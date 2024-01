Turné-duon petades och lämnade Sirius under Bäckström: "Gjorde ont"

Daniel Bäckström är U21-landslagets förbundskapten som nu är ansvarig förbundskapten för januaritruppen som är på Cypern.

Innan det var han tränare i Sirius. Där hade han Johan Karlsson och Joakim Persson. De platsade inte och lämnade klubben.

Därför är det lite speciellt att bara ett och ett halvt år efter att de inte fick spela i Sirius så har de nu blivit uttagna i landslagets januaritrupp - av Bäckström.

- Det är väl något jag har förstått efter att jag lämnade Sirius, att jag kanske var lite bitter över min tid där, att jag inte tyckte att jag fick chansen och den speltiden som jag förtjänade. Men samtidigt får man inte glömma att jag var 19 år, och när man ligger i de nedre regionerna så kanske man inte slänger in en akademispelare hur som helst. Jag har absolut inget agg mot Daniel utan han är en fantastisk tränare och bra som person. Ibland behöver man bara ett miljöombyte för sitt bästa och Kalmar funkar jättebra för mig. Så det är inga konstigheter, säger Johan Karlsson.

Hade han rätt eller fel att du inte fick spela så mycket?

- Både och. Det var ofta då jag tyckte att jag borde fått spela. Men om man kollar på vilka spelare som var där så var det Moustafa Zeidan, Jacob Ortmark, Marcus Mathisen och Adam Hellborg. Så vi båda hade väl rätt.

Innan Daniel Bäckström tog över Sirius så flyttade dåvarande tränaren Henrik Rydström upp Johan Karlsson från U19-laget.

- Det var Henke som tog upp mig i A-laget, med säkert goda ord från ”Theo” (Theodor Olsson, assisterande tränare). Det var ”Theo” och Henke som slussade in mig i seniorfotbollen. De har betytt väldigt mycket, säger Karlsson som berättar att Rydström använde honom som högerback, men när Bäckström tog över så blev han central mittfältare.

I augusti 2022 värvade Henrik Rydström Johan Karlsson till Kalmar FF - och då blev han återigen ytterback, och det gick så bra att han nu är med på landslagets januariläger - och då ser även Bäckström honom på den positionen.

Borde du inte ha fått spela ytterback i Sirius?

- Haha, med facit i hand så kanske jag borde ha fått det, men så som det har blivit så har det blivit bra, säger Karlsson.

Joakim Persson, 21, är ett år yngre är Johan Karlsson. Han blev utlånad till Brage. Så här minns han tillbaka på varför det inte blev så mycket speltid under Daniel Bäckström.

- Jag var lite yngre då. Det var kanske därför man inte fick så mycket speltid? Och jag hade bara spelat forward. Sedan dess har jag kört i Brage i superettan och mycket ytter, egentligen både till vänster och höger. Sedan har jag varit en del forward ibland också. Jag har utvecklats som spelare, säger han.

- Brage var väldigt bra för mig. Jag fick spela på positioner som jag aldrig hade varit på tidigare. Där fick jag verkligen visa lite mer att vara rättvänd. Som forward är man inte så mycket rättvänd, bara om man får bollen i djupled. Som ytter kan man ju driva med bollen framåt rättvänd mot backlinjen, och det är ju en av mina absoluta styrkor.

Daniel Bäckström tror att det var ”klockrent” för Joakim Persson att lånas ut till Brage. Där fick han göra flera tävlingsmatcher i superettan och leverera en del poäng.

- Nu kom han tillbaka till Sirius och gjorde en jättefin säsong. Det var helt rätt för ”Jocke”, tror jag, att göra den grejen. Han hade säkert gjort ett antal inhopp, men som konkurrensen var då så var det ett bra steg. Det som ”Jocke” har gjort under det här året i Sirius har varit bra grejer. Så det var ganska okomplicerat, säger Bäckström innan han kommer in på Johan Karlsson.

- Johan var redan då och är även nu en spelare som jag värdesätter högt. Jag tycker att det var väldigt synd och tråkigt att han flyttade under sommaren 2022. Jag tror att han hade spelat alla matcher under den hösten, säger han.

- Men det steget som han tog till Kalmar, all respekt för det, det blev väldigt bra. Han har gjort väldigt bra saker i Kalmar. Han får spela en fotboll som passar honom, först under (Henrik) Rydström och nu förra året under Henrik Jensen som också är en väldigt skicklig tränare. Det gjorde ont att Johan lämnade, det är också en Siriusprodukt, med allt vad det innebär.

Daniel Bäckström säger att han tyckte om båda två, både som personer men också som spelare.

- Sedan spelade de inte varje match när jag var i Sirius, men det var duktiga spelare då och jag tycker att båda har tagit häftiga kliv i sina karriärer. Att de nu sitter här som före detta lagkamrater också, unga och tidiga i sina karriärer och redan har kommit långt, det är jätteroligt, säger han.

Johan Karlsson säger att han var bitter över att han inte fick spela mer då, att han borde fått det - hur ser du på det?

- Att det är precis det drivet som gör att Johan Karlsson har blivit en duktig fotbollsspelare. Jag tror att alla som sitter på bänken tycker att man förtjänar mer. Man vill ha chansen. Jag valde andra spelare. Det är ju branschen. Det drivet som Johan har är precis det som gjort att han är här i dag och att han kommer flytta vidare ut i Europa med sin karriär. Det hade varit tråkigt om han hade sagt att han var nöjd med att sitta på bänken. Så det är ett väntat och bra svar av honom.