Derbyspelare om tysta minuterna: "Kände sig naken"

Polisens hårdare tag mot supportrar och pyroteknik på svenska fotbollsläktare det här året har resulterat i en rejäl konflikt mellan myndigheten och de olika lagens anhängare. Under de första tio minuterna av söndagens derby mellan AIK och Hammarby var det helt tyst på Friends Arena. Supportrarna hade gemensamt kommit överens om en protestaktion mot polisens villkorstrappa, som innebär kollektiva straff som skärps ju fler matcher som innehåller ordningsstörningar/pyroteknik.

För spelarna ute på planen blev det en speciell upplevelse att spela inför en knäpptyst arena, med över 32 000 åskådare på läktarna. Inför matchen gick båda lagens spelare ut i t-shirts som stöttade supportrarnas protest.

- Vi visste att det skulle hända. Man kände sig lite naken första tio minuterna när det var knäpptyst och så mycket folk på läktarna, säger Hammarbys offensive stjärna Muamer Tankovic.

- Men när de började heja kände man igen stämningen. Det är så det ska vara. Utan våra supportrar lever inte svensk fotboll.

AIK:s målvakt Oscar Linnér är tydligen med att han står bakom supportrarna.

- Det var som det stod på våra tröjor inför att vi gick in till matchen: deras sak är vår sak. Det är vi tillsammans med fansen som är svensk fotboll. Jag tycker att det har lyfts till en helt annan nivå de senaste åren, det berör många och får många i vardagen att känna ett sammanhang. Det är många unga som ägnar sig åt föreningsliv för att vi är förebilder och för att de vill bidra till ett sådant otroligt tryck som det är här - det är positivt för hela samhället, säger Linnér och fortsätter:

- Att man då försöker gå in och strypa stämningen genom, i mina ögon, onödiga restriktioner när det har varit så bra som det har varit hittills blir det lite fel fokus i mina ögon. Jag tycker att från polisens sida kan lägga fokus på att ta fast sexualförbrytare och fokusera på sådant där folk tar skada rent fysiskt. Jag tror inte att det är jättemånga på allsvenska fotbollsmatcher de senaste åren som farit speciellt illa sett till hur otroligt många utsatta människor det finns i samhället på andra håll. Självklart ska supportrarna leva ut sin passion under rimliga former, men så länge de gör det tycker jag att det är onödigt att gå in och röra om i grytan. Ha i stället en bra dialog och samarbeta för att se hur man kan ha en så bra stämning och så säkert som möjligt på matcherna i stället för att vara ute och svinga.

AIK tittade på klipp från lagets höstderby mot Djurgården 2011, som även det inleddes med två tysta kortsidor de första tio minuterna i en gemensam protestaktion, inför matchen mot Hammarby för att mentalt landa rätt.

- När saker och ting sker så förbereder vi oss alltid inför det. Jag tror inte man ska ta lätt på det. Det är enkelt att hamna i en träningsmatchkänsla i ett sådant här läge, för det är knäpptyst och exempelvis om bollen är nere i backlinjen så hörs ändå det jag längst upp säger, kommenterar "Gnagets" lagkapten Henok Goitom.