stämmer, så gäller det alla. Men låt oss säga att ingenting stämmer, sök ändå efter vad de andra säger. Sedan kanske du tar din slutsats och säger att du fortsätter att tro på det som du tror på. Men många väljer att inte ens börja reflektera, vilket är extremt farligt för en, tycker jag.

Vad ska alla andra göra, alla som du tycker missar detta?

- Man kan gå till kyrkan eller moskén. Läsa skrifterna. Eftersom jag är kristen så skulle jag rekommendera kristendomen först av allt. Men om man är lite kritisk och vill veta om allt så sök i alla heliga böcker. Be. Fråga Gud och vem han är. Han kommer att kunna visa dig. Om man verkligen av djupet av hjärtat vill ha sanningen så kommer man att få sanningen. En sak är säker och det är att det finns en sanning, och sedan finns det ju olika saker man kan tro på. Ingen människa vet vad som är sant men jag tycker att man ska be och söka sig till Gud och fråga vem han är.

Hur visade han dig?

- Jag fick ett möte med honom i kyrkan. Han visade mig för att jag hade tappat min tro. Jag kom inte på en enda gång som han hade talat rakt in i mitt liv - och så dagen efter det så kom en predikan som var riktad till just mig, som handlade om att man inte ska tvivla. För jag hade tvivlat i ett och ett halvt år. Jag hade tvivlat kvällen innan. Och så kom den här predikan som var riktad till just mig. Det var ett tydligt tecken på Gud. Även om det bara var ett litet tecken så öppnade det upp för mig.

- Sedan fortsatte jag och då fick jag se mer och mer. Jag följe Bibeln och levde som Bibeln lär, och när jag gjorde det så såg jag att om man lever efter Bibeln så blir det exakt som det står. Jag blir så fascinerad över att den här boken är skriven av människor för mellan 2 000-4 000 år sedan, och om man lever som de lär... antingen var de här människorna som skrev den galet smarta eller så är den från Gud. Det är antingen eller. Tänk att den är skriven för 2 000 år sedan. Om vi skulle läsa en bok i dag som skrevs i dag och som hade förvandlat människors liv, då hade det varit en helt galen bok. Så jag valde att på egen hand följa den och då märkte jag att om man verkligen överlåter sitt liv till det som står, då kommer du att få det som står att du kommer att få. Det var ett av flera tecken för mig.

Hur var det för dig?

- Det var otroligt. Under VM i fotboll 2022 så valde jag att inte kolla på några matcher, även om det var så mycket som jag hade sett fram emot att se. Men jag valde att lägga min tid på bara mig och Gud. Det var bara vi och det var sådana möten med honom. Jag fick förstå att han verkligen lever. Sedan dess har jag valt att lägga det som super-nummer-ett och allt annat långt ner i jämförelse.

I början av 2023 stormade det kring Missionskyrkan i Rimbo där Joakim Persson var medlem och hans pappa var ordförande.

Flera församlingsmedlemmar berättade för Norrtelje Tidning att framför allt ordföranden ville införa nya medlemskrav, att den som levde som sambo eller i en homosexuell relation inte skulle kunna bli medlem.

När Fotbollskanalen frågar Joakim Persson om det säger han:

- Jag går inte i den församlingen längre. Jag tycker att alla är välkomna till kyrkan. Alla ska få komma till kyrkan. Jag kommer inte att stå och tala för vad ordföranden i den församlingen sa. Att det var min pappa som sa det, det känner jag absolut ingenting kring, säger han.

Norrtelje Tidning gjorde ett reportage hemma hos familjen Persson. När tidningen frågade ordförande Olof Persson om varför homosexuella inte fick bli medlemmar svarade han att "Bibeln säger att äktenskapet är mellan en man och en kvinna som Gud har tänkt. Det står vi helhjärtat för. Vi älskar alla människor, men inte allas levnadssätt. Alla är välkomna i vår gemenskap, men att bli medlem är ett stort steg och med ansvar att styra, då ska man leva som Bibeln lär."

När tidningen då sa att samhället har en annan syn och att kyrkan är en del av samhället, så ska Joakim Persson ha suckat högt och sagt:

- Det spelar ingen roll vad samhället tycker. Vi kommer inte att ändra vår inställning till vad som står i Bibeln eftersom Bibeln är den sanna religionen.

Fotbollskanalen frågar Joakim Persson om han ångrar vad han sa?

- Nej nej. Jag tror på att oavsett vad samhället tycker och tänker, samhället har ju ändrat sina åsikter hela tiden. Så vad är det som är rätt och vad är det som är fel? Är det samhället som bestämmer vad som är rätt och fel? Om samhället bestämmer det så... alltså vissa samhällen har ju varit helt galna. Antingen så finns det en standard på vad som är rätt och fel, och då följer jag inte min egna standard. Jag följer inte vad samhället har för standard utan jag följer vad jag tror är sanningen av en standard är rätt och fel.

- Därför följer jag den oavsett. Men vem säger att jag har rätt i den standarden? Alla människor vet att det finns en standard, frågan är bara vilken som är den rätta standarden? Är det samhället som har rätt, är det jag själv som har rätt, eller är det någon religion som har den rätta standarden?

Hur ser du på två män eller två kvinnor i ett äktenskap?

- Alltså jag säger bara att för ens egna... eller vad är frågan egentligen?

Hur du ser på det?

- Hur jag ser på det?

Det går väl emot Bibeln?

- Bibeln är inte en sån religion som tvingar en att göra vad man vill. Jag skulle säga att det mer är en rekommendationsbok om hur man ska leva. Jag tror på Bibeln i alla fall. Sedan får man väl tolka lite som man vill. Jag kommer inte stå här och tolka åt folk utan man får väl göra sin egen tolkning. Men läs Bibeln.

- Bibeln är inte att så här är det och så här ska man inte göra. Det är vänlig attityd. Det är som att Gud säger till oss att han skapade människan och att han vet vad människan behöver och vad som är bäst för människan. Om han skriver upp vissa lagar och regler, det är på samma sätt som föräldrar ger lagar och regler till sina barn. Det är inte för att vi vill vara någon boss utan det är för att vi tror att det här är vad vi behöver, det här är bäst för oss.

Men är det rätt eller fel med äktenskap mellan två kvinnor eller två män?

- Alltså, jag skulle inte säga att det är... man får ju bestämma lite själv vad som är rätt eller fel. Men jag kommer att säga att jag tror på Bibeln och följer den, och så får man bestämma själva vad Bibeln säger.

Din pappa som också var din församlings ordförande sa att Bibeln säger att äktenskapet är mellan en man och en kvinna som Gud har tänkt. Det står vi helhjärtat för.

- Jag kommer inte stå för vad ordföranden i den gamla församlingen sa. Men alla säger ju olika kring den frågan. Jag är inte den som ska säga att det här är rätt eller det här är fel.