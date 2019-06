TV: Billborns hårda kritik: "Klart sämsta halvleken vi gjort sedan jag kom hit"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hammarby föll mot AIK i Stockholmsderbyt. Stefan Billborn är kritisk till Bajens insats i första halvlek. - Det är den klart sämsta (halvleken) vi har gjort sedan jag kom hit, säger Hammarby-tränaren till C More.

Hammarby föll under söndagskvällen med 2-0 mot AIK i Stockholmsderbyt på Friends Arena. AIK- och landslagsmittfältaren Sebastian Larsson stod för två mål i första halvlek och blev därmed stor hjälte för det svartklädda laget.

Hammarbys tränare Stefan Billborn var efteråt rejält kritisk - och framför allt till hans manskaps insats i första halvlek.

- AIK var mycket, mycket bättre än oss. Vår första halvlek var hemsk. Det är den klart sämsta vi har gjort sedan jag kom hit - med all respekt för AIK, säger Bajen-tränaren till C More.

Billborn beskriver vidare varför han inte är nöjd med Hammarbys försvarsspel vid båda målen och börjar med att kritisera agerandet vid andra målet.

- Om man tittar på situationerna vid målen, så är vi inte ens nära och ger man Henok tid som måttar inlägget till Sebastian, så missar han inte och inte Sebastian heller. Jag tror att han hade fem meter till båda innerbackarna, säger Billborn.

Därefter beskriver han lagets agerande vid första målet:

- Vi stöter med två man på den spelaren som möter, så det är tio gånger tio meter att sätta in den på. Det är väl bara mer att Sebastian är så snabb och kommer fri. Det är bara att gratulera, de är kliniska när man bjuder på chanser.

