United planerar sånghäfte till fans på Old Trafford

ENGLAND

Daily Mirror låter Zlatan Ibrahimovic tränga sig fram bland rubrikerna igen. Märkligt nog inte med någon ”Zlat’s it” eller ”Take Zlat”, utan med mer beskedliga ”Ibra risks bet rap”. Hur som helst så uppges svensken fronta en spelbolagskampanj, vilket skulle bryta mot förbundets regelverk. Förbundskapten Gareth Southgate bryter inte mot några officiella regler men Tottenhamprofilen och spelarfacksrepresentanten Garth Crooks, anklagar honom för ”Tjänstefel”. Crooks anser det vara ”monumentalt felbedömning” att inte ha med en färgad tränare till VM. ”Med stor risk för att spelare utsetts för rasism i Ryssland ifrågasätts varför Southgate inte tar med någon som kan identifiera sig med de svarta spelarna”, skriver Mirror.

Daily Mail uppger att Englands fotbollsförbund planerar att göra det obligatoriskt att i samtliga 28 landslag ha med någon från en etnisk minoritet i tränarstaben. Southends tränare Chris Powell är aktuell för Southgates landslag. Men förändringen gäller först efter VM.

The Sun plockar upp en förutsägelse om Emil Forsberg. Den är från podden The Totally Football Show och från välkände tyska fotbollsexperten Raphael Honigstein. Han hittar en adress till svensken i London. ”Det är fortfarande en kille som verkligen vill till Premier League. Han var mycket upprörd när RB Leipzig nobbade Arsenals erbjudande rakt av. Jag tror att Arsenal kommer att försöka igen, för han är väldigt talangfull”, säger Honigstein. Om upprörda Forsbergkänslor finns mer att läsa om under ”Tyskland” nedan. The Suns sportetta har inte plats för Forsberg men alltid för José Mourinho. Under ”Exklusivt: Pogbas tv-blooper” skriver tidningen att Unitedtränaren skällt ut fransmannen. Anledningen var att Pogba gatecrashade en intervju Mourinho gjorde för tv-programmet Match of the Day. ”Pogba kanske offentligt försökte visa att det inte vara några problem mellan honom och hans tränare, men Mourinho uppfattade hans tilltag som respektlöst”, skriver The Sun, och hävdar att Mourinho må ha skrattat bort det hela i kameran men ska sedan ha gett Pogba en rejäl skopa.

The Times delar inte ut några skopor men sånghäften. ”United funderar på texter till fansen”, skriver tidningen. Mourinho har upprepade gånger klagat över stämningen på Old Trafford. Som ett led i att höja den funderar klubben på att trycka texter till ramsor som ska delas ut till fans när de anländer till arenan. Oh dear. I östra London är fansen också vana vid galenskaper. ”West Ham i ölkrig” kanske inte ens höjer ögonbryn längre. Times uppger med dagens största rubrik att klubben hamnat i dispyt med London Stadiums hyresvärdar om vem som ska stå för kostnaderna för bland annat inköp av just öl.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vill vädra morgonluft efter Sverigedebaclet i VM-kvalet. Ut med det gamla, in med det nya. ”Vi ställer in vintern, det är tid för förnyelse”, leder fram till ”Vår i Italien”. Dubbelmeningen är att ”vår” (”primavera”) också syftar på ungdomsspelare. På bild finns Cutrone, Kean, Meret, Chiesa, Donnarumma och Barella. ”Cutrone och Chiesa drömmer om landslagsdebut mot Messis Argentina på fredag”, skriver Gazzettan. Den frispråkige agenten Mino Raiola poppar också upp. Agenten är förbannad över att Mario Balotelli nobbades. ”Förbundskapten utan karaktär. Förbundet är skit”, lyder citatrubriken. Landslagslegendaren och tidigare U21-förbundskaptenen Claudio Gentile riktar egen kritik mot förbundskaptenen. ”Di Biagio misslyckades med U21-landslaget trots att han sa att det var det bästa på 20 år”, säger Gentile till Radio Sportiva, ”Jag tycker inte han förtjänar att vara där han är just nu eftersom han inte har meriterna. Di Biagio kan klara sig bra som interimtränare men det får räcka”. Ett linje från landslagsfotbollen till klubblagsfotbollen dras med en Juventusbrasse, ”Alex Sandro kan missa matcherna mot Milan och Real Madrid”. Alex Sandro ska ha skadat sig på landslagsuppdrag.

Corriere dello Sport synar Juventus under ”Låter ingenting vara”. Tidningen svarar för en något udda sammanställning. ”Under fyra säsonger har klubben spelat 208 av 213 matcher, och överträffar Barça, Bayern och PSG”. Sammanställningen tar fasta på att Juventus varit med hela vägen fram i nästan alla turneringen den ställt upp i. I går gjorde CdS ett stort nummer av att Maurizio Sarri är på väg att förlänga kontraktet. I dag skriver tidningen att ”Tränaren är redo att skriva på med Napoli till 2021: Tjänar tre miljoner euro om året”. Sedan listar tidningen spelare som är aktuella för Napoli: Chiesa (Fiorentina), Verdi (Bologna), Torreira (Sampdoria), Denis Suárez (Barcleona) och Grimaldo (Benfica).

Tuttosport framför besked från Chiellini, ”Jag kommer att vara med”. Backen har varit skadad men räknar med att vara tillbaka i tid för CL-mötet med Real Madrid den 3 april. Zlatan Ibrahimovic drog en gång i tiden på sig Inters tröja. Får man tro agenten Antonini kan en ny Zlatan vara på gång i argentinaren Lautaro Martinez, som är på väg att flytta till Milano. ”Bravo Inter, Martinez får mig att tänka på Ibra”, är citatrubrik från Antonini.

SPANIEN

Marca har besked om en Real Madridlegendar. ”Raúl ska bli tränare”, dominerar förstasidan. ”Nästa månad blir får han sin elitlicens från förbundet och kommer att ta över juniorlag i Real Madrid”.

AS fokuserar på de förestående landskamperna. ”Ett mini-VM på fem dagar”, beskriver tidningen det, och radar upp matcher som spelas. Fokus är på ”Tio matcher mellan favoriter under en vecka”. Dessa radas sedan upp på förstasidan. Här finns även ”Zidane ger sin välsignelse till ett köp av Lewandowski”, som följs av ”Real Madrid har redan en principöverenskommelse med polackens agent”.

Sport har uppmaningen ”Stanna!”. Den riktar sig till Andrés Iniesta och kommer från FC Barcelona. ”Presidenten och tränaren planerar möte efter landslagsuppehållet för att övertyga honom om att inte lämna”, skriver tidningen och lägger till att Iniesta ”låter beslutet mogna och uppskattar hur fansen slutit upp kring honom sedan han meddelade att han eventuellt är på väg bort”. Vidare uppger Sport att Barça erbjuder Thomas Vermaelen ett nytt kontrakt.

Mundo Deportivo har däremot en potentiell ersättare till Vermaelen. Eller en lagkamrat. Tidningen uppger att Barça kommer att specialstudera Matthijas De Ligt i Nederländernas två kommande landskamper. Han ses som ett alternativ till Yerry Mina eller just Vermaelen, skriver MD.

Cadena Ser uppmärksammar en glad Marcos Alonso som liksom sin far och farfar får chansen att spela med landslaget. Lika munter är inte hans lagkamrat i Chelsea, Álvaro Morata, som fick nobben. Det medger Marcos Alonso. ”Álvaro är förstås inte glad”, säger Marcos Alonso, ”Han har haft ett par jobbiga månader, men är 100 procent nu”.

FRANKRIKE

L’Equipe lutar sig mot ett citat och Griezmann lutar sig mot en vägg på förstasidan. ”Vi kommer att ha en Griezmann i bästa form”, säger Griezmann om sig själv. L’Equipe påminner också Atléticospelaren om att VM spelas när transferfönstret står på vid gavel. ”Min framtid kommer att vara bestämd innan VM”, svarar Griezmann. Man United men framför allt Barcelona har på senare tid rapporterats ute efter 26-åringen. Han säger sig vidare inte ha Ballon d’Or som något mål. ”Nej. Jag vill vinna VM eller Champions League. Ballon d’Or får komma efter det, om den kommer. Eftersom jag ser till kollektivet så är det med min klubb eller mitt land jag vill vinna, snarare än att vinna några personliga utmärkelser”, påpekar Griezmann. L’Equipe har också goda nyheter till PSG- och Brasilienfans från landslagsläkaren Rodrigo Lasmar. ”Allt går för närvarande som det ska”, säger han om Neymars återhämtning efter fotoperationen. Om allt verkligen går som det ska väntas Neymar dra på sig PSG:s tröja innan den avslutande ligamatchen mot Caen den 19 maj.

Le Dauphiné Libéré pratar med Lyonstjärnan Nabil Fekirs agent Jean-Pierre Bernès. Han vidareförmedlar sin klients planer. ”Han har som personligt mål att spela för en topp tio-klubb i Europa”, säger Bernès, men menar samtidigt att Fekir inte har bråttom iväg från Lyon.

TYSKLAND

Bild (uppdaterad 09.15) gick under natten ut med uppgift om att Emil Forsberg skulle ha skrikit ”Fuck off” till RB Leipzig-tränaren Ralph Hasenhüttl under ett träningsbråk. Under morgonen har tidningen gjort en rättelse. ”Denna information baserades på ett missförstånd och var felaktig. Vi ber om ursäkt”. Anmärkningsvärt. Däremot står tidningen fast vid att Forsberg ska ha ”vädrat sitt missnöje” i samband med träning och har kvar en spekulativ rubrik om han försöker provocera fram en flytt. Tidningen har även kvar påståendet kring matchen mot Bayern, om att Forsberg vid slutsignalen ”skyndade sig till omklädningsrummet utan att säga ett ord”. Däremot har tidningen plockat bort att han var ”skitsur”, som det tidigare stod. Det var italienska calciomercato.it som i förrgår först kom med uppgifterna om en dust mellan Forsberg och Hasenhüttl. Forsberg dementerade dem i går. ”Jag är inte den som bråkar”, sa han under landslagssamlingen. Även RB Lepizig har under morgonen dementerat uppgifter om bråk. Bild har också andra svensknyheter. Här finns i alla fall citat. Mikael Ishak är tillbaka i träning och nära en comeback. ”Jag ligger lite före schemat”, säger svensken. Han är aktuell för truppen i nästa match, borta mot Dynamo Dresden den 31 mars. Det bekräftar också lagets tränare Michael Köllner för Nürnberger Zeitung. Nürnberg har saknat sin skyttekung (tolv mål), som varit knäskadad sedan mitten av februari. Laget ligger tvåa i 2. Bundesliga men har fyra raka matcher utan seger. ”Jag ska inte ljuga, jag tror också jag är en betydelsefull spelare, men inte den avgörande faktorn. Det finns inga garantier att vi vunnit de matcherna med mig”, säger Ishak.

Sport Bild ger också Emil Forsberg utrymme på sin förstasida. På en bild till rubriken ”Tvivel kring Bayerns baneman Hasenhüttl”. Dagens stora team är annars nedflyttningskampen mellan Köln och Hamburg, ”Två klubbar, två världar”. Sport Bild påstår vidare att ”Brazzo föreslog Tottenhams tränare”. Med det menas att Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic lanserat Pochettino som en möjlig ersättare till Jupp Heynckes.