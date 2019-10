Djurdjic: "Gillar 'Mackan' - men vill inget hellre än att slå honom i vår sista duell"

Hammarby tar under söndagen emot Malmö i en match vars betydelse knappast kan överskattas i den allsvenska guldstriden. Bajen ligger tre poäng efter serieledande MFF och ska hoppet om guld leva behöver Bajen förmodligen ta alla tre poäng.

Matchen blir också lite extra speciell för Nikola Djurdjic, med ett förflutet i motståndarna.

- Litegrann, absolut. Jag hade en bra tid i Malmö med Champions League, men jag var bara där i fem månader så man kan inte blir riktigt så sammansvetsad med klubben när man är där så kort tid. Men att spela mot några av mina lagkamrater är speciellt, men också roligt. Men det finns inget ont blod, de vet vad jag står för och att jag alltid ger 100 procent för min klubb och de vet att jag kan vara tuffare mot dem på grund av det. Jag vet att de respekterar mig och det finns inget ont blod, säger serben till Fotbollskanalen.

Anfallaren menar att han har en speciell koppling med ett par av spelarna i klubben som är kvar från tiden han var där hösten 2015. Är det något som gör att han extra gärna vill slå laget?

- Så kan det vara, att jag extra gärna att jag vill slå dem. Men jag vill extra gärna slå Djurgården och AIK också, det finns många lag som jag speciellt vill slå. Malmö är inget speciellt just nu, jag vill vinna SM-guld och ska vi göra det måste vi slå dem och det vet vi. Men det är en otrolig match och jag ser fram emot den och det är vad vi ville, säger anfallaren.

En av spelarna som Djurdjic har en speciell koppling till är Markus Rosenberg. Efter derbyt mot Djurgården skickade anfallaren en passning till och sa ”’Mackan’, I’m waiting for you bro”. Matchen på söndag blir den sista mellan anfallarna, då MFF-kaptenen annonserat att han definitivt kommer att lägga av efter säsongen.

Kan den här matchen bli en duell mellan dig och Rosenberg?

- Det kan det bli. Men jag är också väldigt glad att jag får spela mot ”Mackan” i en av hans sista matcher. Han har varit ett exempel att följa för mig, med det han har gjort i Malmö. Det har varit väldigt inspirerande, jag gillar ”Mackan” väldigt mycket men jag vill inget något hellre än att slå honom i vår sista duell. Men det kommer bli svårt, säger Djurdjic.

Mötet mellan Hammarby och Malmö FF börjar 15.00 och sänds via C More.