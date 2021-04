Walker totalt vansinnig över Super League: "Jag spyr"

Tolv storklubbar har kommit överens om att bilda en superliga, "the Super League". Tanken är att ligan ska dra igång så snart som möjligt och spelas mitt i veckorna, samtidigt som 15 klubbar kommer att ha en fast plats i ligan, medan fem lag får kvala in till ligan varje år. Uefa har svarat med att lagen, som deltar i ligan, kommer att stängas av från alla Uefa-turneringar, samtidigt som de även riskerar att inte få spela i sina inhemska tävlingar, något klubbarna vill. Uefa har även bekräftat att spelare, som tillhör klubbar i ligan, kommer att stängas av från landslagsspel framöver, möjligen även från spel i EM i sommar.

Nyheten om superligan, som bekräftades natten till måndag, har väckt starka reaktioner runt omkring i världen och många supportrar är oroliga över det ovissa läget.

Örebro SK-mittfältaren Kevin Walker uttryckte under tisdagsmorgonen sitt missnöje med Super League på Twitter, och utvecklar nu sina tankar om superligan.

Walker berättar att han inte brukar gå ut och göra politiska ställningstaganden i media, men att han känner att han måste markera i frågan. Han är förbannad över att storklubbarna bestämt sig för att bilda en egen stängd superliga, då han tycker att det går emot sportens grundläggande principer. Han menar att det handlar om pengar.

- Jag fullkomligt kokar. Det som toppägarna till klubbarna håller på med är vedervärdigt. De vill göra någon form av franchising av fotboll och vill förstöra hela tävlingsaspekten i sporten. De vill kunna räkna på vad deras kepsförsäljning och korvförsäljning kommer vara per match och ta bort allt vi älskar med sporten, att man kan vinna, åka ur och att det står något på spel, säger Walker till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det är bara ekonomiskt räknat och allt annat de säger är lögn. Toppklubbarna vill kunna säkerställa att de får samma intäkter, som de får, när de går till Champions League varje år och ännu mer. Det är ju likt MLS, NFL och hela det amerikanska systemet, som fungerar för dem. Det tar bort allt från historien här. Då spelar inte Leicester i Champions League. Då kan inte West Ham vinna det här. Om en svensk klubb också går vidare, som Malmö FF senast… Nu är det bara att glömma att komma in där. Det urholkar hela pyramiden.

Walker menar att superligan är ett hån mot fotbollen.

- Varje match, varje minut som man kollat på sedan man var en liten grabb var inte värt någonting. Nu är det bara skit alltihop och inte värt ett piss. Detta bara för att de ska bygga en industri av någonting, som börjar med att det inte finns en krona inblandat när man börjar sparka boll som liten och ser upp till fotbollsidoler, samtidigt som det finns en gemenskap i samhället. Det är bara att kolla på vad fotbollen gjort för många under pandemin. Så fort det började spelas matcher igen fanns det något att prata om igen.

Walker menar nu att det är dags att spelare går ut och markerar mot superligan. Han tycker att spelare, som tillhör klubbar i den planerade ligan, borde markera.

- Jag blir så jävla lack och riktigt jävla förbannad. Jag brukar inte vädra åsikter politiskt medialt, men nu brinner jag. Jag tycker att det är dags att stå upp. Alla borde fördöma den här idén, säger han.

Tror du att spelare i Super League-klubbarna kommer att våga gå ut och markera?

- Om inte mångmiljardärerna som Messi, Ronaldo och de här stora gubbarna går upp och står upp nu och i stället är rädda för att deras fickor ska bli tunnare, så låter jag det vara osagt. Jag tror dock att de är emot det här. Som spelare känner man ju, ska vi spela träningsmatcher? Jag vet själv hur stor skillnad det är.

Walker känner samtidigt extra starkt för Manchester United, då han följt den engelska storklubben sedan han var liten. Han är besviken över klubbens vägval.

- Jag älskar Manchester United, då det är mitt lag sedan jag var liten och jag har följt med på den här resan, men jag spyr på sättet som de behandlar det på. De behandlar det som en Coca-Cola-fabrik. De skiter och bajsar på supportrarna. Jag tycker att det är hemskt.

Walker tror och hoppas på att det inte blir en superliga framöver.

- Jag tror aldrig att det kommer att gå igenom. Vem fan är jag att snacka om de här grejerna? Jag är en supporter i det här läget och fotboll har varit mitt liv. Alla som kan göra sin röst hörd och kan säga nej till den här skiten borde göra det, säger han och fortsätter:

- Det får inte bli av. Man kan göra förändringar och jag har inget emot att saker inte behöver vara skrivna i sten kring hur exempelvis Champions League är uppbyggt. Nu har vi även ett nytt format för landslagen med Nations League, där det finns ett rankingsystem utifrån hur bra man spelat, vilket är "fine". Man försöker förnya saker till det bättre, men det här är att dra ut själen hur klubbfotboll och landslagsfotboll, då man bara tänker på hur man ska maximera vinsten. Jag hoppas inte att det blir någon vinst. Jag hoppas att folk fördömer den här skiten.

Walker menar vidare att Fifa och Uefa självklart kan göra saker bättre också. Han anser bland annat att alla pengar inte borde stanna i toppen av fotbollspyramiden.

- Det finns så mycket pengar i fotbollen, men i stället går de flesta småklubbarna och föreningarna i alla länder, som inte är i toppen, på knäna. Det finns också damfotboll-aspekten, så det finns så mycket som kan göras. Jag hoppas att det bästa som kommer ut av det här är att vi förbättrar de systemen och att Uefa och Fifa ser över sina sätt att jobba på och gör det här bättre för att få långsiktighet i världens största sport, vilket berör väldigt många människor i världen.

#SuperLeague what a joke! @ManUtd fan since birth, all the memories worth nothing now? Please do not do this act of greed!