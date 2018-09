Så har det gått för svenska lagen i gruppspelen i Europa

I slutet av 90-talet tog sig flera svenska lag in i Champions Leagues gruppspel, där millenniet avslutades med AIK mot Arsenal, Barcelona, och Fiorentina, och nästa inleddes med Helsingborgs IF.

Hur har det då gått för svenska klubbar i Europas gruppspel under 2000-talet? Malmö FF i Europa League 2018/2019 blir det tolfte svenska laget under den perioden, och övriga är:

2000/2001

Helsingborgs IF (Champions League)

Första halvan var lika dålig som den andra halvan var (nästan) lika bra. Inledde med förluster mot Bayern München, PSG, och 1-6 mot Rosenborg (totalt 3-13 i målskillnad). Den andra halvan var de däremot obesegrade: Rosenborg 2-0, Bayern 0-0, och PSG 1-1. Ett riktigt rutinerad HIF-lag, blandat med några unga spelare som fick förhållandevis bra karriärer (Christoffer Andersson, Álvaro Santos, Rade Prica…). Gick dock inte vidare från gruppen.

2002/2003 – 2004/2005

Inget lag (dåvarande Uefa-cupen började med gruppspel 2004/2005)

2005/2006

Halmstads BK (Uefa-cupen)

Skrällde sig förbi Sporting CP i kvalet, under ledning av Janne Andersson och med ett sent avgörande av Patrik Ingelsten mot portugiserna. Förlorade dock de fyra gruppspelsmatcherna: 0-1 Hertha Berlin, 0-5 RC Lens, 1-3 Sampdoria, 0-3 Steaua Bukarest. Detta under en ligasäsong som inte blev mycket mer än “överleva i allsvenskan”, trots Gunnar Heidar Thorvaldssons genombrottsår.

2006/2007

Inget lag

2007/2008

IF Elfsborg (Uefa-cupen)

Började lovande mot AEK (1-1), men följdes upp av förluster mot Fiorentina, Mlada Boleslav, och Villarreal.

Helsingborgs IF (Uefa-cupen)

I en grupp med Bordeaux, Galatasaray, Panionios, och Austria Wien så slutade Helsingborg på plats två. De bland annat vann borta i Turkiet, hade en klar seger mot österrikarna, och förlorade med uddamål i Frankrike. De åkte sedan ut mot PSV i nästa omgång. Drog mycket nytta av anfallsparet med Henrik Larsson och Razak Omotoyossi.

2008/2009 – 2010/11

Inget lag

2011/2012

Malmö FF (Europa League)

MFF åkte ur sista rundan av CL-kvalet mot Dinamo Zagreb, och kom direkt in i Europa League. De slutade dock klart sist i gruppen. Metalist Kharkiv tog 14 poäng, AZ åtta, Austria Wien åtta, och MFF bara en. Dock säkert en nyttig period för unga spelare som Jimmy Durmaz, Pontus Jansson, Jiloan Hamad…

2012/2013

AIK (Europa League)

Höll oavgjort borta mot PSV och vann hemma, och förlorade i slutminuterna mot Dnipro och Napoli. Trots ett par 0-4-förluster höll AIK fanan uppe på ett bra sätt. Mycket som var nära i AIK hösten 2012, inkluderat ett SM-guld.

Helsingborgs IF (Europa League)

HIF åkte ur CL-kvalet mot Celtic, men hade i Europa League ett par bra resultat och ett par ”nästan”-matcher. Uddamålsförlust borta mot Levante, 2-2 samt 3-1-vinst mot Twente, och två förluster på tilläggstid mot Hannover. I efterhand är det här EL-äventyret mest känt för en usel domarinsats mot Hannover, som gynnade Hannover. Dessutom det senaste bra HIF-året, med spelare som Nikola Djurdjic, May Mahlangu, Alejandro Bedoya, Ardian Gashi, och ett gäng talanger (David Accam, Jere Uronen, Emil Krafth…).

2013/2014

IF Elfsborg (Europa League)

Tre förluster med uddamål, vinst borta mot Standard Liege (som precis som Elfsborg inte hade något att spela för), någon storförlust, någon oavgjord. Under ett Elfsborgsår med många besvikelser så marginaler emot laget även i Europa. Det var dock under en period när många unga spelare tryckte sig framåt: Simon Hedlund, Viktor Claesson, Sebastian Holmén, Markus Rohdén, Niklas Hult, Johan Larsson, Adam Lundqvist…

2014/2015

Malmö FF (Champions League)

Inledde bra, med bland annat en seger mot Olympiakos. Hade det blivit seger i sista matchen, även det mot Olympiakos, så hade de gått till Europa League-slutspel. MFF hade 2-2 in i sista tio minuterna, men förlorade 2-4. Även Atlético de Madrid och Juventus var med i gruppen.

2015/2016

Malmö FF (Champions League)

MFF hade åter chans på Europa League in i sista omgången, men förlorade med 8-0 mot Real Madrid. Laget åkte på flera överkörningar, exempelvis 0-5 mot PSG och 0-4 mot Sjachtar. En tung höst för MFF som även tappade i allsvenska racet.

2016/2017

Inget lag

2017/2018

Östersunds FK (Europa League)

Tryckte sig förbi Paok och Galatasaray i kvalet, slutade före bland annat Hertha Berlin i gruppspelet. Åkte sedan ur mot Arsenal. Ett av två lag på listan, ihop med HIF 2007/2008, som har tagit sig förbi gruppen.

@jonas_hansson