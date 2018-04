”Ser tränaren nöjd ut med dig, Pogba?”

ENGLAND

Daily Telegraph såg ett Manchester United i grått ställ men där Paul Pogba satte färg på tillställningen (2-0 mot Bournemouth). ”Pogba sitt bästa jag igen”, slår tidningen fast, ”Mittfältaren säkrade sin plats i startelvan på Wembley”. United möter på lördag Tottenham i FA-cupsemifinal.

Daily Mail drar i bromsen. ”Ser tränaren nöjd ut med dig, Paul?”. Nog för att fransmannen spelade bra. Pogba blev till och med utsedd till matchens lirare. Men han ignorerade José Mourinho när han lämnade planen, och gick direkt mot spelartunneln, innan han kallades tillbaka, påpekar tidningen. Mail påpekar också på sportettan: ”Vieira på tur efter Wenger”, och sätter ”exklusivt” i röda bokstäver. Vad som framgår är i slutändan att NYCFC-tränaren är en kandidat men också att Wenger inte får sparken även om det inte blir någon Europa League-titel.

The Times har med att ”Lukaku och Pogba blåser nytt liv i United” och att Joey ”Barton blir tränare” i Fleetwood Town. Och så har tidningen ”Exklusivt: Moyes vinner maktkamp i West Ham”. Londonklubben har lagt ner planerna på en sportchef, tränarens omdöme får råda.

Daily Express lämnar utrymme på sportettan åt ännu en lag från huvudstaden. ”Contes pik till Dyche”. Chelseatränaren säger om sin kollega i Burnley, ”Han gör ett storartat jobb, men om man inleder säsongen med målsättning att undvika nedflyttning är det enklare”. Chelsea möter Burnley i kväll.

The Guardian har mer Chelsea, men nu damer. ”Chelsea håller undan för Everton och behåller trepoängsledningen i ligan” (1-0 mot Everton), skriver tidningen. Det var tack vare Magdalena Eriksson. Efter tolv minuter nickade hon in matchens enda mål via ribban. Det var den svenska backens andra mål för Londonlaget sedan flytten förra sommaren. ”Jag är så glad över att ha gjort mål, det händer inte så ofta, och det var ett viktigt mål för oss”, säger Eriksson. Målet kom på en frispark från Ramona Bachman. ”Jag brukade stanna kvar efter träningar och träna på fasta situationer, och det betalar sig nu, det är kul”. Jonna Andersson spelade också hela matchen. Erikssons match når inte fram till tidningen sportetta. Det gör en annan svensk namn. Om än bara som en jämförelse. Peter Sagan är ”Cyklingens Zlatan Ibrahimovic”, skriver Guardian. Kopplingen har gjorts förut (se klipp).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport får uppleva en titelkamp med nytt liv. ”Fest? Nej, fetsmäll”, skulle en fri översättning av matchrapportens rubrik efter Juventus match kunna lyda. 1-1 mot Crotone var en missräkning. Särskilt som Napoli vann (4-2 mot Udinese). I båda matcherna startade en svensk. Marcus Rohdén för Crotone och Svante Ingelsson för Udinese. Även om sistnämnde blev målskytt få båda nöja sig med sex av tio i betyg. Efter gårdagens två huvudmatcher skriver Gazzettan på förstasidan att ”På söndag väntar en rysare i Turin” – seriefinalen Juve-Napoli. Fler svenskar var i farten. Det gick sådär. Oscar Hiljemarks Genoa förlorade (1-2 mot Roma) och mittfältaren fick 5,5 i betyg. ”Solid insats men den bristfälliga markeringen på Ünder vid första målet väger tungt”, skriver GdS. Filip Helanders Bologna förlorade också (0-1 mot Sampdoria) och backen fick en femma. ”Gav sig lite för lätt emellanåt, och på Zapatas mål var han inte tillräckligt aktiv”, menar tidningen.

Corriere dello Sport ser det som ”Vilken dröm, Napoli”, att laget till slut fixade Udinese och att Juventus samtidigt tappade poäng. I en krönika beskrivs det stundande stormatchen på Juventus Stadium, eller vad arenan heter för dagen, som ”Öga mot öga – mötet som Europa avundas”. Svenskbetygen i Corriere dello Sport: Rohdén 6,5, Ingelsson 6, Hiljemark 5,5 och Helander 5.

Tuttosport har svårt att dra på mungiporna. ”1-1 mot Crotone: Juves fasa, på det här viset förlorar ni” och ”1-1 mot Milan: Torino är med i matchen, men inte Belotti”. Kring Juves match konstaterar Turintidningen att laget ett tag under densamma var nio poäng före Napoli, men nu bara fyra. Kring Torinos match att laget får gräma sig över Belottis straffmiss, och att ”nu blir bortamatchen mot Atalanta avgörande för en Europaplats”.

SPANIEN

Marca summerar Real Madrids match (1-1 mot Athletic) med ”En killer mot en målvaktshjälte”. Killern är Cristiano Ronaldo, ”vars klackspark var den enda som kunde överlista en imponerande Kepa”. Det vänder strålkastarljuset på Zinedine Zidane. Real Madrid sydde ihop ett avtal med Kepa i vintras, men Zidane gav tummen ner. ”Kepa är mycket bra men vi behövde inte en målvakt mitt i säsongen”, försvarar sig Realtränaren nu.

AS såg ”En ny pärla av Cristiano”. Tidningen ser också med stolthet på Årets lag i England. ”De Gea, Alonso och Silva i Premier Leagues idealelva”, skriver tidningen och lägger till, ”Spanien det dominerande landet med tre spelare, Manchester City det dominerande laget med fem spelare”.

Sport känner temperaturen på transfermarkanden stiga. ”Lenglet – het, het”, skriver tidningen, och uppger att ”Barça träffade den franska spelarens agenter i veckan”. Och vad passar väl bättre att skriva upp just nu än Barcelonas intresse för en spelare hos helgens cupfinalmotståndare Sevilla?

Mundo Deportivo ser i stället en ”Offensiv för Sam”. Det är ingen ny spelare, det är Barçabacken Samuel Umtiti. Sportchefen ”Robert Fernández tar tyglar i kontraktsförlängningen med den franska mittbacken, som vill stanna”, skriver MD, och lägger till, ”Barça höjer hans lön men infogar en utköpsklausul på 250 miljoner euro, och har avtalet klart innan VM”.

FRANKRIKE

L’Equipe slår fast att ”PSG är fortfarande hungrigt” efter säkrad cupfinalplats i går kväll (3-1 mot Caen). Det blir fjärde raka finalen och det kan bli tredje raka titeln. Och det ska det förstås bli. Där väntar skrällgänget Les Herbiers från division tre. ”Det är ett unikt ögonblick för dem och vi kommer att spela med full respekt”, försäkrar PSG-tränaren Unai Emery. Les Herbiers spelare Guillaume Flochon ger sitt lag 0,5 procents chans, och får sedan måla upp sitt drömscenario, ”En magsjukeepedemi, att vi har turen på vår sida och att Pichot (målvakten) briljerar”, säger han till France 3.

Le Parisien beskriver det stundande cupfinalmötet PSG-Les Herbiers som ”Kulturkrocken”. Skillnaderna mellan klubbarna är monumental. Men PSG:s Thomas Meunier varnar, ”De kommer att möta oss med kniv mellan tänderna, de kommer att ge 1 000 procent”. En som varken kommer att spela eller vara på plats på cupfinalen är Neymar. Han fortsätter sin rehabilitering i Brasilien. ”Jag pratade med Neymar för 15 dagar sedan”, berättar Emery, och avslöjar indirekt distansen mellan honom, klubben och stjärnan. ”Han återvänder till Paris när han är redo att träna, men jag vet inte exakt när det kan bli”. I alla fall inte innan cupfinalen den 8 maj.

TYSKLAND

Sky Sport ger Schalkes frustration ett ansikte efter semifinalförlusten (0-1 mot Eintracht Frankfurt). Eller snarare en kropp. ”Han är på gymmet fem gånger om dagen så jag tror han kan använda bröstet”, säger Leon Goretzka. Bröstet tillhör Franco Di Santo och irritationen kommer sig av att hans kvitteringsmål ytterst tveksamt blev bortdömt för att anfallaren tagit bollen med armen.

Bild blickar på sin nyhetsetta framåt mot finalen, ”Kovac nu MOT Bayern”. Ödet har förstås bestämt det så, att Eintracht Frankfurts nuvarande tränare Niko Kovac ställs mot sin kommande klubb. ”Jag vill vinna finalen”, bedyrar Kovac. Bild har också ”Så ser Tuchels planer med PSG ut”. Neymar och Mbappé blir definitivt inte sålda. Tuchel vill inte heller bli av med Verratti, som det ryktats – italienaren stannar också. Däremot är Julian Weigl, Raphaël Guerreiro och Miralem Pjanic aktuella som mittfältsförstärkningar. Edinson Cavani och Javier Pastore kan däremot bli sålda. Målvaktssituationen är fortfarande rörig.

Kicker låter ingen ta miste på att Kovac blir cupfinalens huvudperson. Hans finalfarväl dominerar veckans sista nummer. Här finns också spelarsituationen i Dortmund, ”Götze, Weigl & Co – Vem ger plats för förändring?”. På annan plats skildrar tidningen en mer dagsaktuell situation, vem som ska ta plats i anfallet mot Bayer Leverkusen på lördag. ”Det får träningarna i veckan visa”, säger sportchefen Michael Zorc. Kicker tycks mena att det i Michy Batshuayis och André Schürrles frånvaro mellan Alexander Isak och Marco Reus. Tidningen tycks också ge Reus, som inte är en renodlad anfallare, fördel. ”Isak kan anses för lätt”, skriver Kicker redan i sin rubrik.