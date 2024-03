Lundhs allsvenska tips - så går det för Elfsborg och Värnamo

IF Elfsborg

Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

IF Elfsborg

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Simon Hedlund som blir ännu vassare när han är med från start. Han kommer att bidra med poäng och med attityd. Det sistnämnda är bra i Elfsborg.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Degerfors-matchen kommer att sitta i även 2024. Ett sådant missat SM-guld glömmer man inte i första taget. För inget talar för att det blir ny guldstrid.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Elfsborg har skickligt utvecklat spelare på spelare som tagit klivet ut i Europa. I somras sålde man Ondrejka och Lagerbielke och i vintras var det Valdimarsson, Okkels, Bernhardsson, Gudjohnsen och Boateng. Klart att det finns nya prospekt i Baldoo, Rapp, Jebara och flera andra.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Kan Isak Pettersson fylla hålet efter Valdimarsson? Om inte kanske en målvakt. Samt att Elfsborg behöver en målskytt.

Hur säkert sitter tränaren?

Jimmy Thelin var med i snurren kring att bli svensk förbundskapten plus att en del klubbar i Belgien och engelska Championship sonderade kring honom. Det slutade med att han förlängde kontraktet över 2026. Han avgör själv när han flyttar och Elfsborg har haft ett enormt förtroende för Jönköpings-sonen.

Hur går det för laget?

Elfsborg prickade rätt under 2023 och föll på eget grepp när man inte vann SM-guldet. Plumpen hemma mot Degerfors var tung och sedan var det jämnt i Malmö, men en straff placerade pokalen i Skåne. Därefter har Elfsborg sålt av en hel rad tongivande spelare inklusive allsvenskans bäste målvakt och cupspelet visade att man är en bit från 2023. Klart att det går att få ihop det till ett slagkraftigt lag men rivaler i toppen har rustat ännu mer än Borås-laget. För många frågetecken kring det nya laget plus att man ska Europa-kvala i sommar och därför blir det en 4:e plats.

IFK Värnamo

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Gustav Engvall är kvar. 11 mål och 4 assist under fjolåret och är ett fint djupledshot för Värnamo. Han kommer att göra sina mål även 2024.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Alltid svårt när resultaten blir sämre och 5:e platsen från i fjol är ett tuff ribba att mäta sig mot.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Fortsätter Gustav Engvall göra mål är den snart 28-årige anfallaren en som är intressant plus att Victor Larsson ser bra ut.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Försvarare. Risken är att tappet av Victor Eriksson blir kostsamt. Även Oscar Johansson på mittfältet kommer att saknas.

Hur säkert sitter tränaren?

Anes Mravac är Värnamos interna lösning när Kim Hellberg valde att lämna succélaget. Det blir inte lätt att ta efter honom och det är givet att det kan klagas om resultaten går emot laget, men trycket kring IFK Värnamo är marginellt. Sportchefen Enes Ahmetovic har säkert tålamod när han gått på denna ersättare.

Hur går det för laget?

IFK Värnamo har haft en sanslös utväxling sedan man blev sjua i division 1 södra 2019. Därefter två raka avancemang, en 10:e plats under debutsäsongen i allsvenskan följt av en 5:e plats i fjol. I takt med framgångarna har man tappat både Kim Hellberg och en del spelare och det går att ifrågasätta om inte den uppåtgående kurvan bryts under 2024. Oprövade Anes Mravac var en del av IFK:s tränarstab under fjolåret men det är något annat att ta ett helhetsansvar. Det vill till att Mravac får styr på laget och att nyförvärven levererar, inte minst i försvaret, och det kommer ändå att bli en kämpig säsong. Klart att det finns kvalitet i laget men det blir något annat när resultaten går emot IFK och det blir en 15:e plats.

Lundhs tabell:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4. IF Elfsborg



5. BK Häcken6. Hammarby IF7. Kalmar FF8. IFK Norrköping9. Mjällby AIF10. IFK Göteborg11. Halmstads BK12. IK Sirius13. Västerås SK-----------------------------------14. IF Brommapojkarna-----------------------------------15. IFK Värnamo16. Gais