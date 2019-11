Kujovic: ”Bevisar att jag inte är slut - folk kan snacka hur mycket de vill”

I den 53:e minuten fick Emir Kujovic hoppa in i Djurgårdens guldmatch mot IFK Norrköping under lördagen. Forwarden landade därmed på två starter och sju inhopp i år, efter att ha värvats in i somras. Och han bidrog till målet som säkrade guldet åt de blårandiga. Kujovic drog nämligen in bollen i straffområdet som Mohamed Buya Turay stötte in med 25 minuter kvar att spela.

- Vi hade precis gjort 2-1 så det kändes som att jag kom in i ett läge där vi tryckte på och hade det mentala övertaget. Det var en skön matchbild att komma in i. Sen fick vi in tvåan och efter det åkte de på en utvisning, så det var bara att försöka spela av matchen sen, säger Kujovic.

Om 2-2-målet och sitt eget förarbete säger han:

- Det var inget inlägg. Jag sköt mot mål och så stod Buya rätt.

Totalt har Kujovic gjort fyra mål och tre assist sedan han vände hem till allsvenskan, efter flera år i frysboxen hos Gent och Fortuna Düsseldorf. Nu står han återigen med Lennart Johanssons Pokal i sina händer, efter SM-guldet med just IFK Norrköping 2015.

- Det bevisar bara att jag inte är slut, att jag fortfarande har det i mig. Folk kan snacka hur mycket de vill, men jag har alltid trott på mig själv. Rent fysiskt tog det lite tid för mig att komma igång här och jag har mest fått hoppa in den här höstsäsongen. Så det har varit svårt, men jag tycker att jag har visat tillräckligt att jag fortfarande håller.

Vad tänker du om din roll nästa säsong?

- Jag vill så klart ha en ännu större roll. Jag älskar att ha ansvar på planen. Nu får jag en försäsong att köra på hårt under och sen är jag beredd på att vara med från start hela vägen nästa år.