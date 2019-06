Sundgren hånar Djurdjic: "Bjöd in honom till Soap Bar"

Se C Mores intervju med Daniel Sundgren i spelaren ovan.

SOLNA/STOCKHOLM. Daniel Sundgren pikade Nikola Djurdjic efter derbysegern.

Först i en intervju med C More - och sedan i mixade zonen.

- Jag bjöd in honom till Soap Bar, säger han efter matchen.