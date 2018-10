Rosenberg-Antonsson en av de bästa sakerna för MFF i år

Jag minns mina första intervjuer med Marcus Antonsson i somras, när han fick något drömskt i blicken när han skulle prata om att spela med Markus Rosenberg. Han pratade om att ta hand om Rosenbergs skarvningar och vrickningar och djupledspass och allt annat. Det här skulle bli en period där han ville maximera nyttan med att spela ihop med Rosenberg. Två spelare som har fotbollssmarthet som en av sina två-tre största styrkor.

Jag såg själv på nära håll under några år hur Antonsson utvecklade ett liknande samarbete med Ismael i Kalmar FF. Ismael låg visserligen mycket längre bak i planen, men han kände till Antonsson så bra att han kunde slå en 40-meterspass in i vissa ytor och så bara var Antonsson där. Antonssons spelstil handlar mycket om att springa rätt, och då är den där synkroniserade smartheten extra viktig. Kommer passningarna en halv sekund för sent så ser Antonsson otajmad ut.

Vi har redan sett Antonsson-Rosenberg-samarbetet vid flera tillfällen. Två assist av Antonsson till Rosenberg, två assist av Rosenberg till Antonsson, och ett par-tre ”hockeyassist” av Rosenberg till Antonsson. Åtminstone sex-sju mål som har uppkommit genom att de två läser av varandra. Detta på 800 minuters speltid tillsammans och där de första 200 minuterna handlade om att lära känna varandra.

Det kan jämföras med att Carlos Strandberg och Rosenberg aldrig har assisterat varandra på 25 matcher, och det hände bara två gånger mellan Vidar Örn Kjartansson och Rosenberg.

Efter Hammarbymatchen (2-1), där Antonsson passade fram till Rosenbergs mål, var det Rosenbergs tur att ge tillbaka beröm till sin anfallskollega.

– Han är en otroligt smart spelare. Boxspelare, men också en spelare som löper bra. När vi gör som vi gör nu så gör han ett extremt arbete i defensiven också. Sedan sträcker han laget, så när vi har boll får jag yta mellan deras mittfält och backlinje. Det är för hans massa löpande.

Han pratade också om hur tacksamt det var att få ytan vid målet tack vare löpningar av inte bara Antonsson, utan också Oscar Lewicki och Arnor Traustason.

Antonsson själv behövde några matcher på sig att få upp fysiken, komma in i spelsättet, och sedan läsa av Rosenberg. Det såg bra ut innan det också, men efter det: åtta mål och två assist på nio matcher av Antonsson. Både i KFF och Blackburn hamnade han i några svackor med få eller inga mål, men han är lite ”kommer det ett så kommer det många”.

Det känns också som att deras spelsätt passar bra ihop. MFF vill pressa mycket, och Antonsson klarar av det bättre än nästan alla andra allsvenska anfallare. Rosenberg behöver inte springa så mycket, utan han kan fokusera på de sakerna där han gör mest nytta: droppa ner och möta boll ibland, och sedan stå på rätt plats i straffområdet när anfallen har pågått länge nog. Inte massa extra presspel, inte massa löpningar för att dra isär motståndare, inte vara den som konstant ska trycka ner en backlinje.

Sedan har jag den förmodligen för dåligt underbyggda hypotesen att huvudtränare som under spelarkarriären var anfallare, generellt är som bäst för lagets anfallare. De vet ungefär vilka bollar en anfallare vill ha och kan anpassa taktiken lite efter det, de kan ge bra tips, och de vet ungefär hur anfallare tänker. Under ex-anfallaren Uwe Röslers första tid började Carlos Strandberg ösa in mål på ett sätt som han inte hade gjort tidigare, men sedan blev han skadad.

Antonsson behövde som sagt lite tid att komma igång. Även spelare som Sören Rieks och Arnor Traustason har sett fina ut nära de har tryckts upp i anfallspositioner. Jämfört med exempelvis Magnus Pehrsson, vars lag sällan har målskyttarna som verkligen sticker ut, utan där det under MP:s tränarkarriär har varit mer utspritt. I ett Rösler-lag kanske det helt enkelt kommer bli lite mer målproduktion för anfallare?

Nu har dessutom Rösler anfallsalternativ, vilket han har saknat tidigare. Strandberg är tillbaka efter skada och Traustason kan mycket väl flyttas upp mot Sarpsborg i dag, men för stunden känns det som att Antonsson och Rosenberg fungerar så bra ihop att de två är startpar året ut. Sånt kan dock snabbt ändras…

