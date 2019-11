Betyg på allsvenska klubbarnas värvningar 2019 – del 3

Varje vinter är 16 allsvenska lag optimistiska. Den nya stjärnan ska fylla truppens uppenbara lucka, de invärvade talangerna kommer att säljas för många miljoner om några år, och även mediokra spelare kan bidra från bänken. Det är fotbollsvärldens mest optimistiska period. Allt låter så bra.

Efter ett år är det många spelare som definieras annorlunda. Nu när vi har sett nyförvärven i sina klubbar, hur blev det egentligen?

Nyförvärven gäller endast vinterfönstret 2018-2019 och sommarfönstret 2019. Betygen baseras bland annat på prestationer 2019, potential, förväntningar, och truppbehov.

Betygen

A: Superbt

B: Starkt

C: Godkänt, men måste göras bättre framöver

D: Underkänt, något drastiskt måste hända

E: Alla måste avgå

Djurgårdens IF, A-

Nyförvärv: Per Kristian Bråtveit, Aslak Fonn Witry, Jacob Widell Zetterström, Elliot Käck, Adam Bergmark Wiberg, Mohamed Buya Turay (lån), Astrit Ajdarevic, Benjamin Machini, Curtis Edwards, Emir Kujovic

På ett halvår tappade Djurgården Tino Kadewere, Kerim Mrabti, och Aliou Badji, deras tre bästa målskyttar 2018.

De löste det med att låna in den då blivande allsvenska skyttekungen Buya Turay. Under sommaren tog de in mittfältaren Edwards, som nästan alla allsvenska lag vill ha i sin startelva, och Kujovic, som knappt hade spelat på tre år men som gjorde sju poäng (fyra mål, tre assist) på mindre än 400 minuters speltid under hösten.

Till detta blev det även bra kontinuitet och bra prestationer av den nya ytterbacksduon, och de fick in några unga som växer till sig.

Sedan gick det inte rätt för ett par spetsvärvningar. Bråtveit är inte alls dålig, men dyr och bänkad. Ajdarevic är inte alls dålig, men hade svårt att passa in och gjorde för få poäng. Betyget höjs från B+ till A- på grund av SM-guldet.

IFK Norrköping, B+

Nyförvärv: Christoffer Nyman, Sead Haksabanovic (lån), Rasmus Lauritsen, Kevin Alvarez, Egzon Binaku, Oliver Stefansson, Isak Bergmann Johannesson, Christopher Telo, Maic Sema, Andreas Vaikla

Lauritsen och Haksabanovic är två av de bästa spelarna i IFK. Nyman sliter och donar, även om det inte var ”nära landslaget”-klass under 2019. De tog också hem en eller två kulturbärare till rotationen, och ett par talangfulla islänningar.

De klarade av säsongen trots att Andreas Johansson, Daniel Moberg Karlsson, och Daniel Sjölund lämnade i vintras, och Jordan Larsson i somras. Det tog bara lite tid i våras innan allt satt ihop.

Ett stort minus är att det totala misslyckandet med vingbacksvärvningarna. Alvarez en ren flopp som lämnar. Binaku fick bara tre starter, delvis på grund av fysiska problem, men lär väl få chansen att visa om han är startmaterial 2020.

Kalmar FF, D

Nyförvärv: York Rafael, Piotr Johansson, Rafinha, Chidiebere Nwakali, Fidan Aliti, Henrik Löfkvist, Moestafa El Kabir, Maxwell, Viktor Noring, Samuel Adrian (lån), Jesper Manns (lån), Alexander Jakobsen (lån), Geir André Herrem

Plockade in tre bra startspelare till backlinjen: Löfkvist, Aliti, och Johansson. Rafael har potential, även om det är oklart om han har mer potential än andra spelare i U-verksamheten.

Annars? Fullt med floppar. Nwakali, El Kabir, Maxwell, Herrem, Rafinha… Många miljoner för nästan ingen nytta alls.

Malmö FF, C+

Nyförvärv: Jo Inge Berget, Erdal Rakip, Dusan Melicharek, Anel Ahmedhodzic, Adi Nalic, Jonas Knudsen, Felix Beijmo (lån)

Inte många nyförvärv som höjde laget 2019, förutom Jo Inge Bergets konstanta nytta. Det är svagt, sett till de ekonomiska förutsättningarna. Det har varit mer truppbreddning är spetshöjning.

Beijmo har varierat i prestationer, Rakip är bortpetad, och Knudsen (även han ojämn) måste höja sig om han ska vara värd sitt dyra kontrakt. Det är möjligt att Knudsen blir bättre 2020, när hans fysiska status har förbättrats.

Ett plus för att talangerna Ahmedhodzic och Nalic ser ut att vara bra nog för åtminstone MFF:s bänk 2020. Ett bra 2020 i MFF för minst en av Nalic, Knudsen, och Ahmedhodzic höjer upp till ett B-.

Östersunds FK, C-

Nyförvärv: Sixten Mohlin, Francis Jno-Baptiste, Thomas Isherwood, Charlie Colkett, Marco Weymans, Eirik Haugan, Ravel Morrison, Isak Ssewankambo, Alhaji Gero, Kelland Absalom, Alex Purver, Nebiyou Perry, Blair Turgott, Felix Hörberg, Jordan Attah Kadiri, Kalpi Ouattara (lån)

Hur bedömer man ett lag som har värvat 16 spelare, där alla utom tre-fyra stycken är tänkta framtidsvärvningar? ÖFK gjorde en usel säsong sett till att de ville vara med i toppen, men de bettade också på att den här truppen ska vara bättre 2020 och 2021 (om de är kvar i allsvenskan då). Östersund värvar spelare på samma sätt som vi andra gör på Football Manager.

Det finns några värvningar som har fungerat genuint bra, som Felix Hörberg och Isak Ssewankambo, eller med uppenbart bra potential som Ouattara, och många av nyförvärven är kontrakterade över åtminstone nästa säsong.

Däremot är det många nyförvärv med frågetecken kring om de håller eller kommer att hålla tillräckligt bra allsvensk kvalitet.

@jonas_hansson