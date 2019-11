Betyg på allsvenska klubbarnas värvningar 2019 – del 2

Varje vinter är 16 allsvenska lag optimistiska. Den nya stjärnan ska fylla truppens uppenbara lucka, de invärvade talangerna kommer att säljas för många miljoner om några år, och även mediokra spelare kan bidra från bänken. Det är fotbollsvärldens mest optimistiska period. Allt låter så bra.

Efter ett år är det många spelare som definieras annorlunda. Nu när vi har sett nyförvärven i sina klubbar, hur blev det egentligen?

Nyförvärven gäller endast vinterfönstret 2018-2019 och sommarfönstret 2019. Betygen baseras bland annat på prestationer 2019, potential, förväntningar, och truppbehov.

Betygen

A: Superbt

B: Starkt

C: Godkänt, men måste göras bättre framöver

D: Underkänt, något drastiskt måste hända

E: Alla måste avgå

AFC Eskilstuna, D

Nyförvärv: Artem Rakhmanov, Jesper Björkman, Ole Söderberg, Jacob Lackéll, Ivan Bobko, Mehmed Dresevic, Wilhelm Loeper, José León (lån), Denni Avdic, Adi Nalic (lån), Ihor Levchenko, Vladislav Bragin, Dzenis Kozica (lån), Pavle Vagic (lån), Sandro Tsveiba, Adnan Catic, Pontus Rödin, Soya Takahashi, Dmitry Zhuravlev, Michael Anaba

Under det allsvenska året 2017 tog AFC Eskilstuna in 19 nyförvärv. Under året i superettan 2018 hämtades det 21 spelare. Det här året blev det 20 nya spelare.

60 nyförvärv efter att de avslutade superettan 2016. Jag förstår inte hur de ska kunna få någon ordning på det här? Vad är ens slutmålet?

Laget åkte ur igen. De gav speltid till 33 olika spelare, ett allsvenskt rekord över en säsong. Bara fem stycken av nyförvärven har avtal över nästa år. Det var någon succé (Nalic!) plus framtidshopp på några spelare, men också många som knappt fick spela och få som höll given allsvensk kvalitet.

Hammarby, A-

Nyförvärv: Darijan Bojanic, Dennis Widgren, Kossounou Odilon, Gianluca Curci, Jean Carlos De Brito, Zé Vitor (lån), Alexander Kacaniklic, Vidar Örn Kjartansson (lån), Filston Mawana, Aziz Outtara Mohammed (lån), Loue Bayere Junior (lån), Richard Magyar, Aron Jóhannsson, Hjalmar Ekdal

Det tog ett halvår, sedan var Bojanic, Kacaniklic, och Widgren inne i det, där framför allt Bojanic var en av lagets bästa spelare under hösten. Magyar kom in i det direkt. Vårlånet Kjartansson gör alltid sina mål, åtminstone något varannan match. Fem spelare där alla håller åtminstone bra allsvensk klass, några av dem ännu mer än så.

På minussidan har brassarna inte varit succéer, och Curci var inte den temporära Wiland-ersättaren som behövdes. Jóhannsson var inte i närheten av den spelaren som hans CV visade att han kan vara, men han har spelat cirka 1000 minuter A-lagsfotboll i Werder Bremen under de senaste fyra åren, så han får mer tid på sig. Han kanske också behöver det där halvåret som de andra?

Det som höjer betyget till det första (och enda?) A:et på listan är Odilon, sett till hur mycket han såldes för. Andra lag har haft bättre träffsäkerhet per nyförvärv, men så många miljoner in via en snabb försäljning gör skillnad.

IF Elfsborg, B+

Nyförvärv: Pawel Cibicki (lån), Deniz Hümmet, Jonathan Levi (lån), Stian Gregersen (lån), Simon Strand, Kevin Kabran (lån), Alex Portillo, Rasmus Alm, Sivert Heltne Nilsen, Joseph Okumu

För andra året i rad gjorde Elfsborg vettiga förändringar i backlinjen. Gregersen är en bra startande mittback, om än bara på lån (än så länge?). Strand valdes till årets spelare. Okumu är uppskattad, bra redan nu, och talangfull.

Framför backlinjen har Heltne Nilsen varit en hjälte på centralt mittfält, som den kanske viktigaste värvningen.

Lånen av de offensiva spelarna skapade tid till att föryngra offensiven. Alm kan nog vara en startspelare nästa år. Hümmet har egenskaperna för startplats, även om det måste sättas ihop till en bättre helhet. Några unga spelare har fått mer plats och visat sig vara bra.

Elfsborg avslutade säsongen bra, från mitten av augusti och framåt, men för ett högre betyg krävs det att flera nyförvärv visar sig ännu bättre under ännu längre tid.

IFK Göteborg, B+

Nyförvärv: Giannis Anestis, Junes Barny, Sebastian Eriksson, Nzuzi Toko, Lasse Vibe, Tobias Sana, Hosam Aiesh

Anestis och Aiesh är två starka startspelare, och Sana är inte långt bakom dem i nyttighetsväg. En bra startande målvakt, en poängspelare av hög allsvenska kvalitet, och en bra kreatör.

Eriksson och Vibe behövdes för det här unga laget, även om de inte har samma kvalitet som tidigare. Toko och Barny gör/gjorde jobbet.

Första året utan Mats Gren blev så bra som IFK Göteborg behövde få det, även om vi inte ska glömma att Gren under sin sista sommar tog in Yusuf och Söder (och Abraham och ett par lån).

Örebro SK, B

Nyförvärv: Martin Broberg, Daniel Björkman, Dennis Collander, Viktor Prodell, Jake Larsson, Agon Mehmeti, Kevin Wright, Carlos Strandberg (lån), Yaser Kasim, Husein Ali

2019 skulle ÖSK framför allt lära sig att spela fotboll utan Nahir Besara och Kennedy Igboananike (och senare även Filip Rogic).

Strandbergs målskytte höll ÖSK borta från bottenstrid. Jake Larsson var ett superfynd, och Kevin Wright var så bra som superettan hade sagt. I skymundan gjorde Martin Broberg åtta poäng trots att han var skadad halva säsongen, en fin startspelare när han väl kan spela. Man vet vad man får av Mehmeti. 02:orna Ali och Collander lär spela en del 2020. Kasim var OK, men det räckte inte för ett förlängt avtal.

Det stora minuset: det är ett gigantiskt hål längst fram. Prodell fungerade inte alls, trots att han brukar vara garanti (endast Paulinho har gjort fler mål i allsvenskan under 2010-talet).

Betygen i del 1

AIK, C-

BK Häcken, C+

Falkenbergs FF, B-

Gif Sundsvall, D

Helsingborgs IF, C-

Sirius, C-

