UNIK LISTA - floppar och toppar på ALLA vinterturnéer

2022

Inställd på grund av pandemin.

2021

Inställd på grund av pandemin.

2020

Resmål: Qatar.

Matcher: Sverige-Moldavien 1-0, Sverige-Kosovo 1-0.

Målskyttar: Jordan Larsson och Simon Hedlund.

Fynden: Darijan Bojanic och Marcus Danielson.

Kommentar: För andra året i rad åkte landslaget till Qatar, vilket återigen ledde till kritik. Landslagets förbundskapten Janne Andersson var väldigt nöjd med lägret och sa att den här truppen till januariturnén var den bästa sedan han tog över för fyra år sedan. Många spelare imponerade på Andersson, men det var två som stack ut. ”Jag tycker att ”Mackan” (Marcus Danielson) stärkt sina aktier. Det måste jag absolut säga”, sa han innan kom in på Bojanic: ”Darijan har imponerat på mig under den här tiden.”

Truppen: Peter Abrahamansson, Pontus Dahlberg, Isak Pettersson, Anel Ahmedhodzic, Adam Andersson, Joel Andersson, Marcus Danielsson, Kristopher Da Graca, Martin Olsson, klubblös, Jacob Une Larsson, Djurgårdens IF, Simon Sandberg, Hammarby IF, Gustav Berggren, BK Häcken, Darijan Bojanic, Hammarby IF, August Erlingmark, Alexander Fransson, Simon Hedlund, Daleho Irandust, Dino Islamovic, Alexander Kacaniklic, Jesper Karlsson, Jesper Karlström, Jordan Larsson, Robin Söder, Anton Saletros, Muamer Tankovic, Hammarby IF.

2019

Resmål: Qatar.

Matcher: Sverige-Finland 0-1, Sverige-Island 2-2.

Målskyttar: Viktor Gyökeres och Simon Thern.

Fynden: Viktor Gyökeres imponerade på förbundskaptenen.

Kommentar: Sverige valde Qatar som resmål när Abu Dhabi och Förenade Arabemiraten arrangerade Asiatiska mästerskapen, vilket ledde till kritik mot fotbollsförbundet. I Finland blev det debatt efter att anfallaren Riku Riski avstod från att åka med tanke på att lägret var i just Qatar. SvFF försvarade sig med att alla nordiska förbund var på plats i emiratet som arrangerar VM 2022 för att framföra åsikter till Qatar angående villkoren för gästarbetare och där Island och Finland även skickade landslag. Sedan är det rätt förutsättningar med klimat, organisation, restid och tidsomställning. När det handlade om truppen fick Janne Andersson återbud från tre spelare som flyttade till nya klubbar: Kristoffer Olsson, Kerim Mrabti och Johan Larsson. Dessutom stoppade Borussia Dortmund Alexander Isak från att ansluta till landslaget. det var starkt att vinna den matchen. Förbundskaptenen hade tagit ut spelare likt Vktor Gyökeres som tillhörde Brighton och han gjorde starkast intryck sett till att han inte synts så mycket i Premier League-lagets reservlag. Annars var det redan välkända spelare som visade att de borde finnas i tankarna hos landslagets ledning: Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Alexander Fransson och Simon Thern. Sverige gjorde en direkt svag match mot Finland men borde ha vunnit mot Erik Hamréns Island men då slarvade man på slutet och det blev istället kryss.

Truppen: Oscar Linnér, Isak Pettersson, Jacob Rinne, Adam Andersson, Joel Andersson, Jonathan Augustinsson, Filip Dagerstål, Robin Jansson, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Hosam Aiesh, Alexander Fransson, Viktor Gyökeres, Melker Hallberg, Kalle Holmberg, Daleho Irandust, Alexander Jeremejeff, Jonathan Levi, Muamer Tankovic, Tesfaldet Tekie, Simon Thern, Simon Tibbling.

2018

Resmål: Abu Dhabi.

Matcher: Sverige-Estland 1-1, Sverige-Danmark 1-0.

Målskyttar: Kalle Holmberg och Gustaf Nilsson.

Fynden: Ingen som riktigt stack ut VM-året även om Ken Sema, Oscar Lewicki och Johan Larsson gjorde det bra precis som Jacob Rinne och Pontus Dahlberg.

Kommentar: Inför januariturnén hade landslaget för fjärde året i rad tagit sikte på Abu Dhabi och i slutändan landade man där med nio debutanter i 23-mannatruppen och då hade en hel rad spelare lämnat återbud av olika skäl inför avfärden: Andreas Linde, Erdal Rakip, Carlos Strandberg, Simon Tibbling och Magnus Eriksson. Naturligtvis hamnade fokus på en rad spelare som hoppades på att ta en plats i den svenska VM-truppen till Ryssland kommande sommar och även om en del veteraner från vinterturneér förr (Sema, Tinnerholm, Wahlqvist, Hamad, Lewicki, Olsson) drömde om det var det få som klarade av att göra tillräckligt med avtryck på förbundskaptenen. Inte heller var det någon av de yngre och mer oprövade förmågorna som riktigt tog chansen inför framtiden heller. Förbundskapten Janne Andersson matchade två olika startelvor mot motståndarlag som han bedömde som jämbördiga och det blev förvisso en svensk seger efter sent avgörande av Gustaf Nilsson mot Danmark och ett kryss mot estländarna efter att inhopparen Kalle Holmberg räddade 1-1 men det var matcher där rätt få stack ut. Samtidigt var det danska landslaget under Åge Hareide snäppet vassare än Estland och det var starkt att vinna den matchen.

Truppen: Jacob Rinne, Peter Abrahamsson, Pontus Dahlberg, Anton Tinnerholm, Franz Brorsson, Joakim Nilsson, Joel Andersson, Johan Larsson, Sotirios Papagiannopoulos, Jacob Une Larsson, Rasmus Lindkvist, Linus Wahlqvist, Robert Gojani, Kristoffer Olsson, Ken Sema, Jesper Karlström, Oscar Lewicki, Kerim Mrabti, Jiloan Hamad, Gustaf Nilsson, Jordan Larsson, Kalle Holmberg, David Moberg Karlsson.

2017

Resmål: Abu Dhabi.

Matcher: Sverige-Elfenbenskusten 1-2, Sverige-Slovakien 6-0.

Målskyttar: Självmål, Alexander Isak, David Moberg Karlsson, Sebastian Andersson 2, Per Frick, Saman Ghoddos.

Fynden: Viktor Claesson, Alexander Isak, Sebastian Andersson och Linus Wahlqvist.

Kommentar: Hela 15 stycken debutanter tog plats i truppen till Janne Anderssons första januariturné, där bland annat AIK:s succétalang Alexander Isak fick chansen. Flest spelare hade IFK Norrköping och Malmö FF med fem spelare vardera. Noterbart till turnén var att FC Köpenhamn valt stoppa sina spelare från att åka och därför fanns inte spelare som Robin Olsen och Ludwig Augustinsson med. Sena återbud lämnades av Mikael Ishak (skada) och Patrik Carlgren. Dessutom fick U21-landslagets förbundskapten Håkan Ericson ingen plats i ledarstaben, något som han fått tidigare år.

Öppningsmatchen på turnén spelades mot ett stjärnspäckat Elfenbenskusten med spelare som Serge Aurier och Wilfried Bony i startelvan. Trots svenskt ledningsmål var det klasskillnad matchen igenom och Elfenbenskusten vann med 2-1, siffror som mycket väl kunde blivit ännu större.

Desto roligare blev det i den andra matchen mot ett svagt Slovakien. Sverige vann med 6-0 efter en bländande andra halvlek, men det var 1-0-målet i den första halvleken som snodde åt sig all fokus. AIK-anfallaren Alexander Isak tog emot, vände runt och pricksköt snyggt in ledningsmålet. Ett mål som gjorde honom till Sveriges yngste målskytt genom tiderna, blott 17 år och 114 dagar gammal.

Elfsborgs Viktor Claesson var totalt sett den bäste spelaren under turnén, men även Norrköpingsspelarna Linus Wahlqvist och Sebastian Andersson fick beröm av Janne Andersson.

Truppen: Peter Abrahamsson, Tim Erlandsson, Andreas Linde, Franz Brorsson, Filip Dagerstål, Pa Konate, Joakim Nilsson, Emil Salomonsson, Anton Tinnerholm, Jacob Une Larsson, Linus Wahlqvist, Joel Allansson, Sebastian Andersson, Niklas Bärkroth, Victor Claesson, Per Frick, Sam Ghoddos, Alexander Isak, Alexander Jeremejeff, Oscar Lewicki, David Moberg Karlsson, Kristoffer Olsson, Ken Sema.

2016

Resmål: Abu Dhabi.

Matcher: Sverige-Estland 1-1, Sverige-Finland 3-0.

Målskyttar: Mikael Ishak, Emil Salomonsson, Melker Hallberg, Emir Kujovic.

Fynden: Nygamle Gustav Svensson, Adam Lundqvist, Marcus Rohdén.

Kommentar: Ett speciellt år då Erik Hamrén tog ut en ovanligt ung och oerfaren trupp och dessutom åkte man redan 2 januari (efter klubbarnas önskemål) vilket innebar att spelarna inte ens tränat före avfärd. Med ett väntande EM-slutspel och OS i Rio de Janeiro så var det mest spelare från Håkan Ericsons nya U21-landslag och det med tanke på OS. Första matchen gick mot Magnus Pehrssons Estland och det var ingen bra match och det var tydligt att spelarna saknade touch och inte spelat på länge.

De många bytena för att undvika förslitningsskador ryckte även sönder matchen som slutade 1-1 efter att Sebastian Eriksson bjudit motståndarna på ett friläge som utnyttjats och sedan Blåvitt-mittfältarens misslyckade skott styrdes in av Mikael Ishak. EM-kandidater som Karl-Johan Johnsson och Anton Tinnerholm hade det tungt, Emir Kujovic brände lägen och Gustav Svensson gjorde det bra. Tyngst var det annars för Kerim Mrabti som efter en kvarts spel skadade korsbandet i knät och inte bara missar turnén utan OS och stora delar av Dif-säsongen.

Insatsen mot Finland, där Hasse Backe gjorde debut som förbundskapten, var klart vassare och det kunde blivit mer än 3-0 i en match där motståndet kroknade rejält. Även här var det Svensson som glänste mest men även Marcus Rhodén, Viktor Claesson, Patrik Carlgren och Adam Lundqvist var bra. Kujovic fick göra mål och stod för turnéns snyggaste gest när han sprang till knäskadade Mrabti på bänken och kramade honom och fick hela laget med sig.

Truppen: Karl-Johan Johnsson, Anton Tinnerholm, Sebastian Holmén, Emil Bergström, Adam Lundqvist, Marcus Rohdén, Alexander Fransson, Gustav Svensson, Viktor Claesson, Christoffer Nyman, Emir Kujovic, Patrik Carlgren, Jacob Rinne, Joakim Nilsson, Linus Wahlqvist, Emil Salomonsson, Sebastian Eriksson, Pa Konate, Nicklas Bärkroth, Kerim Mrabti, Gustav Engvall, Melker Hallberg, Mikael Ishak.

2015

Resmål: Abu Dhabi.

Matcher: Sverige-Elfenbenskusten 2-0, Sverige-Finland 0-1.

Målskyttar: Johan Mårtensson och Marcus Rohdén.

Fynden: Erik Johansson, Robin Olsen, Oscar Lewicki och Ludwig Augustinsson.

Kommentar: För andra året i rad tog Hamrén en trupp till Abu Dhabi och befarade en rejäl prövning mot ett stjärnspäckat Elfenbenskusten som laddade för Afrikanska Mästerskapen och en lättare dust mot Finland. I slutändan blev det tvärtom och kanske var segern i första matchen ett tecken på att Yaya Touré o Co gick på halvfart.

Johan Elmander var med som erfaren kraft ihop med Per Karlsson men det var mycket Malmö över truppen med Olsen, Johansson, Kiese-Thelin, Lewicki och Tinnerholm. Johan Mårtensson utmärkte sig med ett briljant mål mot Elfenbenskusten men det var annars en rad MFF-spelare som visade klass och under det följande året fick de också vara med i den riktiga landslagstruppen. Anmärkningsvärt var att SvFF bjöd ner en rad allsvenska tränare för att knyta ihop landslagsledningen och klubbarna, vilket är ett smart drag.

Truppen: Robin Olsen, Emil Krafth, Per Karlsson, Erik Johansson, Ludwig Augustinsson, Oscar Lewicki, Johan Mårtensson, Marcus Rohdén, Nabil Bahoui, Isaac Kiese Thelin, Johan Elmander, Karl-Johan Johnsson, Oscar Jansson, Anton Tinnerholm, Emil Bergström, Sebastian Holmén, Nicklas Bärkroth, Johan Larsson, Simon Gustafson, Mikael Ishak, Simon Lundevall.

2014

Resmål: Abu Dhabi.

Matcher: Sverige-Moldavien 2-1, Sverige-Island 2-0.

Målskyttar: Erton Fejzullahu, 2, Robin Quaison, Guillermo Molins.

Fyndet: Nabil Bahoui, Robin Quasion, Emil Krafth.

Kommentar: Egentligen skulle Sverige åkt långt österut och spelat mot Kina och Vietnam men kineserna hoppade av tätt före jul och det blev en nödlösning att dra till Abu Dhabi på läger och man fixade två hyfsade motståndare. En rätt oprövad trupp där Anders Svensson saknades för första gången sedan tidigt 2000-tal hanterade både Moldavien och Island. Mot moldaverna var det Erton Fejzullahu som utnyttjade två returer efter ett inhopp. Mot Island radade man upp lägen och dominerade. Den halvrutinerade kvintetten Pontus Jansson, Niklas Backman, Pär Hansson, Jakob Johansson och Erton Fejzullahu visade att de ville vara med det riktiga landslaget under tiden i Abu Dhabi och samtidigt var det många unga som också visade klass: Emil Krafth, Andreas Blomqvist, Nabil Bahoui och Robin Qauison.

Truppen: Pär Hansson, Johan Larsson, Niklas Backman, Alexander Milosevic, Erdin Demir, Nabil Bahoui, Jakob Johansson, Oscar Lewicki, Emil Forsberg, Guillermo Molins, Magnus Eriksson, Oscar Jansson, David Mitov Nilsson, Emil Krafth, Pontus Jansson, Erik Johansson, Niklas Hult, Andreas Blomqvist, Robin Quaison, Christoffer Nyman, Erton Fejzullahu.

2013

Resmål: Thailand.

Matcher: Sverige-Nordkorea 1-1 (5-2 efter straffar), Sverige-Finland 3-0.

Målskyttar: Erton Fejzullahu, Tobias Hysén, Robin Quaison och Anders Svensson.

Fyndet: Jakob Johansson och Robin Quaison.

Kommentar: Sverige drog till norra Thailand och Kings Cup och blev "världsmästare". Först blev det straffseger mot Nordkorea efter att Pär Hansson räddat två nordkoreanska straffar medan Pontus Jansson, Anders Svensson, Daniel Majstorovic och Tobias Hysén satte Sveriges. Segern innebar att Sverige tog över titeln i det "inofficiella världsmästerskapet" som fungerar som klassiska titelmatcher i boxning.

Den som besegrar den regerande mästaren i en landskamp blir herre på täppan. Vilket Nordkorea var innan. Jakob Johansson imponerade på mittfältet innan han drog hem till Göteborg. I finalen mot Finland imponerade bland annat Robin Quaison.

Truppen: Pär Hansson, Adam Johansson, Pontus Jansson, Daniel Majstorovic, Pierre Bengtsson, Jakob Johansson, Jiloan Hamad, Anders Svensson, Tobias Hysén, Erton Fejzullahu, Simon Thern, David Mitov Nilsson, Oscar Jansson, Alexander Milosevic, Erdin Demir, Viktor Claesson, Robin Quaison, Niklas Backman, Martin Lorentzson, Ivo Pekalski, Viktor Prodell, Christoffer Nyman.

2012

Resmål: Qatar.

Matcher: Sverige-Bahrain 2-0, Sverige-Qatar 5-0.

Målskyttar: Tobias Hysén 3, Oscar Hiljemark, Jimmy Durmaz, Victor Claesson och Simon Thern.

Fyndet: Oscar Hiljemark och Pär Hansson.

Kommentar: Erik Hamrén tog med sig en av de mest talangfulla trupperna på några år och kryddade med veteraner som Anders Svensson och Tobias Hysén som bägge hade sommarens EM-slutspel i sikte. Även Hysén glänste med många mål så var det Elfsborgs-talangen Oscar Hiljemark som briljerade mest och även Pär Hansson gjorde bra i från sig under turnéns alla delar, och där träningarna är lika viktiga. Sedan var det många som klev fram och signalerade att de vill vara med framöver: Victor Claesson, Erdin Demir och Jiloan Hamad.

Truppen: Pär Hansson, Adam Johansson, Niklas Backman, Jiloan Hamad, Anders Svensson, Stefan Ishizaki, Tobias Hysén, Pontus Jansson, Erdin Demir, Oscar Hiljemark, Niklas Hult, Johan Dahlin, Karl-Johan Johnsson, Markus Holgersson, Emil Salomonsson, Jimmy Durmaz, Viktor Claesson, Mikael Dyrestam, Erik Friberg, Marcus Olsson, Simon Thern

2011

Resmål: Kapstaden och Nelspruit, Sydafrika.

Matcher: Botswana-Sverige 1-2, Sydafrika U23-Sverige 1-1.

Målskyttar: Anders Svensson; Alexander Gerndt och Tobias Hysén.

Fyndet: Alexander Gerndt och i viss mån Michael Almebäck.

Kommentar: Efter en succéartad säsong kom Alexander Gerndt vältränad och taggad till Sydafrika och han visade klass på träningar och gjorde mål mot Botswana. Något som gjorde att han sedan var med i den svenska EM-kvaltruppen under året som följde. Även ÖSK-backen Almebäck imponerade och fick följa med till Cypern i februari när de riktiga proffsen också var med. Tobias Hysén gjorde mål och var sedan ofta med i EM-kvalet. Adam Johansson och Pär Hansson tillhörde annars spelare som var starka. Däremot var Nordin Gerzic en besvikelse efter sin starka allsvenska säsong och inte heller Guillermo Molins tog riktigt vara på möjligheten i Sydafrika. Haussade Viktor Noring gjorde en rejäl tabbe precis som Marcus Nilsson och för Per Karlsson var det extra deppigt för en skada stoppade honom helt för spel.

Truppen: Pär Hansson, Adam Johansson, Michael Almebäck, Sebastian Eriksson, Guillermo Molins, Anders Svensson, Rasmus Jönsson, Tobias Hysén,Alexander Gerndt, Niklas Backman, Pierre Bengtsson, Kristoffer Nordfeldt, Viktor Noring, Nordin Gerzic, Jiloan Hamad, Emil Johansson, Per Karlsson, Daniel Larsson, Marcus Nilsson, Emil Salomonsson.

2010

Resmål: Muscat, Oman och Damaskus,Syrien.

Matcher: Oman-Sverige 0-1, Syrien-Sverige 1-1.

Målskyttar: Anders Svensson och Mathias Ranégie.

Fyndet: Emir Bajrami.

Kommentar: Elfsborgs-liraren ratades hela tiden av Lars Lagerbäck men var en av få spelare som fick starta bägge matcherna på turnén, Anders Svensson och Mikael Lustig var de andra. Bajrami visade tillräckligt för att Hamrén under året skulle satsa på honom i EM-kvalet. Totalt fick tio spelare debutera på turnén men den som visade störst klass var veteranen Anders Svensson. Mikael Lustig var en favorit för Hamrén vilket visat sig under året. Samuel Holmén spelade till viss del bort sig själv och i övrigt klarade inga av debutanterna av att ta steget under året. Så Erik Hamréns första resa med de nordiska spelarna gav ganska klent resultat.

Truppen: Daniel Örlund, Mikael Lustig, Per Karlsson, Tom Söderberg, Anders Svensson, Mikael Dorsin, Pontus Farnerud, Sebastian Eriksson, Guillermo Molins, Emir Bajrami, Daniel Larsson, Johan Dahlin, Kristoffer Nordfeldt, Viktor Noring, Erik Lund, Joel Ekstrand, Michael Almebäck, Emil Johansson, Samuel Holmén, Stefan Ishizaki, Alexander Farnerud, Tobias Eriksson, Mathias Ranégie.

2009

Resmål: Los Angeles och Oakland, USA

Matcher: USA-Sverige 3-2, Mexiko-Sverige 0-1

Målskyttar: Daniel Nannskog, Mikael Dahlberg och Alexander Farnerud.

Fyndet: Rasmus Elm.

Kommentar: Under Lars Lagerbäcks sista turné så fann han Rasmus Elm som visade sådana kvaliteter att han var given under det resterande landslagsåret. Även Adam Johansson fick debutera och klev in i VM-.kvalet, och sedan var en del av U21-landslaget med (Rasmus Bengtsson, Mattias Bjärsmyr) och visade att de höll en hög klass. Både Alexander Farnerud och Daniel Nannskog närmade sig landslaget med sina mål även om bara Nannskog fick plats i truppen under våren.

Bland flopparna fanns Markus Lindberg, Johan Dahlin, Markus Jonsson, Andreas Dahl och varken Denni Avdic eller Andreas Landgren fick spela mycket. Martin Ericsson var vass på träningarna men hade precis som tidigare svårt att slå sig in i landslaget. Faktum var att Lars Lagerbäck och Sverige skruvade åt trycket på Sven-Göran Eriksson ytterligare genom att slå mexikanska landslaget.

Truppen: Johan Dahlin, Adam Johansson, Max von Schlebrügge, Marcus Lindberg, Markus Jonsson, Samuel Holmén, Gustav Svensson, Daniel Andersson, Andreas Dahl, Mikael Dahlberg, Daniel Nannskog, John Alvbåge, Patrik Anttonen, Rasmus Bengtsson, Mattias Bjärsmyr, Martin Ericsson, Rasmus Elm, Alexander Farnerud, Andreas Johansson, Andreas Landgren, Denni Avdic.

2008

Resmål: San José, Costa Rica och Los Angeles, USA



: Costa Rica-Sverige 0-1, USA-Sverige 2-0.: Samuel Holmén.: Fredrik Stoor.

Kommentar: Turnén började illa när Samuel Holmén, Johan Wiland och Stefan Ishizaki snurrade bort sig själva i USA och missade det anslutande flyget till Costa Rica. Lägg till att de amerikanska myndigheterna höll kvar Behrang Safari ett dygn för att han är född i Teheran. När det väl var matcher så fick hela elva spelare göra A-landslagsdebut. Fredrik Stoor gick så starkt att han tog sig in i EM-elvan och och Mikael Dorsin och Johan Wiland tog sig in i EM-truppen.

Viktor Elm hade svårt att göra sig gällande men fick hoppa in i varje fall. Dusan Djuric lämnade turnén för att flytta till FC Zürich och därmed dröjde mer spel i A-landslaget. Suleyman Sleyman, Oskar Rönningberg (som gjorde det bra men fick sluta med fotbollen senare på året) och Lolo Chanko tillhörde dem som bara hälsade på i landslaget.

Truppen: Johan Wiland, Fredrik Stoor, Mattias Bjärsmyr, Suleyman Sleyman, Peter Larsson, Behrang Safari, Oskar Rönningberg, Louay Chanko, Daniel Andersson, Stefan Ishizaki, Niclas Alexandersson, Anders Svensson, Andreas Dahl, Samuel Holmén, Rade Prica, Johan Oremo, Dusan Djuric, Rami Shaaban, Mikael Lustig, Viktor Elm, Pontus Wernbloom, Andreas Johansson.

2007

Resmål: Venezuela och Ecuador.

Matcher: Venezuela-Sverige 2-0, Ecuador-Sverige 2-1, Ecuador-Sverige 1-1.

Målskyttar: Daniel Nannskog, Rade Prica.

Fyndet: Inget.

Kommentar: Förbundskaptenen satsade på superettans skyttekung Olof Guterstam, Johan Oremo, Oscar Wendt, Samuel Holmén, Ola Toivonen och del andra talanger plus veteraner som Anders Svensson och Rami Shaaban när man drog till Sydamerika. En resa som var rätt jobbig för landslaget med en del spel på hög höjd och på tre matcher blev det ingen seger. Efteråt talade man en del om Per Nilsson, Max von Schlebrügge, Rade Prica och Daniel Nannskog. Men i verkligheten var det ingen som riktigt närmade sig det landslaget med utlandsproffsen på den turnén.

Truppen: Rami Shaaban, Daniel Mobæck, Per Nilsson, Max von Schleebrügge, Oscar Wendt, Anders Svensson, Niclas Alexandersson, Matias Concha, Martin Ericsson, Samuel Holmén, Jeffrey Aubynn, Markus Jonsson, Ola Toivonen, Rade Prica, Daniel Nannskog, Olof Guterstam, John Alvbåge, Johan Wiland, Jon Jönsson, Niklas Sandberg, Pontus Wernbloom, Stefan Ishizaki.

2006

Resmål: Riyadh, Saudiarabien och Abu Dhabi

Matcher: Saudiarabien-Sverige 1-1, Sverige-Jordanien 0-0.

Målskytt: Anders Svensson.

Fyndet: Karl Svensson.

Kommentar: En av de sämsta turnéerna i modern tid. Inte nog med att Roland Andersson startade världens cirkus genom att inte tycka det var konstigt att saudierna stoppade kvinnor från att se matcher på plats, dessutom presterade landslaget rätt illa och hade en jobbig och knölig resa med dåliga träningar. Många allsvenska tränare ifrågasatte resan och Dif:s Kjell Jonevret gick längst när han kallade det ”en Kalle Anka-resa”.

IFK Göteborgs Kalle Svensson var rätt stark och lade grunden till en plats i sommarens VM-trupp. Tobias Hysén var en som hade svårt att infria förväntningarna för andra året i rad. Mattias Concha, John Alvbåge, Andreas Granqvist debuterade alla i den trista matchen mot Jordanien som spelades inför i princip tomma läktare i Abu Dhabi. Bland spelare som bara gjorde korta gästspel fanns Stefan Selakovic, Jeffery Aubynn, Olof Persson och Yksel Osmanovski.

Truppen: Eddie Gustafsson, Christoffer Andersson, Karl Svensson, Teddy Lucic, Max von Schlebrügge, Martin Ericsson, Jeffrey Aubynn, Niclas Alexandersson, Anders Svensson, Tobias Hysén, Yksel Osmanovski, Fredrik Berglund, Stefan Selakovic, Mattias Jonson, Dusan Djuric, Johan Alvbåge, Mattias Concha, Andreas Granqvist, Olof Persson, Stefan Ishizaki.

2005

Resmål: Los Angeles och San Diego, USA

Matcher: Sverige-Sydkorea 1-1, Sverige-Mexiko 0-0.

Målskytt: Markus Rosenberg.

Fyndet: Inget.

Kommentar: Sverige drog västerut och många debutanter som Petter Andersson, Dusan Djuric, Markus Rosenberg, George Mourad, Tobias Hysén, Jonas Sandqvist och Fredrik Risp fick möjligheten att dra på sig en gul tröja. Landslaget stod upp mot rätt tufft motstånd och Rosenberg gjorde målet men han imponerade inte då på Lars Lagerbäck. Istället var George Mourad deras man när en reserv skulle kallas in till en landslag med proffsen i februari. Fast det var veteraner som Teddy Lucic och pånyttfödda Niclas Alexandersson och Daniel Andersson som imponerade mest ihop med Djuric. Sedan plussade Lagerbäck för Johan Elmander och Mikael Dorsin.

Truppen: Eddie Gustafsson, Christoffer Andersson, Fredrik Risp, Teddy Lucic, Mikael Dorsin - Niclas Alexandersson, Daniel Andersson, Martin Ericsson, Tobias Hysén, Petter Andersson, George Mourad, Markus Rosenberg, Fredrik Berglund, Jonas Sandqvist, Olof Persson, Stefan Ishizaki, Johan Elmander, Fredric Lundqvist, Dusan Djuric, Mattias Nylund.

2004

Resmål: Hong Kong, Carlsberg Cup.

Matcher: Sverige-Norge 0-3, Sverige-Hong Kong XI 3-0.

Målskyttar: Lasse Nilsson, 2, Babis Stefanidis.

Fyndet: Alexander Östlund.

Kommentar: En riktig fiaskoturnering där få klev fram på riktigt inför det kommande EM-slutspelet. Martin Ericsson var haussad efter starkt spel i klubblaget men levde inte upp till förväntningarna. Alexander Östlund inledde sin landslagskarriär här och nådde EM-truppen senare samma år. Johan Arneng var den som var okej ihop med Andreas Isaksson, Mikael Nilsson och Andreas Johansson. Annars var det Mats Rubarth, Babis Stefanidis, Pablo Pinonces-Arce, Lasse Nilsson och en del andra som fick testa på landslaget utan att göra riktiga avtryck. Extra bittert för Eldin Karisik och Johan Andersson som fick åka hem efter att de blivit skadade och inte ens tränat ett fullt pass.

Truppen: Andreas Isaksson, Alexander Östlund, Mikael Antonsson, Max von Schleebrügge, Christoffer Andersson, Mikael Nilsson, Johan Arneng, Martin Ericsson, Mats Rubarth, Lasse Nilsson, Niklas Skoog, Andreas Johansson, Christian Järdler, Fredrik Lundqvist, Fredrik Stenman, Pablo Piñones-Arce, Magnus Kihlstedt, Andreas Johansson, Babis Stefanidis, John Alvbåge.

2003

Resmål: Bangkok, Thailand för King’s Cup.

Matcher: Sverige-Qatar 3-2, Sverige-Nordkorea 1-1, Sverige-Thailand 4-1, Sverige-Nordkorea 4-0.

Målskyttar: Niklas Skoog 4, Johan Elmander, 3, Alexander Farnerud, Daniel Majstorovic, Tobias Grahn, Markus Johannesson, självmål.

Fynd: Mikael Nilsson.

Kommentar: Återigen blev det King’s Cup i Bangkok för Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck och återigen blev det finalseger. Det snackades om Alexander Farnerud inför men efteråt handlade det om Halmstads Mikael Nilsson som slog sig in i landslaget genom en stark insats. Sedan tidigare visste förbundskaptenerna att Andreas Isaksson och Johan Elmander var på gång och det fick man bevisat här. Daniel Majstorovic, Christian Wilhelmsson, Mattias Lindström, Tobias Grahn, Markus Johannesson, Fredrik Lundqvist, Christoffer Andersson och Per Nilsson fick alla speltid men det dröjde innan en del av dem kom i landslaget på allvar. För Skoog blev det aldrig några chanser trots målen och att han var het i allsvenskan det året.

Truppen: Andreas Isaksson - Martin Ulander, Daniel Majstorovic, Tommy Jönsson, Mikael Dorsin - Mikael Nilsson, Markus Johannesson, Andreas Johansson, Christoffer Andersson, Alexander Farnerud, Stefan Ishizaki, Niklas Skoog, Johan Elmander, Tobias Grahn, Eddie Gustavsson, Johan Wiland, Fredrik Lundqvist, David Marek, Per Nilsson, Kennedy Bakircioglü, Christian Wilhelmsson, Mattias Lindström.

2002

Ingen turné.

2001

Resmål: Tipshallarna i Jönköping och Växjö samt Bangkok, Thailand för King’s Cup.

Matcher: Sverige-Färöarna 0-0, Sverige-Finland 0-1, Thailand-Sverige 1-4, Sverige-Kina 2-2, Sverige-Qatar 0-0, Sverige-Kina 3-0.

Målskyttar: Martin Åslund 2, Stefan Selakovic 2, Tobias Linderoth, Mattias Jonson, Anders Svensson, Fredrik Berglund, Magnus Svensson.



: Tobias Linderoth.

Kommentar: I Tipshallen i Växjö fick Zlatan Ibrahimovic debutera i landslaget mot Färöarna men supertalangens spel räckte inte till en plats till Thailand-turnén. Där fick däremot Kim Källström haka på efter att också ha spelat i Tipshallarna med mestadels U21-spelare och han blixtrade till i Thailand även om han fick stå på tillväxt. Andra lirare som fick nöja sig med innespel var Mikael Dorsin, Erik Edman Stefan Ishizaki, Christian Wilhelmsson, Petter Hansson, Marcus Lindberg, Thomas Magnusson, Gustaf Andersson, Per Nilsson, Kennedy Bakircioglü. Till Thailand fick mest spelare som prövat på A-landslaget åka och den som verkligen imponerade var Tobias Linderoth.

I juni samma år såg han till att Stefan Schwarz karriär i landslaget var över. Även Anders Svensson och Michael Svensson gick starkt. Stefan Selakovic var vass men övertygade aldrig riktigt Tommy Söderberg om sitt målskytte, något Fredrik Berglund också misslyckades med. Martin Åslund var tillbaka efter sin enda EM-kvalmatch 1998 men det blev ett kort gästspel precis som för Jefferey Aubynn och Svante Samuelsson.

Truppen till Växjö: Håkan Svensson, Daniel Andersson (mv), Jimmy Tamandi, Fredrik Karlsson (Risp), Marcus Lindberg, Per Nilsson, Erik Edman, Markus Johannesson, Mikael Dorsin, Christian Wilhelmsson, Jonas Lundén, Stefan Ishizaki, Christian Hemberg, Tobias Grahn, Kristian Bergström, Zlatan Ibrahimovic, Martin Ulander, Thomas Magnusson, Olof Persson, Benjamin Kibebe, Mathias Florén, Petter Hansson, Kim Källström, Sharbel Touma, Kennedy Bakircioglü, Gustaf Andersson.

Truppen till Thailand: Magnus Kihlstedt, Karl Corneliusson, Christoffer Andersson, Teddy Lucic, Klebér Saarenpää, Mathias Florén, Tobias Linderoth, Håkan Mild, Magnus Svensson, Anders Svensson, Rade Prica, Martin Åslund, Stefan Selakovic, Fredrik Berglund, Eddie Gustafsson, Michael Svensson, Per Gawelin, Svante Samuelsson, Mattias Jonson, Jozo Matovac, Kim Källström, Jeffrey Aubynn

2000

Resmål: La Manga, Spanien

Matcher: Sverige-Danmark 1-0, Sverige-Norge 1-1.

Målskyttar: Marcus Allbäck, Anders Andersson.

Fyndet: Marcus Allbäck.

Kommentar: Efter att ha kvalat in till EM-slutspelet väntade en nordisk turnering. Marcus Allbäck gjorde enda målet och det hjälpte honom in i EM-truppen. Även om en del av spelarna inte fick kliva in till EM så började Anders Svensson, Tobias Linderoth, Kleber Saarenpää ta sina första riktiga kliv mot VM-kvalet som skulle följa efter EM i Holland och Belgien. Lägg till Karl Corneliusson, Christoffer Andersson som också tog sig in i landslagstruppen under några år. För Michael Hansson som sköt HIF till Champions League, Jonas Wallerstedt och Dime Jankulovski, som släppte ett billigt mål, blev det inte mycket mer.

Truppen: Eddie Gustafsson, Dime Jankulovski, Roland Nilsson, Christoffer Andersson, Klebér Saarenpää, Teddy Lucic, Pontus Kåmark, Håkan Mild, Anders Svensson, Anders Andersson, Magnus Svensson, Andreas Andersson, Marcus Allbäck, Tobias Linderoth, Mattias Jonsson, Jonas Wallerstedt, Michael Svensson, Karl Corneliusson, Michael Hansson

1999

Ingen turné.

1998

Resmål: Florida, USA och Jamaica.

Matcher: USA-Sverige 1-0, Jamaica-Sverige 0-0.

Fynden: Fredrik Ljungberg och Johan Mjällby.

Kommentar: Tommy Söderberg startade som förbundskapten genom att dra västerut och spela två rätt bleka landskamper. Men nystarten innebar att Halmstads Fredrik Ljungberg fick debutera och när EM-kvalet startade senare på hösten tog han en plats i startelvan och släppte den aldrig förrän han slutade på egen hand 2008. Johan Mjällby klev också in i landslaget. Även spelare som Andreas Jakobsson, Yksel Osmanovski, Magnus Kihlstedt fick speltid och började ta steget mot det riktiga landslaget. För Daniel Tjernström, Morgan Nilsson, Christer Mattiasson och Hans Berg blev det inte mycket mer. Halmstads Håkan Svensson höll nollan mot Jamaica men det var glömt några månader senare när Spanien i Vigo slog in fyra bollar bakom honom.

Truppen: Magnus Kihlstedt, Håkan Svensson, Morgan Nilsson, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic, Magnus Erlingmark, Hans Bergh, Fredrik Ljungberg, Yksel Osmanovski, Mattias Jonsson, Erik Wahlstedt, Marcus Lantz, Daniel Andersson, Mats Lilienberg, Christer Mattiasson, Jozo Matovac, Mikael Gustavsson, Daniel Tjernström.

1997

Resmål: Bangkok, Thailand och King’s Cup.

Matcher: Sverige-Rumänien 2-0, Sverige-Thailand 0-0, Sverige-Japan 1-0, Sverige-Thailand 3-1.

Målskyttar: Andreas Andersson, Jozo Matovac, Anders Andersson, Garys Sundgren, Joakim Persson, Robert Steiner.

Fyndet: Inget riktigt.

Kommentar: Inför det avslutande VM-kvalet tog Tommy Svensson med sig ett rätt oerfaret landslag med en del utländska inslag (Joakim Persson från Atalanta och Marino Rahmberg från Derby) och allsvenska talanger som Daniel Andersson, Daniel Tjernström, Andreas Bild, Robert Steiner, Magnus Hedman, Niclas Alexandersson och Pascal Simpson. Hedman fick under 97 spela VM-kval precis som Alexandersson men egentligen var det få som klev rakt in i landslaget. Snarare visade turnén för Svensson att han inte tyckte den haussade Joakim Persson höll riktigt.

Truppen: Magnus Hedman, Thomas Ravelli, Stefan Landberg, Teddy Lucic, Jozo Matovac, Gary Sundgren, Peter Wibrån, Anders Andersson, Joakim Persson, Andreas Andersson, Pascal Simpson, Marino Ramberg, Daniel Tjernström, Niclas Alexandersson, Robert Steiner, Christian Karlsson, Andreas Jakobsson, Daniel Andersson, Andreas Bild, Roland Nilsson

1996

Resmål: Hong Kong och Australien.

Matcher: Sverige-Japan 1-1 (5-6 efter straffar), Australien-Sverige 0-2, Australien-Sverige 0-0.

Målskyttar: Andreas Andersson 2, Martin Pringle.

Fyndet: Andreas Andersson.

Kommentar: Efter att ha missat EM i England fick Tommy Svensson börja om och Dan Sahlin, Martin Pringle, Mattias Jonson, Sebastian Henriksson, Bengt Andersson, Andreas Jakobsson, Magnus Svensson, Christian Karlsson, Stefan Landberg, Peter Wibrån och Andreas Andersson tillhörde de som fick åka på vinterresa. När VM-kvalet började om så var det egentligen bara Blåvitts Andreas Andersson som slog sig in i det riktiga landslaget, även om en del av spelarna skulle ha bra framtida landslagskarriärer.

Truppen: Thomas Ravelli, Bengt Andersson, Roland Nilsson, Teddy Lucic, Christian Karlsson, Mikael Nilsson, Niclas Alexandersson, Håkan Mild, Magnus Erlingmark, Magnus Svensson, Dan Sahlin, Mattias Jonsson, Martin Pringle, Sebastian Henriksson, Stefan Landberg, Andreas Andersson, Peter Wibrån, Andreas Jakobsson, Anders Andersson

1995

Ingen turné.

1994

Resmål: Florida och Kalifornien, USA.

Matcher: Sverige-Colombia 0-0, USA-Sverige 1-3, Sverige-Mexiko 1-2.

Målskyttar: Henrik Larsson, Kennet Andersson, Mats Lilienberg, Håkan Mild.

Fyndet: Jesper Blomqvist.

Kommentar: Fullt med utlandsproffs (Anders Limpar, Arsenal, Henrik Larsson, Feyenoord, Mats Lilienberg, 1860 München, Kennet Andersson, Lille) var med under veckan i USA som skulle förbereda landslaget inför sommarens VM. Jesper Blomqvist som gjort sensation i allsvenskan fick debutera och hans framfart ledde till en plats i elvan i VM-premiären. Kennet Andersson visade att han skulle vara med och det blev ju lyckosamt. Annars var det väldigt mycket Blåvitt och grunden till VM-truppen utan de riktiga spetsarna som spelade matcherna. Mikael Hansson, Jesper Jansson, Jan Jansson, Hans Eklund och Niclas Kindvall tillhörde spelarna som inte nådde fram.

Truppen: Thomas Ravelli, Lasse Eriksson, Pontus Kåmark, Magnus Erlingmark, Joachim Björklund, Mikael Nilsson, Anders Limpar, Stefan Rehn, Jan Jansson, Stefan Landberg, Henrik Larsson, Kennet Andersson, Niclas Alexandersson, Jesper Blomqvist, Mats Lilienberg, Niclas Kindvall, Jesper Jansson, Mikael Hansson, Gary Sundgren, Håkan Mild, Hans Eklund, Anders Andersson

1993

Ingen turné.

1992

Resmål: Australien.

Matcher: Australien-Sverige 0-0, Australien-Sverige 1-0, Australien-Sverige 1-0.

Fynden: Patrik Andersson och Joachim Björklund.

Kommentar: Tommy Svensson hade via Sveriges EM-arrangemang fått en plats i ett stort mästerskap. Inför EM på hemmaplan drog han till Australien för tre matcher med idel nordiska spelare. Patrik Andersson fick spela på mittfältet men han och Joachim Björklund fick på resan fart på sina långa landslagskarriärer och slog sig in i EM-laget. Christer Fursth, Ken Burwall, Dennis Schiller, Jonny Rödlund och Jens Fjellström kom aldrig mycket längre i landslaget.

Truppen: Jonnie Fedel, Lars Eriksson, Peter Larsson, Stefan Rehn, Håkan Mild, Mikael Martinsson, Jan Jansson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Jan Eriksson, Magnus Erlingmark, Mats Gren, Ken Burvall, Johnny Ekström, Niclas Kindvall, Mikael Nilsson, Jens Fjellström, Christer Fuhrst, Jonny Rödlund, Dennis Schiller,

1991

Ingen turné.

1990

Resmål: Dubai.

Matcher: Sverige-Förenade Arabemiraten 2-0, Sverige-Förenade Arabemiraten 1-2

Målskyttar: Stefan Schwarz, Stefan Rehn, Klas Ingesson.

Fyndet: Stefan Schwarz.

Kommentar: Förbundskapten Olle Nordin inledde sin inventering inför Italien-VM med en tripp till den arabiska halvön. Även en hel del utlandsproffs var med i truppen. MFF:s unga talang Stefan Schwarz visade ambition när han som nyinbytt vänsterback tog en frispark och gjorde mål och slog sig in i VM-truppen.

Truppen: Thomas Ravelli, Lasse Eriksson, Sven Andersson, Pontus Kåmark, Magnus Erlingmark, Jan Eriksson, Stefan Schwarz, Leif Engqvist, Stefan Rehn, Klas Ingesson, Joakim Nilsson, Kennet Andersson, Johnny Ekström, Hans Eskilsson, Jean-Paul Vonderburg, Sulo Vaattovaara, Niclas Nylén, Jonny Rödlund, Stefan Lindqvist,

1989

Ingen turné.

1988

Resmål: Gran Canaria, matcher i Las Palmas och Maspalomas.

Matcher: Sverige-Östtyskland 4-1, Sverige-Finland 1-0.

Målskyttar: Jonas Thern 3, Peter Truedsson, Stefan Rehn.

Fyndet: -

Kommentar: Olle Nordin.

Truppen: Thomas Ravelli, Lasse Eriksson, Sulo Vaattovaara, Dennis Schiller, Andreas Ravelli, Roger Ljung, Peter Lönn, Ulf Eriksson, Jonas Thern, Leif Engqvist, Stefan Rehn, Anders Limpar, Hans Eskilsson, Peter Truedsson, Hans Eklund, Jan Hellström, Björn Kindlund.