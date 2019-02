MFF:s magi i Europa kom tillbaka i augusti 2018

Jag trodde magin var borta i somras. Den där Malmö FF-magin i Europa som fick laget till två gruppspel i Champions League. Den där garantin om att MFF bröt barriärer, hittade nya nivåer, och gjorde saker som de egentligen inte skulle klara av.

De verkade ju inte längre ens klara av de sämre lagen.

Det hade inte funnits någon övertygelse mot varken Vidi eller Vardar. MFF kändes som ett ”normalt skandinaviskt lag”, som mot sämre motstånd hade svårt att nöta ner låga block. Inte ens om man letade efter mönster så såg man spelidén med hög press. Det fanns ingen cynism, varken i duellspel eller spelsätt. De äldre spelarna i truppen kändes gamla snarare än erfarna, och stjärnorna gav knappt något.

När MFF tappade 2-0 till 2-2 i första matchen mot Midtjylland så skulle ju Europaspelet vara över igen. Tillbaka till ritbordet, skapa nya planer för nästa år, skjuta drömmarna framåt i tiden.

MFF-ledare och -spelare pratar ofta om returen, Midtjylland borta, som en match där de växte. De klarade av ett fysiskt lag, de klarade av att vinna en bortamatch, de klarade av att hantera ett av Europas bästa lag på fasta situationer. Det känns också som att… den där magin kom tillbaka i 2-0-segern.

Den syntes visserligen inte borta mot Genk, men dubbla vinster mot Besiktas, upphämtning från 0-2 till 2-2 hemma mot Genk, och den där Midtjyllandmatchen visade att MFF var ett lag som faktiskt kunde göra saker ute i Europa igen.

Jag har pratat med några MFF-spelare om detta under de senaste dagarna, och de kommer också in på något där. Midtjylland borta var en vändning i att skapa tro och självförtroende. Att åka ut mot Vardar var riktigt tungt, jag tror inte någon “on the record” har sagt just exakt hur tungt det var. Vidi var inte lika tungt, men ändå ett lag där MFF kände att de skulle gå vidare.

Vad är nu kvar för MFF för att bevisa sig ännu mer i Europa? Att fortsätta att vinna mot lag där lönebudget inte avgör matchen på förhand, att fortsätta med magin. Att ta sig till fler gruppspel. Och att, med all respekt för Celtic och Salzubrg och Shakhtar, fixa oavgjort eller seger mot någon av de absolut största klubbarna i Europa. I dag har de chans att göra det sistnämnda.

En viktig punkt för det i dag handlar om respekt. Jag vet att Uwe Rösler tyckte det mot Genk borta och tidigt i matchen borta mot Besiktas var för mycket respekt hos MFF-spelarna. Det skulle smälla på mer från minut 1 i bägge matcherna, vilket han åter tog upp på onsdagens presskonferens.

@jonas_hansson