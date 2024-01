Landslagets boende kopplas till "smutsiga" ryska pengar: "Vill inte diskutera"

Svenska herrlandslaget brukar alltid åka på januariturné och innan pandemin var man flera gånger i Qatar och Förenade Arabemiraten. Något som väckte stark kritik på grund av bristen på respekt för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

I år är landslaget för första gången på Cypern, där man håller till på västkusten, några mil norr om Pafos.

Där bor och tränar man på ett lyxhotell som heter Cap St Georges. Ett hotell som enligt en granskning har byggts på "smutsiga" ryska pengar.

I december publicerade den internationella organisationen OCCRP, specialiserad på organiserad brottslighet och korruption, en granskning där det cypriotiska lyxhotellet dök upp, och där går det att läsa att det fick sin första finansiering från företag som sägs ha kopplingar till en mycket uppmärksammad affär med skattebrottslighet och bedrägeri i Ryssland.

Annons

Enligt granskningen var Dmitry Klyuev en av huvudmännen som investerade i anläggningen på Cypern. Han har pekats ut av USA:s justitiedepartement som en person som sysslar med organiserad brottslighet och storskalig skatteflykt.

OCCRP uppger också att ett av företagen som låg bakom resorten var delägt av den ryske affärsmannen Igor Sagiryan, vars panamanska företag fick 2 miljoner dollar från Klyuev-ägda företag.

Dmitry Klyuev har många gånger varit i blåsväder och kallats för rysk maffialedare. Bland annat har engelska The Telegraph berättat om att han har kopplingar till miljontals Kreml-tvättade pund genom Storbritannien, i en "orgie av utgifter" på yachter, privatjetplan och till och med internatskoleavgifter.

På pappret ägs resorten av en cypriotisk affärsman vid namn George Ioanno, men i verkligheten ska flera bolag vara inblandade, varav flera så kallade ”offshore-bolag” i skatteparadis, enligt OCCRP-rapporten.

Annons

Bevis för detta ska finnas i det så kallade Magnitsky-fallet, en uppmärksammad skattebedrägeriskandal i Ryssland, uppkallad efter visselblåsaren Sergei Magnitsky, som dog i fängelset efter att ha avslöjat ett bedrägeri på 230 miljoner dollar, där Klyuev ska ha varit bossen i det organiserade brottssyndikatet.

OCCRP-rapporten avslöjar ett samband mellan Cap St Georges Hotel och Magnitsky-fallet.

Tidiga investerare i lyxvillor på Cap St Georges påstods ha varit kopplade till den ökända ryska skattebluffen, enligt OCCRP.

Den påstådda ledaren för den kriminella gruppen bakom skattefusket, Dmitry Klyuev, ska ha köpt en villa i Cap St Georges och verkar ha varit delägare i ett investeringsbolag kopplat till resorten. Klyuev, sanktionerad av den amerikanska regeringen 2014 för sin roll i Magnitsky-konspirationen, behöll enligt uppgift ägandet till 2019.

Annons

2015 överförde Alpha Archs dotterbolag Cap St Georges för betydande 16 miljoner euro till företag som ägs av Ioannou. Sedan dess har resorten utvecklats till ett vidsträckt komplex med 200 privata villor, ett hotell med över 202 rum och tillhörande avloppsreningsverk, samt en fotbollsplan. Det är alltså där som det svenska landslaget bor och tränar.

SvFF har genom åren anlitat den tyska agenturen One Two Play som har hjälpt till med att hitta ställen där man kan bo och träna på under januariturnén. Det har man även gjort i år.

När Fotbollskanalen når landslagschefen Stefan Pettersson och frågar hur han ser på att landslaget bor på ett hotell som har varit omskrivet för att ha finansierats från företag som sägs ha kopplingar till en mycket uppmärksammad affär med skattebrottslighet och bedrägeri i Ryssland - så svarar han:

Annons

- Det var inget som vi visste om. Jag vet att det har funnits någon artikel om det, säger han.

- Men jag har inte satt mig in i det. Vi får se över det när vi kommer hem med sannolikshalter och annat. Det finns massa saker i världen som man inte vet. Men vi får titta över detta när vi kommer hem. Vi kan inte hålla på med det nu. Nu är vi här. Vi får se över rutiner och allt, precis som vi alltid gör.

Är det One Two Play som har hittat det här boendet och hjälpt er?

- Ja, precis som de också gjort i många år.

Efter all kritik ni fick när ni var i Qatar - borde ni göra en ordentlig research för att sånt här inte ska hända?

- Nej. Jag tänker så här: jag vill inte diskutera detta här och nu. Vi kan ta detta när vi kommer hem. Nu vill vi göra färdigt det här.

Hotellet är byggt nära naturskyddat område och naturen bedöms som känslig och aktivistgrupper har lämnat in klagan hos EU-kommisionen.

Annons

I ett "varningsbrev" från EU-kommissionen under 2019 anklagades Cypern för att inte ha gjort en "lämplig bedömning" av Cap St Georges.

Enligt Occrp gjorde Ioannous företag mellan 2016 till 2022 minst 170 000 euro i politiska donationer, till alla partier i det cypriotiska parlamentet förutom till Miljöpartiet som har kritiserat Cap St Georges.

Fotbollskanalen söker One Two Play.