Beskedet: Landslaget har flugit hem till Sverige

EM-kvalmatchen mellan Sverige och Belgien avbröts i halvtid efter att två svenskar skjutits ihjäl i Bryssel inför avspark. Händelsen utreds som ett terrorattentat.

Svenska Fotbollförbundet och säkerhetschef Martin Fredman meddelar att de sista svenska supportrarna, tillsammans med kvarvarande SvFF-personal, lämnade Kung Baudouin-stadion vid 04 i natt.

Samtliga hotell där svenska supportrar bor har polisbevakning.

- Samarbetet mellan supportrar, förbund och myndigheter har fungerat mycket väl i en extremt pressad situation. Totalt har cirka 400 svenskar fått hjälp under kvällen och natten, säger Fredman i ett pressutskick.

Sent under natten evakuerades det svenska landslaget från Kung Baudouin-stadion. Blågults plan var från början att sova över i Bryssel och att spelarna därifrån skulle resa hem till sina respektive klubbar under tisdagen, men efter terrorattentatet valde SvFF att ändra om.

- Vi har tillit till säkerhetsteamet, sa lagkapten Victor Nilsson Lindelöf efter att matchen avbrutits under måndagen.

Med poliseskort tog sig spelare och ledare rakt ut till flygplatsen i Bryssel efter den avbrutna EM-kvalmatchen där ett chartrat plan väntade. Och strax efter 07 på tisdagen meddelar presschef Petra Thorén att svenska landslaget har landat i Sverige.

"Spelare och ledare återvänder nu till sina klubbar", skriver SvFF.

Gärningsmannen bakom terrordådet är ännu inte gripen.