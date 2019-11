MFF:s anfallsuppsättning - från lagets styrka till frågetecken

Hösten 2018.

Markus Rosenberg hade sin bästa form på några år, med bland annat sex mål och fem assist på åtta allsvenska matcher. Marcus Antonsson har aldrig varit hetare. Carlos Strandberg gjorde fem mål och två assist under inledningen av Uwe Röslers tid, och såg innan skadan ut att gå mot den spelaren som Malmö FF trodde att de hade köpt.

MFF:s anfallare öste in mål och var den kanske starkast bidragande orsaken till åtta raka ligasegrar och avancemang till Europa Leagues gruppspel.

Uwe Rösler, ex-anfallare, hade gjort MFF till ett lag som älskades av lagets anfallare.

Under vintern adderades Jo Inge Berget och tidigare skadade Guillermo Molins till vad som såg ut att vara den bäst allsvenska anfallsbesättningen på många år.

MFF skulle dominera ännu mer med sina anfallare. Det skulle inte spela någon roll om det fanns en formsvacka på någon, eller om det blev någon skada, eller om Rösler ville spela med en, två, eller tre anfallare. De kunde till och med låna ut försäkringarna Carlos Strandberg och Adi Nalic.

Hur det slutade?

Laget gjorde 54 mål i allsvenskan, det lägsta sedan 2015 när de slutade femma. Anfallarna gjorde sammanlagt 25 av de målen, färre än ett per match.

SofaScore har en ranking på de som missade flest klara målchanser i hela allsvenskan 2019. Rosenberg är etta, Antonsson trea.

Rosenberg är fortfarande kvalitet, men han gjorde sex mål under andra halvan av allsvenskan: två stycken i en 5-0-seger mot Kalmar FF, två stycken i en 5-0-seger mot Örebro SK, ett 3-0-mål i derbyt, och ett mål i en 5-0-seger mot Falkenberg.

Antonsson springer rätt, men har aldrig varit i en så djup målsvacka. Fyra mål på de 30 senaste matcherna.

Molins har några riktigt fina underliggande siffror. Han har ett högt poängsnitt per spelad minut, och enligt Wyscouts ”attack contribution” per 90 minuter är det bara en spelare i hela allsvenskan (Anders Christiansen) som har högre. Men. Rösler gillar inte kombon Molins-Rosenberg då han vill ha en mer rörlig anfallare.

Berget har sett bra ut under de senaste matcherna, men MFF verkade under nästan hela säsongen glömma bort att Berget kunde spela anfallare och frågan är om han gör tillräckligt många mål för att vara given på topp.

Kvaliteten är där, men anfallarna har inte haft formen och Rösler har inte fått rätt med kombinationer och rotering.

Snart lämnar Rosenberg och Nalic kommer tillbaka. Eventuellt blir det tränar- och systemskifte. Förmodligen värvas något mer, för MFF ser säkert behovet av att addera kvalitet för att inte få ett år som liknar anfallarnas 2019.

Det finns dock ett par matchers “audition” kvar för några av anfallarna för att ge lite mer optimism till 2020. Först ut: Dynamo Kiev hemma i dag, Rosenbergs sista hemmamatch.

@jonas_hansson