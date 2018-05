Mourinho: ”Lindelöf har inte gjort mig besviken, snarare tvärtom”

ENGLAND

Daily Telegraph går i bräschen för ännu en dag med engelska sportsidor fyllda med tränarspekulationer. Med en gigantisk bild presenteras ”Arteta nära”. Det är tränarposten i Arsenal som Man Citys hjälptränare är nära, och han är det ”med Wengers välsignelse”. Tidningen skriver vidare att ”högt uppsatta personer inom Manchester City nu allt mer övertygade räknar med att han lämnar”. Arteta ska ännu inte ha något avtal med Arsenal, men höll enligt Telegraph nya samtal med Londonklubben i går.

Sky Sports kontrar med ”Arsenal ska prata med Thierry Henry om den lediga tränarpositionen”. Tv-kanalen hänvisar till sina källor. Och Thierry Henry har vem som arbetsgivare? Sky Sports. Fast även Sky påpekar att Mikel Arteta är den ledande kandidaten att ta över efter Wenger.

The Guardian har träffat just Wenger. Med citatet, ”Frågan är: Vill jag fortfarande träna? Vill jag fortfarande lida?”, presenteras intervjun stort på dagens sportetta. Wenger ger inget svar, det är en fortfarande en fundering. Men han tillägger, ”En sak kan jag med säkerhet säga, jag kommer att arbeta vidare”. Wenger lovar besked om sitt framtid jobb innan VM börjar den 14 juni.

Daily Mirror låter Wengers stöd till Arteta passera förbi i en mindre notis. Här är det i stället Guardiolas nya kontrakt med City som ska locka läsare. ”Pep, 60 miljoner punds-mannen”, skriver tidningen. Det är vad treårskontraktet uppges honom. ”City gör honom till världen bäst betalda tränare…inte undra på att han är ’glad och förväntansfull’”, lägger tidningen syrligt till. Klart att pålitliga dragplåster som José Mourinho eller Antonio Conte också dyker upp, särskilt med stundande FA-cupfinal i kalendern. ”Josés krig och fred” handlar om Unitedtränarens relation till Chelseatränaren. ”Det är okej, det är okej. Han sträckte ut handen, jag sträckte ut handen, det fick räcka. Efter matchen på Old Trafford bjöd jag in honom till mitt kontor. Vi pratade, det var inga som helst problem”, säger Mourinho. Han säger det till den portugisiska tidningen Record, vilket Mirror enligt engelsk tidningstradition inte kreddar. Mer från intervjun, men om Viktor Nilsson-Lindelöf, under ”Övrigt” längre ned.

BBC Sport har ett svenskt inslag, ”England kommer att vara slitet i Ryssland, säger Sven-Göran Eriksson”. Som ex-förbundskapten i England uttalar sig den svenska tränarvagabonden om landslagets chanser i VM. ”Svennis” efterlyste under sin tid som förbundskapten vinteruppehåll i engelska ligan, och tror trötthet på nytt kan vara en negativ faktor. ”Det är jag övertygad om. Jag tror både engelska förbundskaptener före och efter mig hade samma problem. Jag hoppas jag har fel, men jag tror Gareth Southgate också kommer att ha samma problem”, säger han.

The Sun täcker sin sportetta med engelsk landslagsfotboll, men bidrar på annat håll med ytterligare spekulationer om en italiensk tidigare landslagsprofil. ”Exklusivt: Buffon överväger sensationella erbjudanden från Liverpool och Manchester City”. Något om vad som erbjuds står det inte, men City är ett nytt namn som slängs in i leken. Mer om Buffon nedanför. Mycket mer.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter Gianluigi Buffon ta över hela förstasidan till orden ”Farväl Italien – Paris kallar”. Det är beskedet som tidningen levererar, men också en uppsjö citat från torsdagens presskonferens. Och så ett öppet brev från Francesco Totti.”Vi har försvarat den italienska landslagströjan tillsammans”, skriver Totti,”Om du behöver några råd jag kommer alltid att finnas där för dig”, skriver han bland annat. Mer Buffon och PSG. Enligt tidningen är det tvåårskontrakt från PSG som Le Parisien rapporterade om i går värt sju-åtta miljoner euro om året. Den kraschlandade landslagsfotbollen har också fått lite plåster på såren efter VM-missen. ”Unga och vackra: det finns ett Italien i final”. Efter 2-1 mot Belgien möter Italiens U17-landslag en annan nation vars landslagsfotboll också är i skriande behov av positiva nyheter, Nederländerna.

Corriere dello Sport lyssnar också till locktonerna norr ifrån. ”Gigi, kom till Paris”, så låter de. Liksom Gazzettan bollar också CdS upp att en ambassadörsroll för VM i Qatar 2022 kan bli aktuell för Buffon om han väljer den qatarägda Ligue 1-klubben. Tidningen har genomfört en undersökning om Balotelli. ”Tycker du att Mancini ska kalla Balotelli till landslaget?”. Åsikterna går isär men är övervägande positiva. 52 procent väljer något av ’ja’-alternativen, 39 procent på något av ”nej”-alternativen. Nio procent svarade ”vet ej”. En av dagens mer udda tränarspekulationer kommer under stor rubrik på sidan 22. ”Ranieri lämnar, Spurs en möjlighet”. Japp, Ranieri som i går sa adieu till Nantes lanseras som en kandidat till tränarposten i Tottenham, om Pochettino lämnar.

Tuttosport har förstås också Juventusmålvakten på stor bild, men ett annat anslag än de andra tidningarna. Här är det idéen om ”Premier Buffon” som råder. Jo, PSG är favorit, skriver även Tuttosport, ”men de senaste försöken kommer från England; Liverpool, Chelsea och Man City med i bilden”. Chelsea nu också, alltså.

Sky Sport Italia vill inte hamna utanför diskussionerna. Även meractooraklet Gianluca Di Marzio håller PSG som favorit till Buffons kontraktsunderskrift, men har som outsiders Liverpool och…Atlético.

SPANIEN

Marca är stället att bläddra om man vill läsa om Luis Rubiales, ny ordförande i spanska fotbollsförbundet efter Angel Villars 30 år på tronen. Om inte…så får man leta efter små fotbollspuffar i marginalen. Som att ”I dag är det fest vid Neptunstatyn” i Madrid. Det är där som Atlético traditionsenligt firar sina pokalerförvärv.

AS har också Rubiales på förstasidan, men här liksom i många andra stora sporttidningar, är det Antoine Griezmann som fortsätter att dra till sig de feta rubrikerna. ”Allt hänger på Griezmann”, menar AS, ”Atlético pressar på för en kontraktsförlängning, Barça vill presentera honom om två veckor”. Tidningen har också en intervju med Chelseas Marcos Alonso som får frågan om det var något tillfälle som kunde gjort att säsongen blev en annan. ”Jag tror det var matchen mot Bournemouth som gjorde oss mest illa (31 jan, min anm). Vi hade så många chanser men förlorade ändå 0-3 på tre kontringar. Jag vill inte säga att vi kastade in handduken efter den matchen, för vi försökte till slutet, men det var då vi började falla bort”, säger Marcos Alonso.

Sport fortsätter att med stadig hand peka Griezmann i riktning Katalonien. ”Griezmann nära”, följs av ”Spelaren kommer inom de närmaste dagarna att meddela Atlético sitt beslut att lämna klubben”.

Cadena Ser ber Paulo Futre om ett önskeresultat i den stundande Champions League-finalen. Ställer man den frågan till en portugis men också Atléticolegendar, så får man svar därefter. ”Jag hoppas Real Madrid förlorar med 5-6 och att Cristiano gör fem mål”, säger Futre.

FRANKRIKE

L’Equipe presenterar tre glada spelare i färgbilder; Steven N’zonzi, Florian Thauvin och Nabil Fekir. De kom med i den franska VM-truppen. Sedan finns tre deppiga spelare i svartvita bilder; Dimitri Payet, Adrien Rabiot och Alexandre Lacazette. De kom inte med. Sedan konstaterar L’Equipe att ”bara nio spelare överlevde från EM 2016”. På förstasidan finns också gårdagens två stora rykten ”PSG spanar in Buffon…och Marseille Balotelli!”. Inget av ryktena avfärdas.

Le Parisien kom i går eftermiddag med uppgiften om att PSG redan gett Buffon ett kontraktsförslag. I dag drar tidningen i stället på en intervju med en spelare som redan finns i klubben och på den andra sidan av åldersskalan, Kylian Mbappé. ”Jag skulle byta bort en Ballon d’Or mot VM-bucklan”, är citatrubriken. Om sin roll i PSG säger 19-åringen bland annat, ”Jag är i grunden osjälvisk och till Cavanis och Neymars tjänst. Det är de som ska göra målen, jag är där för att utvecklas. En dag kommer jag att vara i den positionen att man säger, ’Spela bollen till Kylian, det är Kylian som gör målen’”.

TYSKLAND

Bild klämmer in ”Neuer tillbaka i Bayerns trupp” på sin nyhetsetta. Han uppges sitta på bänken i cupfinalen mot Eintracht Frankfurt i helgen. På sportsidorna hittar man annars att nya PSG-tränaren Thomas Tuchel vill locka Julian Weigl att byta klubb. Tidningen menar att det sannolikt krävs 50 miljoner euro för att Dortmund ska släppa den 22-åriga mittfältaren.

WAZ har mer Dortmund. Tidningen uppmärksammar en dubbelträningsmatch som klubben spelade i går. Alexander Isak spelade på topp både mot Herne (0-1) och Tub-Eickel (4-1). I den första matchen träffade Isak ribban, i den andra gjorde han ett mål; en snabb dragning och ett avslut i målvaktens bortre hörn (se klipp, ca 02.02.00)

Münchner Merkur har svaret på vad som händer med Renato Sanches, vars karriär pekat spikrakt nedåt sedan han slog igenom vid EM 2016. Efter det misslyckade lånet till Swansea ser den 20-årige mittfältaren nu ut att stanna i Bayern München. ”Niko Kovac (nya tränaren, min anm) ska försöka återställa honom till sitt forna jag. Det är en spännande uppgift”, säger Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge.

‘ÖVRIGT

Record (Portugal) har en lång intervju med José Mourinho. I den får Manchester United-tränaren bland annat frågan om svensken som kom från portugisiska ligan förra sommaren. Record: ”Har Lindelöf levt upp till förväntningarna?”. Mourinho: ”Det har han. En av de bästa utländska spelare som kommit till England de senaste 15 åren var Ricardo Carvalho (Chelsea, min anm), och han hade det tufft den första säsongen. Mittbackarna i de stora portugisiska klubbarna är vana att dominera, de är inte särskilt vana vid kraftfullt motstånd, och det fysiska spelet i eget straffområde är nästan lika med noll. Det är ovant för de stora portugisiska lagen att behöva försvara sig med låg linje, att bli attackerade med inlägg. Jag visste hur det skulle bli för Victor. Men jag visste också att han är mycket bättre än andra på att bygga spelet, i passningskvalitet. Jag har försökt ge honom tillfällen att utvecklas, samtidigt som jag plockat bort honom från situationer han ännu inte var redo för. Han är ung, han har inte gjort mig besviken, snarare tvärtom”.

Sports Honchi (Japan) debuterar i Headlines med nyheten att Andrés Iniesta är överens med Vissel Kobe. Detta uppmärksammas stort av spanska tidningen Sport på morgonen. Ett avtal ska ha träffats i tisdags, det kommer att presenteras efter Barcelonas avslutande ligamatch den 20 maj och den 34-årige Barcelonalegendaren ansluter till den japanska klubben i augusti.

De Volkskrant (Nederländerna) pratar med en missnöjd Justin Kluivert. ”Ajax vill att jag förlänger kontraktet så att de kan begära mer (när de säljer). Vad vill de egentligen? Min plan var egentligen att stanna, men mycket har hänt på senare tid”, säger 19-åringen. Kluivert har Mino Raiola som agent. Kluivert har ryktats till Manchester United.

Het Laatste Nieuws (Belgien) skriver att förbundskapten Roberto Martínez förlänger kontraktet med två år, till 2020. Detta bekräftas också av fotbollsförbundet på fredag morgon.