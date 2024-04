Merson tror det är över för Arsenal - ”100 procent”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Express beskriver det som en ”Super Stunday”. Daily Mirror mer som en ”Stunday Roast”. Med sina förluster serverade Arsenal (2-0 till Aston Villa) och Liverpool (1-0 till Crystal Palace) ligaledningen till Manchester City. Arsenals titelchans nu? ”I mina ögon är den borta – 100 procent”, säger gamle Arsenalprofilen Paul Merson i Sky Sports. The Guardians Barney Roaney är som alltid mer nyanserad, titelstriden är inte över, ”Manchester City är bara två poäng före, det är sex matcher kvar, men vi vet att vi har sett den här filmen förut”, blir ändå hans slutsats. Mediaprofilen och Arsenalsupportern Piers Morgan tror att en spelare som Cristiano Ronaldo gjort skillnad för Arsenal. ”Jag tror Cristiano Ronaldo gjort minst 25 mål per säsong med den service han hade fått. Artetas vägran att prioritera en toppanfallare är en blind fläck”, skriver Morgan på X. Daily Mirror satte i helgen utköpsklausulen för Viktor Johansson till bara 750 000 pund. Tidigare har Rotherham Advertiser skrivit om ett sjusiffrigt belopp. Intressenter påstås redan knuffas om platserna. De kommer från både Premier League och Championship. Rotherham åker ur Championship, vilket triggar målvaktens klausul.

The Sun, men också Daily Telegraph, gör stor artikel på Alejandro Garnachos Erik ten Hag-diss. Man United-stjärnan lajkade två inlägg i sociala medier av United-youtubern Mark Goldbridge, där Ten Hag kritiseras för att ha ”kastat 19-åringen under bussen” genom att byta ut honom och ta upp honom i kommentarer efter lördagens match. Garnacho ska senare ha klickat bort sina lajks. The Sun uppgav under söndagen att Marcus Rashford lär stanna i Man United. Det finns inget intresse från PSG. Precis som franska uppgifter flera gånger tidigare också gjort gällande.

Daily Mail lanserade under söndagen oväntat Niko Kovac som en möjlig ersättare till Jürgen Klopp i Liverpool. Tidningen uppmärksammar även att Newcastles tränare Eddie Howe är fast besluten att behålla Alexander Isak.

Burnley Express tycker Hjalmar Ekdal var bäst i Burnley i lördags innan han tvingades lämna planen skadad. Assisterande tränaren Craig Bellamy har lugnande besked. ”Han var verkligen bra”, säger Bellamy först om svenskens insats, ”Men det är okej med honom. Det är bara det att han inte spelat på flera månader, så det kostade. Hjalmar fick bara lite problem mot slutet, han är okej”.

The Guardian uppmärksammar något ovanligt. Chelsea, Manchester City och Arsenal har vunnit de senaste 27 inhemska cuppokalerna för damer. Men den här gången är ingen av dem ens i final. Manchester United skrällde i sin semifinal (2-1 mot Chelsea) och Tottenham fixade den andra finalplatsen (2-1 mot Leicester e förl). ”Jag är stolt. Det är ett bevis för att vi gör något bra med damfotbollen i Tottenham”, säger Robert Vilahamn.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport gör båda störst rubriker kring ”Rädslan på planen”. Evan N’Dicka föll ihop med smärtor i bröstet under Romas match mot Udinese, och togs till sjukhus. Matchen avbröts. CdS skriver att det dock inte handlade om en hjärtattack. N’Dicka fick stanna kvar på sjukhuset över natten för observation men rapporterna om hans tillstånd är positiva. Lagkamraterna besökte honom på sjukhuset under kvällen. Matchen, som stod 1-1 efter 72 minuter, kommer att spelas klart från från tidpunkten den bröts vid ett senare tillfälle. Lite i skymundan spelade Inter oavgjort (2-2 mot Cagliari). Seger i derbyt mot Milan på måndag om en vecka och scudetton är klar. Stefano Pioli och Luciano Spalletti skaffade tatueringar på armen för att fira sina ligatitlar. José Mourinho skaffade en av Conference League-bucklan. När Simone Inzaghi nu tillfrågas hur han ska göra blir svaret kort, ”Jag gillar inte tatueringar”. Corriere dello Sport konstaterar att Napolis match slutade i ”ett crescendo av visslingar” (2-2 mot Frosinone). Spelarna fick be curvorna om ursäkt. ”Allt är med andra som vanligt den här säsongen”, avslutar tidningen. Jens Cajuste satte inga nämnvärda avtryck under sitt korta inhopp och får 5 av 10 i Gazzetta Dello Sport.

Sport Mediaset hävdar att Juventus får konkurrens av Chelsea om Teun Koopmeiners. Londonklubben scoutade mittfältaren under Liverpool-Atalanta och påstås beredd att lägga upp 60 miljoner euro på bordet.

SPANIEN

Marca och AS hyllar Xabi Alonso på förstasidorna efter Bayer Leverkusens ligatitel. ”Den nya Kaiser”, som AS uttrycker det på förstasidan. Madridtidningarna har också onsdagens Man City-Real Madrid för ögonen. Marca kallar Antonio Rüdiger för ”monstertämjaren” efter sina insatser mot Erling Haaland. Cadena SER:s Julio Pulido menar att ”om det finns ett lag som Guardiola och City fruktar så är det Real Madrid”.

Sport och Mundo Deportivo blickar i stället mot Barcelonas retur mot PSG i morgon. Sport menar att Xavi redan har startelvan klar för sig. I den finns ingen plats för João Félix. Det är ett taktiskt val. Raphinha ses som ett bättre val att även klara av defensiva uppgifter nu när Achraf Hakimi är tillbaka för PSG. MD fokuserar på ”Montjuïc-faktorn”. Det har gnytts mycket om den temporära arenan men tidningen påpekar att ”Barça har vunnit sina fyra hemmamatcher i Champions League där, ett facit som inte hänt sedan 2019”. MD påpekar också att startelvan är given: Ter Stegen – Koundé, Araujo, Cubarsí, João Cancelo – Pedri, De Jong, Gündogan – Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. Möjligen kan Pedris skadeproblematik sätta frågetecken för en start. I så fall startar Fermín López.

FRANKRIKE

L’Equipe är alldeles febrig efter att ha sett Lyon vinna en sprudlande match (4-3 mot Brest). Tidigare Arsenalanfallaren Ainsley Maitland-Niles avgjorde på straff – 16 minuter in på tilläggstid. Annars börjar fokus redan kastas över på Barcelona-PSG. L’Equipe är hoppfull om en vändning men menar att målvakten Gianluigi Donnarumma nu spelar för sin trovärdighet.

Le Parisien har förstås redan fullt fokus på PSG:s match. Warren Zaïre-Emery väntas vara tillbaka i startelvan i morgon. Bredvid Kylian Mbappé är det hugget som stucket om det blir Bradley Barcola eller Gonçalo Ramos. Tidningen tror på följande lag: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Fabian Ruiz/ Ugarte, Vitinha – Dembélé – Barcola/Ramos, Mbappé.

TYSKLAND

Bild ger på förstasidan nya mästarklubben Bayer Leverkusen rubrikstorlek som matchar krisen i Mellanöstern. Storsegern i går (5-0 mot Werder Bremen) säkrade titeln. Stämpeln ”Neverkusen” tvättades bort för evigt. Bild kallar nu Leverkusen för ”Meisterkusen”. Gatan som leder fram till arenan döptes för dagen om till ”Xabi Alonso Allee”. Sky Sport-experten Lothar Matthäus jämför laget med Bayern Münchens bästa årgångar. ”Jag har sällan upplevt en säsong som dominerats så totalt av ett lag. En sådan dominans, och inte bara i form av resultat, har bara Bayern under Pep Guardiola åstadkommit”, säger Matthäus. Han ser också likheter med en annan storhet, då Leverkusen har ”lite Barcelona över sig under perioden med Messi, Xavi och Iniesta; boll högt upp, snabba bollförflyttningar och one-touch är också Leverkusens styrka”. Bayern München gratulerar Leverkusen, men vd Jan-Christian Dreesen, ”Det här sporrar oss att jobba ännu hårdare och vi kommer inte sluta förrän skölden är tillbaka på Säbener Strasse”. Sportchefen Max Eberl, ”Bayerns svit är bruten men vi ska göra allt för att försöka igen”. Klubbpresident Herbert Hainer: ”Skölden måste tillbaka till München”.

Kicker låter Leverkusen dela strålkastarljuset på förstasidan med bilder på Champions League-lagen. Sista chansen för Bayern München och Harry Kane att vinna en titel. I en sidoartikel skriver Kicker att av Bayerns sju yttrar/offensiva mittfältare (Coman, Müller, Gnabry, Tel, Sané, Musiala, Zaragoza), är bara tre givna till kommande säsong: Müller, Musiala och Tel. Bayern är fast beslutna att behålla Musiala, vill ge Tel större utrymme och Müller är Müller. Han har en säsong kvar på kontraktet, planerar enligt Kicker inte att fortsätta men Bayern vill därefter gärna hitta en roll åt honom i klubben. Leverkusen har fyra spela med i Kickers Omgångens lag (se elvan här).

Sky Sport skjuter ner Marcas uppgifter om Bayern München och Zinedine Zidane. Det finns ingen kontakt med fransmannen. Det var ett namn som Bayern bollade om Thomas Tuchel skulle få sparken i förtid, men fokus nu är helt och hållet påJulian Nagelsmann. Roberto De Zerbi har nämnts som en möjlig plan B, men väntas nu stanna i Brighton, skriver TZ.

ÖVRIGT

Correio da Manhã (Portugal) hävdar att Sportings tränare Rúben Amorim haft ett samtal med Viktor Gyökeres för att peppa anfallaren efter fyra raka matcher utan mål. En evighet i Gyökeres-tid. Amorim betonade anfallarens betydelse för laget, både i att skapa chanser åt andra och i den defensiva fasen. Målen kommer igen. Budskapet ska ha tagits emot med värme av svensken.

Le Soir (Belgien) tycker Ludwig Augustinsson gör ”sin bästa match för i Anderlechts tröja” i gårdagens toppmatch (2-1 mot Union Saint Gilloise). Augustinsson får 8/10. I och med segern tog Anderlecht över ligaledningen. Zeno Debast får annars uppmärksamhet. Dels för det röda kortet efter att ha armbågat Gustaf Nilsson i ansiktet (se klipp här). Dels för att Sporting uppges beredd att köpa 20-åringen för tolv miljoner euro. Enligt A Bola i dag vill Anderlecht ha 18 milj euro.

SDNA (Grekland) skriver om ”ytterligare en mycket bra match” av Niclas Eliasson. Svensken svarade för en assist på frispark i AEK:s seger (2-0 mot Aris) och får 8/10. ”Vi måste fortsätta lika bra för att vinna ligatiteln”, säger Eliasson. AEK leder med en poäng före Panathinaikos men Paok har en match mindre spelad och går förbi vid seger.

De Gerlander (Nederländerna) nämner att Vitesse skickar hem Joel Voelkerling Persson till Lecce efter säsongen. Klubben utnyttjar inte köpoptionen. Det var inte heller väntat. Dels har anfallaren knappt fått speltid, dels är Vitesse i ekonomisk kris och nedflyttning väntar.

Arriyadiyah (Saudiarabien) skriver att Al-Nassr tar Cristiano Ronaldo i försvar efter utvisning förra veckan (se klipp här). Det röda kortet ”var inte förtjänt” och det fanns ”inget olämpligt uppträdande”, skriver Al-Nassr i ett uttalande. Portugisen riskerar två matchers avstängning.